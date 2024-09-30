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Как приготовить полезное для кожи масло из календулы

Как приготовить полезное для кожи масло из календулы

Как приготовить полезное для кожи масло из календулы / Фото: Credits

Это масло очень полезно для красоты и здоровья вашей кожи благодаря богатому содержанию антиоксидантов, флавоноидов и незаменимых жирных кислот.

На странице scienceofessentials рассказали, как получить настоянное масло из растения лекарственной календулы.

Преимущества масла календулы:

  • Противовоспалительные, противогрибковые и антивозрастные свойства;
  • Заживление ран;
  • Заживление тканей и ожогов;
  • Помогает против сухости кожи;
  • Помогает против воспаления кожи;
  • Успокаивает укусы насекомых;
  • Помогает в заживлении рубцов;
  • Способствует более крепким и блестящим волосам.

Как приготовить масло из календулы:

  • Если вы собираете календулу своими руками, то лучше делать это в солнечный день поздно утром или днем после высыхания росы. Собирайте цветы, когда они полностью раскрыты;
  • Поместите цветы в дегидратор или положите на сушку для высыхания в течение 5-7 дней;
  • Поместите высушенную календулу в чистую стерилизованную стеклянную банку;
  • Немного утрамбуйте цветы; 
  • Залейте сухие цветки подсолнечным маслом, миндальным маслом, маслом жожоба или оливковым;
  • Поставьте банку на окно, чтобы на нее попадали солнечные лучи на 4 недели;
  • Через 4 недели с помощью марли или ситечка процедите жидкость, убрав растительный материал. Можно использовать марлю с прессом, чтобы выжать дополнительное масло.
  • После процеживания храните масло в темном прохладном месте.

Такое масло можно использовать как мазь для заживления ран, вместо масла для тела или маски для волос, сыворотки для лица и непосредственно на кожу, чтобы успокоить солнечные ожоги, укусы насекомых и т.д.

Календулу очень просто выращивать. Это растение хорошо переносит как холодный, так и жаркий климат.

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