Как приготовить натуральный ополаскиватель для полости рта: рассказывает блогер

Гигиена полости рта – важная составляющая ежедневного ухода за собой и в частности здоровья ваших зубов и десен.
Блогер Lauren Gallegos дала своим подписчикам совет, как сделать натуральный зубной ополаскиватель без химических добавок.
Ингредиенты:
- Корица – 2-3 палочки;
- Гвоздика;
- Пищевая сода – 1 ст. л;
- Масло гвоздики;
- Масло орегано;
- Масло чайного дерева;
- Вода 2-3 стакана
Приготовление:
- Добавьте все ингредиенты в банку с крышкой и залейте горячей или теплой водой;
- Хорошенько все перемешайте и дайте постоять час;
- Полощите полость рта этим средством около 30 секунд, до минуты ежедневно.
Советы :
Можно добавить мяту или мятное масло.
Просто держите его в ванной и его хватит на несколько недель. У этого средства отличный аромат. Однако, обратите внимание, что проглатывать его не рекомендуется.
Антибактериальный, противовоспалительный ополаскиватель, легко сделать в домашних условиях без ущерба для вашего здоровья.
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