Как приготовить натуральный ополаскиватель для полости рта: рассказывает блогер

Гигиена полости рта – важная составляющая ежедневного ухода за собой и в частности здоровья ваших зубов и десен.

Блогер Lauren Gallegos дала своим подписчикам совет, как сделать натуральный зубной ополаскиватель без химических добавок.

Ингредиенты:

Корица – 2-3 палочки;

Гвоздика;

Пищевая сода – 1 ст. л;

Масло гвоздики;

Масло орегано;

Масло чайного дерева;

Вода 2-3 стакана

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в банку с крышкой и залейте горячей или теплой водой;

Хорошенько все перемешайте и дайте постоять час;

Полощите полость рта этим средством около 30 секунд, до минуты ежедневно.

Советы :

Можно добавить мяту или мятное масло.

Просто держите его в ванной и его хватит на несколько недель. У этого средства отличный аромат. Однако, обратите внимание, что проглатывать его не рекомендуется.

Антибактериальный, противовоспалительный ополаскиватель, легко сделать в домашних условиях без ущерба для вашего здоровья.

Читайте также: