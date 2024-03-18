Как распознать и лечить проблемы с печенью: рассказывает врач

Здоровье печени – ключевой аспект всеобщего здоровья организма. Раннее выявление проблем и комплексный подход к их лечению могут помочь поддержать функцию печени и сохранить общее здоровье.

Какие первые признаки проблемы с печенью, как их выявить и предотвратить, рассказывает врач с комплексным подходом Василий Чайка.

Печень – один из самых больших органов человеческого тела, выполняющий две основные функции. Она фильтрует венозную кровь и очищает ее от вредных веществ, после чего кровь поступает в легкие, где насыщается кислородом. Также печень синтезирует желчь, объем которой составляет от 1 до 1,2 литра каждый день у взрослого человека. Желчь играет важную роль в расщеплении жиров, стимулирует перистальтику кишечника, предотвращает брожение, помогает усвоению жирорастворимых витаминов, нейтрализует кислоту желудка и активирует работу поджелудочной железы. Поэтому, если происходит нарушение оттока желчи, например из-за механических помех в желчных путях или расстройства в кишечнике, это может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того, печень известна своей высокой регенерационной способностью: даже при потере значительной части своей массы, она может восстановить свою функцию.

Нарушение ее работы может привести к серьезным проблемам.

Первые признаки проблемы с печенью:

1. Появление красных родинок

Красные родинки свидетельствуют о снижении функции очищения печени. Это может произойти из-за интенсивного очищения организма, перегружающего печень.

2. Размер печени

Обратите внимание на увеличение размеров печени, которое может сопровождаться болями в правом плечевом суставе, даже если травмы плеча не было. Боль исчезает, когда размер печени уменьшается.

3. Отпечатки зубов на языке

Выявление отпечатков зубов на языке может также указывать на проблемы с функцией печени.

4. Желтый или зеленый налет на языке

Наличие желтого налета на языке может свидетельствовать о нарушении выделения желчи и других проблем с печенью.

5. Храп

Храп может быть не только проблемой носоглотки, но и сигналом проблем с печенью, особенно после употребления алкоголя.

6. Вздутие кишечника

Постоянное раздувание кишечника и запоры могут свидетельствовать о нарушении оттока желчи и проблемах с печенью.

7. Нарушение зрения

8. Щелчок верхнего челюстного сустава

9. Появление пигментных пятен

10. Лущение кожи, покраснение и сыпь

Важно понимать, что подтвердить или опровергнуть наличие проблем с печенью могут только врачи. Для этого они сперва направят вас на лабораторные тесты. Анализ крови на показатели АЛТ, АСТ, ГГТ может помочь выявить нарушение функции печени.

Методы, которыми можно восстановить функцию печени

Врач убеждает, что только комплексный подход, включающий работу на уровне физическом и поведенческом, дает лучший эффект.

1. Нормализация оттока желчи через висцеральную терапию

Этот метод включает в себя открытие сфинктера Одди и уменьшение давления воздуха в двенадцатиперстной кишке. Это создаст условия для свободного оттока желчи из печени.

2. Потребление продуктов, стимулирующих отток желчи

Для улучшения функции печени рекомендуется включить в рацион жирные, острые и кислые продукты. Жирные продукты, такие как сало (от 15-30 г в день) или масло, а также острые специи и кислые продукты, такие как калина, черная редька, кислая капуста, квашеные помидоры, могут помочь в стимуляции выделения желчи. Кроме того, использование фитосборов (расторопша, глицетин, таурин или артишок) может быть полезным, но их следует употреблять с осторожностью. Для начала нужно снять отеки и газообразование.

Для восстановления функции печени важно применять комплексный подход, включающий различные методы. Нормализация оттока желчи через висцеральную терапию и потребление продуктов, стимулирующих выделение желчи, может помочь улучшить работу печени. Однако важно помнить, что успешный результат зависит от систематичности и комплексности мероприятий, а также от поддержки специалиста.

Если у вас возникают какие-либо симптомы или подозрения на проблемы с печенью, обязательно обратитесь к врачу. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно облегчить состояние и улучшить качество жизни.

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