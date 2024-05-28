Как приготовить вкусный и полезный завтрак: совет от Ольги Богомолец

Клубника очень вкусный и полезный продукт, особенно сейчас, в период когда ее можно повсюду купить, нужно максимально ввести ее в свой рацион.

Клубника почти на 90% состоит из воды и, несмотря на свою сладкую привлекательность, низкокалорийна. В 100 г клубники содержится всего 35-40 ккал. В свежем виде ее можно добавлять к салатам, легким десертам, фруктовым супам.

На своей странице TikTok врач и доктор наук Ольга Богомолец поделилась как сделать вкусный и полезный завтрак всего из трех ингредиентов, включая клубнику.

Вам понадобится:

Творог;

Йогурт;

Клубника.

Это идеальный завтрак не только потому, что клубника содержит цинк, медь и железо, она также богата микроэлементами, ведь в клубнике есть вся группа витаминов группы B, а они, в свою очередь, работают как антидепрессанты, которые нам так необходимы в современных реалиях жизни .

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В среднем в день можно съесть 200 г клубники. При отсутствии заболеваний и крепком здоровье, конечно, можно съесть и больше, но не более полукило. А вот если у вас есть аллергия, хронические заболевания или диабет, употребление клубники следует ограничить.

Кстати, недавно мы писали о том, " Как приготовить идеальный клубничный милкшейк ".

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