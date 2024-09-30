Как приготовить полезное для кожи масло из календулы

Это масло очень полезно для красоты и здоровья вашей кожи благодаря богатому содержанию антиоксидантов, флавоноидов и незаменимых жирных кислот.
На странице scienceofessentials рассказали, как получить настоянное масло из растения лекарственной календулы.
Преимущества масла календулы:
- Противовоспалительные, противогрибковые и антивозрастные свойства;
- Заживление ран;
- Заживление тканей и ожогов;
- Помогает против сухости кожи;
- Помогает против воспаления кожи;
- Успокаивает укусы насекомых;
- Помогает в заживлении рубцов;
- Способствует более крепким и блестящим волосам.
Как приготовить масло из календулы:
- Если вы собираете календулу своими руками, то лучше делать это в солнечный день поздно утром или днем после высыхания росы. Собирайте цветы, когда они полностью раскрыты;
- Поместите цветы в дегидратор или положите на сушку для высыхания в течение 5-7 дней;
- Поместите высушенную календулу в чистую стерилизованную стеклянную банку;
- Немного утрамбуйте цветы;
- Залейте сухие цветки подсолнечным маслом, миндальным маслом, маслом жожоба или оливковым;
- Поставьте банку на окно, чтобы на нее попадали солнечные лучи на 4 недели;
- Через 4 недели с помощью марли или ситечка процедите жидкость, убрав растительный материал. Можно использовать марлю с прессом, чтобы выжать дополнительное масло.
- После процеживания храните масло в темном прохладном месте.
Такое масло можно использовать как мазь для заживления ран, вместо масла для тела или маски для волос, сыворотки для лица и непосредственно на кожу, чтобы успокоить солнечные ожоги, укусы насекомых и т.д.
Календулу очень просто выращивать. Это растение хорошо переносит как холодный, так и жаркий климат.
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