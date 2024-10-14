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Как приготовить натуральный и полезный напиток против последствий синусита

Как приготовить натуральный и полезный напиток против последствий синусита

Как приготовить натуральный и полезный напиток против последствий синусита. / Фото: Credits

Когда наступает холодная погода или вы чувствуете заложенность носа, особенно полезно иметь под рукой напиток, который не только согревает, но помогает облегчить симптомы синусита.

На странице Ancient Digin рассказали о простом и вкусном рецепте, который стоит попробовать.

Достоинства:

  • Лимон: содержит витамин С, который может уменьшить воспаление и поддерживать здоровье дыхательных путей.
  • Мед: успокаивает горло и обладает антимикробными свойствами.
  • Корица: богата противовоспалительными качествами, которые могут помочь снизить воспаление.
  • Оливковое масло: обеспечивает полезные жиры и антиоксиданты с потенциальным противовоспалительным действием.

Ингредиенты:

  • Лимонный сок 1/2 шт.
  • Мед 1 ч. л
  • Корица 1/4 ч. л
  • Оливковое масло 1 ст. л
  • Теплая вода 1 стакан

Приготовление:

  • Нагрейте воду до комфортной температуры (не кипятите);
  • Выжмите у нее сок половины лимона;
  • Добавьте мед и размешайте до полного растворения;
  • Добавьте корицу и снова тщательно перемешайте;
  • Добавить оливковое масло и пить.

Этот напиток предназначен для поддержания общего комфорта. Он не является заменой медицинской консультации или лечения. Поэтому перед его использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом и вы должны быть уверены, что у вас нет аллергии на его ингредиенты.

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