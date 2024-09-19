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Как приготовить натуральное средство против неприятного запаха изо рта

Как приготовить натуральное средство против неприятного запаха изо рта

Как приготовить натуральное средство против неприятного запаха изо рта / Фото: www.credits

Попробуйте приготовить это простое средство из ингредиентов, которые уже есть у вас дома.

Если вы соедините гвоздику и имбирь с обычной зубной пастой, вы сможете сохранить свежесть дыхания в течение всего дня, рассказали на странице athenavitality.

Гвоздика известна своими антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с микробами, вызывающими неприятный запах изо рта. Имбирь с его естественным противовоспалительным действием успокоит полость рта и будет способствовать пищеварению.

Ингредиенты и их преимущества:

Порошок гвоздики:

  • Преимущества: антибактериальные свойства помогают убить микробы, из-за которых может появиться неприятный запах изо рта.
  • Совет: используйте небольшое количество порошка гвоздики, так как он может быть достаточно острым.

Имбирь:

  • Преимущества: противовоспалительная и пищеварительная помощь, может уменьшить количество бактерий полости рта и успокоить желудок.
  • Совет: порошок можно заменить свежим имбирем, просто его нужно будет натереть.

Зубная паста:

  • Преимущества: очищает зубы, а гвоздика и имбирь усиливают эффект свежего дыхания.
  • Совет: для этой смеси используйте обычную зубную пасту.

Вода:

  • Преимущества: Помогает достичь нужной консистенции пасты.
  • Совет: добавляйте воду медленно, чтобы смесь не стала слишком жидкой.

Это средство не занимает много места, его можно наложить в небольшую емкость и брать с собой.

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