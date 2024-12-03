Как приготовить полезное "золотое молоко" для вашего здоровья

"Золотое молоко" содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут принести пользу здоровью, а приготовить его очень просто в домашних условиях.

На странице waistlinewarriors1 рассказали об удивительном и полезном напитке, который называется "золотое молоко" и показали как его приготовить у себя дома. Этот ярко-желтый напиток традиционно готовят, подогревая коровье или растительное молоко с куркумой и другими специями, такими как корица и имбирь.

Ингредиенты :

Куркума – 1 ч.л

Корица (порошок) – 1 ч.л.

Имбирь (порошок) – ½ ч.л.

Черный перец – маленькая щепотка

Молоко – 2 стакана (на ваш вкус можно использовать растительное или безлактозное)

Мёд

Приготовление:

Смешайте все сыпучие ингредиенты;

На огне разогрейте молоко и оставляйте его на среднем огне помешивая;

Когда молоко начинает закипать снизьте температуру и добавьте перемешанные сыпучие ингредиенты;

Проварите молоко на небольшом огне около 5 минут;

Перелейте в чашку и добавьте небольшое количество меда.

Можно выпивать 1 стакан "золотого молока" каждый вечер, перед тем как собираетесь ложиться спать.

Зачем пить "золотое молоко":

Ключевые ингредиенты богаты антиоксидантами

Золотое молоко богато антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений, бороться с болезнями и инфекциями и способствуют общему здоровью. Куркумин, активный компонент куркумы, веками использовался в аюрведической медицине благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам.

Может помочь снизить воспаление и боль в суставах

Куркума, имбирь и корица – основные ингредиенты золотого молока, обладают сильными противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить воспаление и боль в суставах. Считается, что хроническое воспаление играет немаловажную роль в хронических заболеваниях, включая рак, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и болезни сердца. По этой причине диеты, богатые противовоспалительными соединениями, могут снизить риск этих заболеваний.

Может улучшить память и работу мозга

Некоторые ингредиенты золотого молока могут способствовать улучшению памяти и уменьшать влияние болезней Альцгеймера и Паркинсона на функции мозга. Куркумин может увеличивать уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF). BDNF – это соединение, которое помогает мозгу формировать новые связи и способствует росту клеток мозга.

Куркумин в составе куркумы может улучшить настроение

Куркумин, активный ингредиент куркумы, может помочь снизить симптомы депрессии. Депрессия может быть также связана с низким уровнем нейротрофического фактора мозга (BDNF). Поскольку куркумин, являющийся активным компонентом куркумы, может повышать уровень BDNF, он может уменьшить симптомы депрессии.

Может защитить от болезней сердца

Куркума, имбирь и корица – основные ингредиенты золотого молока, все они обладают свойствами, которые могут способствовать работе сердца и защищать от сердечных заболеваний. Кроме того, куркумин может улучшить функцию оболочек кровеносных сосудов, известную как функцию эндотелия. Правильная функция эндотелия важна для здорового сердца.

Может снижать уровень сахара в крови

Корица и имбирь, два основных ингредиента "золотого молока", могут снизить уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину. Инсулинорезистентные клетки менее способны поглощать сахар из вашей крови, поэтому снижение резистентности к инсулину обычно снижает уровень сахара в крови. Корица уменьшает количество глюкозы, которая всасывается в кишечник после еды, что может дополнительно улучшить контроль сахара в крови.

Следует отметить, что большинство рецептов "золотого молока" подслащивают медом или кленовым сиропом. Преимущества снижения уровня сахара в крови, вероятно, будут заметны только при употреблении несладких вариантов.

Обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.

Куркумин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь предотвратить инфекции и бороться с ними. Соединения свежего имбиря могут угнетать рост некоторых бактерий. Экстракт имбиря может бороться с респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV), распространённой причиной респираторных инфекций.

Имбирь и куркума улучшают пищеварение

Хроническое расстройство пищеварения, также известное как диспепсия, характеризуется болью и дискомфортом в верхней части желудка. Задержка стула является потенциальной причиной несварения. Имбирь, один из ингредиентов "золотого молока", может помочь облегчить это состояние, ускоряя опорожнение желудка у людей, страдающих диспепсией. Куркума также может улучшить переваривание жира, увеличивая выработку желчи до 62%.

"Золотое молоко" легко приготовить дома, придерживаясь приведенного рецепта. Смешайте ингредиенты в кастрюле и нагрейте их, чтобы получить вкусный и полезный напиток.

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