Как приготовить натуральный витаминный порошок для иммунитета

Оказывается, апельсиновая кожура содержит почти в три раза больше витамина С, чем мякоть, поэтому из нее можно сделать натуральное средство, которое укрепит иммунитет всей семьи, особенно в сезон простуд и гриппа.
На странице emilyxlevi рассказали о простом и эффективном способе использования апельсиновых шкурок, которые большинство из нас обычно выбрасывает. Этот метод позволяет получить витаминный порошок, который легко хранить и добавлять в блюда или напитки.
Почему апельсиновая кожура так полезна
Она богата на:
- Витамин С, поддерживающий иммунитет и борющийся с инфекциями.
- Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами и снижают воспаление.
- Эфирные масла, которые способствуют хорошему настроению и обладают антисептическим действием.
Благодаря этим полезным веществам апельсиновый порошок представляет собой отличную альтернативу синтетическим витаминам.
Приготовление
- Тщательно помойте апельсины под проточной водой.
- Очистите мякоть и оставьте только кожуру.
- Разложите кожуру на противень в один слой, чтобы они равномерно обезвоживались.
- Поместите противень в духовку, разогретую до 90°C.
- Обезвоживайте их в течение 4 часов. Время может варьироваться в зависимости от влажности и толщины шкур. Готовые шкурки должны стать сухими и ломкими.
- Поместите высушенные шкурки в блендер, кухонный комбайн или кофемолку.
- Измельчайте до образования порошка.
- Пересыпьте порошок в герметичный контейнер.
- Храните в холодном, сухом месте.
Срок годности – несколько месяцев.
Использование
Готовый продукт универсален в использовании.
- Добавьте к напиткам: размешивайте порошок в стакане теплой воды, чая или смузи. Это обеспечит приятный цитрусовый аромат и повысит содержание витамина С в напитке.
- Для выпечки: используйте порошок в качестве натурального ароматизатора в кексах, печенье или тортах.
- Для завтраков посыпайте порошком овсянку, йогурт или мюсли.
- Смешайте порошок с медом и водой для создания натуральной маски для лица. Витамин С помогает освежить кожу и придать ей здоровое сияние.
Советы:
- Чтобы избежать вредных химикатов, лучше использовать апельсины без пестицидов.
- Хотя порошок сохраняется долго, со временем концентрация витамина С может снизиться.
- Если кожура недостаточно сухая, она может заплесневеть во время хранения.
Сейчас многие продукты содержат искусственные добавки, а витамины часто синтетические. Натуральный апельсиновый порошок – это способ обеспечить свою семью полезным средством для укрепления иммунитета без химии. Кроме того, это экономически выгодно, ведь вы повторно используете то, что обычно идет в мусорку.
Однако обратите внимание, что продукт аллергенный, поэтому перед использованием лучше проконсультироваться с врачом.
Недавно мы писали о том, как приготовить настоящий витаминный коктейль.
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