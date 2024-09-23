Как применение кардамона влияет на кровяное давление и холестерин

Кардамон — это пряность, которая не только придает аромат и вкус вашим блюдам, но еще у нее есть многочисленные полезные свойства для здоровья.

На странице Ancient Digin рассказали о пользе кардамона для нашего здоровья.

Кардамон содержит такие биоактивные соединения, как терпены, флавоноиды и особенно цинеол, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными действиями. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы и предотвращают окислительный стресс — ключевой фактор сердечных заболеваний и высокий уровень холестерина.

Он также обладает мочегонными свойствами, ведь кардамон помогает выводить избыток воды и натрия из организма, что уменьшает давление на артерии и снижает артериальное давление.

Кардамон повышает секрецию желчных кислот и помогает печени расщеплять жир и улучшает липидный обмен. Это приводит к снижению уровня плохого холестерина и повышению уровня хорошего холестерина, что способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Способ применения

Ингредиенты:

Вода ½ л

Измельченные стручки кардамона 5-6 шт.

Приготовление :

Измельчите семена кардамона и уберите кожуру;

Добавьте измельченные семена в ½ литра воды;

Дайте ему настояться несколько часов или оставьте на ночь;

Пейте настоянную воду в течение дня, чтобы поддерживать здоровье вашего сердца.

Регулярное употребление кардамона значительно снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление у людей с гипертонией. Этот напиток можно давать детям, но начинать нужно с небольшого количества (¼ стакана за раз). Убедитесь, чтобы у ребенка нет аллергии. А еще лучше проконсультироваться с лечащим врачом перед его приемом.

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