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Как приготовить натуральный ополаскиватель для полости рта: рассказывает блогер

Как приготовить натуральный ополаскиватель для полости рта: рассказывает блогер

Как приготовить натуральный ополаскиватель полости рта. / Фото: Credits

Гигиена полости рта – важная составляющая ежедневного ухода за собой и в частности здоровья ваших зубов и десен.

Блогер Lauren Gallegos дала своим подписчикам совет, как сделать натуральный зубной ополаскиватель без химических добавок.

Ингредиенты:

  • Корица – 2-3 палочки;
  • Гвоздика;
  • Пищевая сода – 1 ст. л;
  • Масло гвоздики;
  • Масло орегано;
  • Масло чайного дерева;
  • Вода 2-3 стакана

Приготовление:

  • Добавьте все ингредиенты в банку с крышкой и залейте горячей или теплой водой;
  • Хорошенько все перемешайте и дайте постоять час;
  • Полощите полость рта этим средством около 30 секунд, до минуты ежедневно.

Советы :

Можно добавить мяту или мятное масло.

Просто держите его в ванной и его хватит на несколько недель. У этого средства отличный аромат. Однако, обратите внимание, что проглатывать его не рекомендуется.

Антибактериальный, противовоспалительный ополаскиватель, легко сделать в домашних условиях без ущерба для вашего здоровья.

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