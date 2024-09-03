Как приготовить натуральный напиток для облегчения кашля с бананом

Приготовьте этот простой напиток против кашля всего из двух ингредиентов и вам не понадобятся аптечные пастилки.

На странице Modern Herbalist рассказали, как приготовить натуральный банановый напиток, который облегчит кашель. Бананы содержат много полезных компонентов, которые могут помочь успокоить раздраженное горло и уменьшить симптомы кашля.

Бананы – источник калия, который помогает поддерживать водный баланс организма и улучшает общее самочувствие. Это важно для смягчения слизистых горла и уменьшения раздражения, что может уменьшить частоту и интенсивность кашля. Бананы также содержат природные антиоксиданты и витамин C, которые поддерживают иммунную систему и помогают организму бороться с инфекциями, которые могут быть причиной кашля. Витамин C способствует заживлению слизистых оболочек горла.

Ингредиенты:

Банан 1 шт.

Апельсин 1шт.

Приготовление:

Разомните банан вилкой и пересыпьте в емкость;

Залейте его стаканом горячей воды и дайте настояться около 10 минут;

Выжмите сок одного лимона и за 10 минут добавьте его к банану;

Хорошо все перемешайте, а затем процедите напиток, убрав жмых.

Советы:

В чашку готового напитка можно добавить ложку меда.

Пейте этот напиток в течение дня и вы почувствуете, как горлу становится легче. Если кашель не дает вам спать ночью, за 30 минут до того, как вы ложитесь спать, выпейте этот напиток. Вам станет легче.

Напиток содержит аллергические продукты, поэтому перед употреблением убедитесь, что у вас нет на них аллергии.

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