Как приучить себя легко просыпаться утром, когда на улице темно: 6 лайфхаков

Как приучить себя легко просыпаться утром, когда на дворе темно / © Credits

Реклама

Причина тяжелого утреннего пробуждения кроется в нашем циркадном ритме — внутренних биологических часах, которые сигнализируют организму, когда спать, а когда быть бодрым. Когда солнце еще не взошло, тело находится в «режиме сна», а резкий звук будильника может только усилить усталость. Но есть проверенные методы, которые помогут легче вставать утром и начинать день с энергией, об этом рассказало издание Real Simple.

Придерживайтесь устойчивого распорядка сна

Это одна из важнейших рекомендаций. Наш мозг и гормональная система привыкают к конкретному графику, когда время спать и когда просыпаться. Нерегулярный сон «сбивает» эти сигналы и вы либо не можете заснуть в нужное время, либо тяжело просыпаетесь утром.

Как адаптировать:

Реклама

Ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время, даже в выходные.

Если вы легли позже, вернитесь к привычному графику на следующий день.

Избегайте чрезмерного сна после обычного времени пробуждения, это «сбивает» внутренние часы.

Устойчивый режим сна улучшает не только утреннее пробуждение, но и качество сна и настроение в течение дня.

Забудьте о кнопке «Отложить»

Наверное, вы не раз думали: «Еще пять минут…» Но те дополнительные минуты могут ухудшить самочувствие. Когда вы засыпаете после первого сигнала будильника, организм начинает новый цикл сна, который не успевает завершиться. Результат — повышенная сонливость и апатия.

Что делать:

Ставьте будильник на реалистичное время, когда вы точно сможете подняться.

Вставайте сразу после сигнала, даже если это сложно. Со временем мозг «привыкнет» реагировать на сигнал будильника как на команду просыпаться.

Осветите свое утро

Свет — главный сигнал для организма, что пора просыпаться. Если вставать еще до рассвета, используйте искусственные источники света.

Реклама

Советы:

Купите будильник с функцией имитации восхода солнца. Свет постепенно увеличивается, мягко «пробуждает» организм.

После подъема включите яркий свет или, если есть возможность, откройте шторы. Светлые и «голубые» тона лучше всего имитируют естественное утро.

Световая терапия — эффективный метод борьбы с зимней сонливостью и нарушениями циркадного ритма.

Создайте уют в спальне

Комфортная температура помогает легче просыпаться. Утром наше тело естественно «разогревается» и теплое пространство усиливает этот эффект.

Что делать:

Реклама

Программируйте термостат так, чтобы комната была теплой, например, около 20-22°C, примерно за 30 мин до будильника.

Используйте мягкое одеяло и теплые носки, чтобы пробуждение не ассоциировалось с дискомфортом.

Найдите утреннюю мотивацию

Утро будет приятнее, если есть что-то, чего вы ждете. Это может быть чашка горячего кофе, медитация, музыка или короткая разминка.

Идеи для мотивации:

Ведите дневник благодарности или планов на день.

Выбирайте любимую песню или подкаст для утра.

Разогрейте душ или приготовьте любимый завтрак.

Обучение организма радоваться утром помогает снизить стресс и повысить производительность в течение дня.

Двигайтесь

Физическая активность повышает энергию и помогает легче просыпаться. Она также способствует глубокому сну, благодаря которому утреннее пробуждение становится естественным.

Реклама

Как включить движение в утро:

15-30 мин легкой зарядки или йоги достаточно для поднятия тонуса.

Выкладывайте спортивную одежду накануне, чтобы минимизировать усилия утром.

Слушайте любимый подкаст или музыку во время зарядки, это повышает мотивацию.

Если утренний спорт сложный, можно перенести активность на день, главное избегать интенсивных упражнений за 2 часа до сна.

Просыпаться рано в темное время года сложно, но при правильном подходе это становится намного легче. Постоянство, свет, тепло, движение и маленькие приятности — ключ к бодрому утру и энергичному дню.