Как приготовить полезное для кожи масло из календулы

Это масло очень полезно для красоты и здоровья вашей кожи благодаря богатому содержанию антиоксидантов, флавоноидов и незаменимых жирных кислот.

На странице scienceofessentials рассказали, как получить настоянное масло из растения лекарственной календулы.

Преимущества масла календулы:

Противовоспалительные, противогрибковые и антивозрастные свойства;

Заживление ран;

Заживление тканей и ожогов;

Помогает против сухости кожи;

Помогает против воспаления кожи;

Успокаивает укусы насекомых;

Помогает в заживлении рубцов;

Способствует более крепким и блестящим волосам.

Как приготовить масло из календулы:

Если вы собираете календулу своими руками, то лучше делать это в солнечный день поздно утром или днем после высыхания росы. Собирайте цветы, когда они полностью раскрыты;

Поместите цветы в дегидратор или положите на сушку для высыхания в течение 5-7 дней;

Поместите высушенную календулу в чистую стерилизованную стеклянную банку;

Немного утрамбуйте цветы;

Залейте сухие цветки подсолнечным маслом, миндальным маслом, маслом жожоба или оливковым;

Поставьте банку на окно, чтобы на нее попадали солнечные лучи на 4 недели;

Через 4 недели с помощью марли или ситечка процедите жидкость, убрав растительный материал. Можно использовать марлю с прессом, чтобы выжать дополнительное масло.

После процеживания храните масло в темном прохладном месте.

Такое масло можно использовать как мазь для заживления ран, вместо масла для тела или маски для волос, сыворотки для лица и непосредственно на кожу, чтобы успокоить солнечные ожоги, укусы насекомых и т.д.

Календулу очень просто выращивать. Это растение хорошо переносит как холодный, так и жаркий климат.

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