Как приготовить полезное "золотое молоко" для вашего здоровья

"Золотое молоко" содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут принести пользу здоровью, а приготовить его очень просто в домашних условиях.
На странице waistlinewarriors1 рассказали об удивительном и полезном напитке, который называется "золотое молоко" и показали как его приготовить у себя дома. Этот ярко-желтый напиток традиционно готовят, подогревая коровье или растительное молоко с куркумой и другими специями, такими как корица и имбирь.
Ингредиенты :
- Куркума – 1 ч.л
- Корица (порошок) – 1 ч.л.
- Имбирь (порошок) – ½ ч.л.
- Черный перец – маленькая щепотка
- Молоко – 2 стакана (на ваш вкус можно использовать растительное или безлактозное)
- Мёд
Приготовление:
- Смешайте все сыпучие ингредиенты;
- На огне разогрейте молоко и оставляйте его на среднем огне помешивая;
- Когда молоко начинает закипать снизьте температуру и добавьте перемешанные сыпучие ингредиенты;
- Проварите молоко на небольшом огне около 5 минут;
- Перелейте в чашку и добавьте небольшое количество меда.
Можно выпивать 1 стакан "золотого молока" каждый вечер, перед тем как собираетесь ложиться спать.
Зачем пить "золотое молоко":
Ключевые ингредиенты богаты антиоксидантами
Золотое молоко богато антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений, бороться с болезнями и инфекциями и способствуют общему здоровью. Куркумин, активный компонент куркумы, веками использовался в аюрведической медицине благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам.
Может помочь снизить воспаление и боль в суставах
Куркума, имбирь и корица – основные ингредиенты золотого молока, обладают сильными противовоспалительными свойствами, которые могут уменьшить воспаление и боль в суставах. Считается, что хроническое воспаление играет немаловажную роль в хронических заболеваниях, включая рак, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и болезни сердца. По этой причине диеты, богатые противовоспалительными соединениями, могут снизить риск этих заболеваний.
Может улучшить память и работу мозга
Некоторые ингредиенты золотого молока могут способствовать улучшению памяти и уменьшать влияние болезней Альцгеймера и Паркинсона на функции мозга. Куркумин может увеличивать уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF). BDNF – это соединение, которое помогает мозгу формировать новые связи и способствует росту клеток мозга.
Куркумин в составе куркумы может улучшить настроение
Куркумин, активный ингредиент куркумы, может помочь снизить симптомы депрессии. Депрессия может быть также связана с низким уровнем нейротрофического фактора мозга (BDNF). Поскольку куркумин, являющийся активным компонентом куркумы, может повышать уровень BDNF, он может уменьшить симптомы депрессии.
Может защитить от болезней сердца
Куркума, имбирь и корица – основные ингредиенты золотого молока, все они обладают свойствами, которые могут способствовать работе сердца и защищать от сердечных заболеваний. Кроме того, куркумин может улучшить функцию оболочек кровеносных сосудов, известную как функцию эндотелия. Правильная функция эндотелия важна для здорового сердца.
Может снижать уровень сахара в крови
Корица и имбирь, два основных ингредиента "золотого молока", могут снизить уровень сахара в крови и повысить чувствительность к инсулину. Инсулинорезистентные клетки менее способны поглощать сахар из вашей крови, поэтому снижение резистентности к инсулину обычно снижает уровень сахара в крови. Корица уменьшает количество глюкозы, которая всасывается в кишечник после еды, что может дополнительно улучшить контроль сахара в крови.
Следует отметить, что большинство рецептов "золотого молока" подслащивают медом или кленовым сиропом. Преимущества снижения уровня сахара в крови, вероятно, будут заметны только при употреблении несладких вариантов.
Обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами.
Куркумин обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, которые могут помочь предотвратить инфекции и бороться с ними. Соединения свежего имбиря могут угнетать рост некоторых бактерий. Экстракт имбиря может бороться с респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV), распространённой причиной респираторных инфекций.
Имбирь и куркума улучшают пищеварение
Хроническое расстройство пищеварения, также известное как диспепсия, характеризуется болью и дискомфортом в верхней части желудка. Задержка стула является потенциальной причиной несварения. Имбирь, один из ингредиентов "золотого молока", может помочь облегчить это состояние, ускоряя опорожнение желудка у людей, страдающих диспепсией. Куркума также может улучшить переваривание жира, увеличивая выработку желчи до 62%.
"Золотое молоко" легко приготовить дома, придерживаясь приведенного рецепта. Смешайте ингредиенты в кастрюле и нагрейте их, чтобы получить вкусный и полезный напиток.
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