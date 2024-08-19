Как работают феромоны: рассказывает биолог-эволюционист

Феромон – чрезвычайно сильное слово, оно ассоциируется с сексом и потерей контроля над собой, так ли оно на самом деле и можно ли купить феромоны в бутылке.

Феромон – молодое слово, ему около 50 лет, ведь впервые оно прозвучало в 1959 году. Биолог-эволюционист Tristram D. Wyatt рассказал своим слушателям, что оно такое и приоткрыл завесу таинственности этого сексуализированного слова.

Если вы введете это слово в поиске, вам покажет миллионы страниц и почти каждый сайт будет доказывать вам, что это "очень необходимая штука, которая сделает вас максимально привлекательным всего за 10 долларов". Звучит интересно и перспективно, не правда ли?

Волшебные неработающие молекулы

Дело в том, что у молекул, вписанных в состав феромонов, продаваемых на таких сайтах, действительно достаточно научные названия. И каждое следующее название менее читабельно, чем предыдущее. А если, произнося эти слова воображать людей в белых халатах, сомнений нет, оно действительно должно работать.

К сожалению, это ложь и махинации. Дело в том, что, несмотря на большое количество напечатанных научных статей и работ, кричащих на каждом шагу ученых, которые разгадали тайну феромонов, подлинной науки и основания таких выводов нет. Не были проведены систематические опыты всех запахов, которые производит человеческое тело, а речь идет о тысячах молекул и веществ и именно где-то там, среди них, возможно, и есть феромоны.

Все эксперименты и выводы построены на маленьком проценте человеческих секреций, следовательно, можно ли считать такие выводы надежным доказательством.

Аромат и соблазнительность

Несмотря ни на что, аромат – действительно важная составляющая в симпатии человека. Наполеон даже писал своей любимой, будучи в отъезде, чтобы она не мылась, чтобы, когда он вернется, не было потеряно ни капли ее аромата.

Сегодня же, мы моемся как можно тщательнее, чтобы смыть свой родной запах и тратим немалые средства на дорогие духи, чтобы нанести другой аромат на свое тело.

Все мы знаем, что большое количество животных, если говорить о самцах и самках, ориентируется на запах. Итак, есть кое-что у них в организмах, что оказывает большое влияние на противоположный пол. Человек – то же животное, так что смеем предположить, что у нас все так же. Основная задача – найти и понять химический состав феромона.

Как работают феромоны / Фото: Credits

Когда в игру вступает наука

С научной точки зрения, феромон – "передающееся возбуждение" одним индивидом другому. Одной из причин, почему человечество начало рассуждать о феромонах, стало наше развитие, ведь с самого детства мы принюхиваемся ко всему и даем оценку, что пахнет хорошо, а что нет. На нас влияет общество, утверждая, где хороший, а где плохой запах и мы верим.

И даже несмотря на это, есть те или иные продукты и вещества, которые одним кажутся чрезвычайно ароматными, а других от них выворачивает. Простейшим примером здесь станет кухня разных народов и национальностей. К примеру, сыр! Согласитесь, существуют такие его запахи, которые почувствовав хочется выйти из помещения, а кто-то не просто нюхает, а ест его. Приправы, вспомните запах в магазине с травами и приправами, замечали этих людей, которые стоят рядом в ожидании зашедших внутрь, и эти люди никогда туда не зайдут, ведь начнут чихать, у них может разболеться голова и даже может начаться тошнота.

Как работает наше обоняние

От мозга к носу тянутся нервы, на которых расположены рецепторы. На эти рецепторы попадает воздух и молекулы взаимодействующих с ним запахов, которые мы втягиваем носом. Если происходит эта реакция, рецепторы отправляют нервам сигнал, возвращающийся к мозгу.

Не все рецепторы одинаковы, а у человека их около 400. Мозг понимает, какой это конкретный запах по комбинациям рецепторов и нервных клеток, которые они активизируют. Именно эти комбинации дают нам понимание, нравится нам аромат или нет и распознать, какой это запах: корицы или кориандра, мыла или чипсов. У каждого из нас свой индивидуальный мир ароматов.

Как работают феромоны / Фото: Credits

Интересно, что большинство ученых пытаются найти феромоны именно под мышками. Причина этого в том, что именно там у человека расположено большое количество секреторных желез, постоянно образующих запах в большом количестве. Но эти вещества, при образовании из желез, совсем не имеют запаха, а аромат, который мы можем испытывать уже образуется благодаря разным бактериям, хорошо размножающимся в наших волосах.

Итак, если вы хотите уменьшить запах можно убрать волосы и, в частности, побрить подмышки, убрав привлекательную среду ваших бактерий.

Но изучать феромоны с помощью подмышек тоже не получится, ведь 20% людей всего мира не имеют там запаха, потому что их секреция не производит конкретные вещества. В частности это жители Китая, Японии, Кореи и других частей северо-восточной Азии.

Опыты французских ученых

Интересные опыты проводят ученые из Франции, они стали рассматривать секреции матери и ребенка. Когда мать кормит ребенка грудью можно заметить, что когда ребенок ест, все его лицо касается соска, а вокруг него есть маленькие белые точки – это секреторные железы, интересно, что они есть как мужчины, так и женщины, но секрет они выделяют именно тогда, когда мама кормит младенца.

Ученые провели интересный опыт: к носику спящего ребенка поднесли чистую пипетку и у малышей не было никакой реакции. Затем к носику приблизили пипетку, которую предварительно держали у груди кормящей матери и ребенок начал открывать рот, причмокивать и проявлять активность. Следовательно, можно сказать, что это тоже феромоны. А еще ученые обнаружили, что количество этих желез у женщин разное и чем оно больше, тем быстрее ребенок начнет сосать молоко.

Если ученые смогут воспроизвести этот феромон, многие дети скорее начнут сосать молоко, а это повысит их жизнеспособность. И следует понимать, что феромоны – это не синоним слова "секс", это о разных аспектах нашей жизни и возможности влиять на него.

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