Как приготовить натуральный витаминный порошок для иммунитета

Оказывается, апельсиновая кожура содержит почти в три раза больше витамина С, чем мякоть, поэтому из нее можно сделать натуральное средство, которое укрепит иммунитет всей семьи, особенно в сезон простуд и гриппа.

На странице emilyxlevi рассказали о простом и эффективном способе использования апельсиновых шкурок, которые большинство из нас обычно выбрасывает. Этот метод позволяет получить витаминный порошок, который легко хранить и добавлять в блюда или напитки.

Почему апельсиновая кожура так полезна

Она богата на:

Витамин С, поддерживающий иммунитет и борющийся с инфекциями.

Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами и снижают воспаление.

Эфирные масла, которые способствуют хорошему настроению и обладают антисептическим действием.

Благодаря этим полезным веществам апельсиновый порошок представляет собой отличную альтернативу синтетическим витаминам.

Приготовление

Тщательно помойте апельсины под проточной водой. Очистите мякоть и оставьте только кожуру. Разложите кожуру на противень в один слой, чтобы они равномерно обезвоживались. Поместите противень в духовку, разогретую до 90°C. Обезвоживайте их в течение 4 часов. Время может варьироваться в зависимости от влажности и толщины шкур. Готовые шкурки должны стать сухими и ломкими. Поместите высушенные шкурки в блендер, кухонный комбайн или кофемолку. Измельчайте до образования порошка. Пересыпьте порошок в герметичный контейнер. Храните в холодном, сухом месте.

Срок годности – несколько месяцев.

Использование

Готовый продукт универсален в использовании.

Добавьте к напиткам: размешивайте порошок в стакане теплой воды, чая или смузи. Это обеспечит приятный цитрусовый аромат и повысит содержание витамина С в напитке. Для выпечки: используйте порошок в качестве натурального ароматизатора в кексах, печенье или тортах. Для завтраков посыпайте порошком овсянку, йогурт или мюсли. Смешайте порошок с медом и водой для создания натуральной маски для лица. Витамин С помогает освежить кожу и придать ей здоровое сияние.

Советы:

Чтобы избежать вредных химикатов, лучше использовать апельсины без пестицидов.

Хотя порошок сохраняется долго, со временем концентрация витамина С может снизиться.

Если кожура недостаточно сухая, она может заплесневеть во время хранения.

Сейчас многие продукты содержат искусственные добавки, а витамины часто синтетические. Натуральный апельсиновый порошок – это способ обеспечить свою семью полезным средством для укрепления иммунитета без химии. Кроме того, это экономически выгодно, ведь вы повторно используете то, что обычно идет в мусорку.

Однако обратите внимание, что продукт аллергенный, поэтому перед использованием лучше проконсультироваться с врачом.

Недавно мы писали о том, как приготовить настоящий витаминный коктейль.

Читайте также: