Как приготовить натуральный и полезный напиток против последствий синусита

Когда наступает холодная погода или вы чувствуете заложенность носа, особенно полезно иметь под рукой напиток, который не только согревает, но помогает облегчить симптомы синусита.

На странице Ancient Digin рассказали о простом и вкусном рецепте, который стоит попробовать.

Достоинства:

Лимон : содержит витамин С, который может уменьшить воспаление и поддерживать здоровье дыхательных путей.

: содержит витамин С, который может уменьшить воспаление и поддерживать здоровье дыхательных путей. Мед : успокаивает горло и обладает антимикробными свойствами.

: успокаивает горло и обладает антимикробными свойствами. Корица : богата противовоспалительными качествами, которые могут помочь снизить воспаление.

: богата противовоспалительными качествами, которые могут помочь снизить воспаление. Оливковое масло: обеспечивает полезные жиры и антиоксиданты с потенциальным противовоспалительным действием.

Ингредиенты:

Лимонный сок 1/2 шт.

Мед 1 ч. л

Корица 1/4 ч. л

Оливковое масло 1 ст. л

Теплая вода 1 стакан

Приготовление:

Нагрейте воду до комфортной температуры (не кипятите);

Выжмите у нее сок половины лимона;

Добавьте мед и размешайте до полного растворения;

Добавьте корицу и снова тщательно перемешайте;

Добавить оливковое масло и пить.

Этот напиток предназначен для поддержания общего комфорта. Он не является заменой медицинской консультации или лечения. Поэтому перед его использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом и вы должны быть уверены, что у вас нет аллергии на его ингредиенты.

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