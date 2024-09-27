Как природные ароматы влияют на наше тело и разум

На странице scienceofessentials раскрыли тему влияния ароматов на физическую и психическую жизнь человека. Новое исследование, проведенное Университетом Кента в Великобритании, сделало важный шаг в изучении роли ароматерапии во время пребывания на свежем воздухе и природе

В рамках исследования 194 участника проводили время на природе в течение четырех сезонов. Результаты показали, что ароматы окружающей среды оказывают существенное влияние на различные сферы, включая физическую, эмоциональную, когнитивную и духовную. Запахи, такие как аромат дождя, деревьев, океана, цитрусовых и цветов способствуют ощущению расслабления и комфорта.

В чем сила ароматов

Другое исследование показало, что на 75% эмоций, которые мы испытываем каждый день, влияют именно запахи. Эта уникальность обоняния состоит в том, как запахи интерпретируются мозгом. Ароматы активируют миндалину – участок мозга, ответственный за обработку эмоций. Это значит, что они могут вызвать у нас воспоминания, эмоции и физические реакции.

В течение дня важно обращать внимание на окружающие нас ароматы и их влияние на наше самочувствие. Обоняние можно сравнить с мышцей: чем больше мы его используем, тем сильнее он становится. Обращайте внимание на ароматы, которые вызывают у вас чувство покоя, счастья и хорошее настроение.

Ароматы для улучшения самочувствия

Аромат океана: освежает, успокаивает и вызывает ассоциацию с отдыхом.

освежает, успокаивает и вызывает ассоциацию с отдыхом. Аромат дождя: может вызывать чувство чистоты и новизны.

может вызывать чувство чистоты и новизны. Аромат деревьев ассоциируется с природой и стабильностью.

ассоциируется с природой и стабильностью. Цитрусовый аромат: стимулирует, повышает энергию и улучшает настроение.

стимулирует, повышает энергию и улучшает настроение. Аромат цветов: способен повысить настроение и вызывать положительные эмоции.

Создавайте вокруг себя ароматическую среду, которая повысит ваше настроение и самочувствие.

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