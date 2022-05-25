Как распознать инфаркт и инсульт и какую помощь нужно оказать: рассказывает кардиохирург Константин Руденко

Как распознать инфаркт и инсульт и какую помощь нужно оказать: рассказывает кардиохирург Константин Руденко

По количеству сердечно-сосудистых заболеваний наша страна остается одним из европейских лидеров. Ежегодно этот недуг констатируют у 130 тысяч украинцев, еще у 40 тысяч украинцев ежегодно обнаруживают инфаркт. Из-за войны уровень стресса повышается, а доступ к медицине ограничен.

Почему симптомы инфаркта и инсульта должен знать каждый? О том, как оказать первую домедицинскую помощь, говорим с кардиохирургом Константином Руденко.

Какие меры нужно предпринимать для профилактики инфаркта и инсульта

Очень важна профилактика этих состояний. Общеизвестно, что лишний вес и повышенное давление, уровень сахара в организме и холестерина в крови - параметры, которые человек может контролировать самостоятельно, не прибегая к помощи врача. И начинать мониторить состояние своего организма нужно с 25-30 лет. Раз в год человек должен делать липидограмму, кардиограмму и эхокардиограмму сердца.

Симптомы инфаркта и первая помощь пациенту

Инфаркт - это острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, которое приводит к тому, что к определенному участку сердца не поступает кровь, и она погибает - развивается некроз этого участка.

Признаками инфаркта являются:

боль в груди и в загрудинном пространстве, левой руке и челюсти;

потеря сознания;

страх смерти;

боль, которую не снимает нитроглицерин;

боль, которая длится больше 15 минут

одышка;

слабость.

Что нужно сделать, если вы отметили у себя или близкого схожие симптомы:

1. Вызвать скорую помощь.

2. Положить человека на спину, обеспечить покой.

3. Согнуть ноги в коленях.

5. Расстегнуть воротник рубашки.

6. Обеспечить доступ кислорода (открыть окна в закрытом помещении).

7. Дать больному нитроглицерин или попросить разжевать одну таблетку аспирина.

Следует помнить, что в случае инфаркта у врачей есть только полтора-два часа для спасения пациента.

Симптомы и виды инсульта, первая помощь пациенту

Инсульт - нарушение кровообращения головного мозга, при котором теряется его функция и человек инвалидизируется.

Признаками инсульта являются:

проблемы с сознанием и потеря сознания;

онемение руки или ноги, нарушение двигательных функций;

ухудшение или потеря зрения;

лицо утрачивает привычные очертания;

потеря памяти, головная боль, сложности при глотании;

Инсульт может быть двух видов:

ишемический инсульт, когда проблемы сходны с теми, что человек испытывает при остром инфаркте - идет тромбоз или закупорка сосуда, и определенный участок головного мозга не снабжается кровью;

геморрагический инсульт, когда сосуд головного мозга лопается и происходит кровоизлияние в головной мозг.

Симптоматика этих видов инсульта схожа, но лечение отличается кардинально.

Что нужно сделать, если вы отметили у себя или близкого схожие симптомы:

1. Вызвать скорую.

2. Положить человеке горизонтально.

3. Приподнять голову и плечи.

4. Не давать есть и пить.

Что нужно делать, если на ваших глазах человеку стало плохо:

В первую очередь необходимо проверить наличие пульса, в случае отсутствия пульса, начать сердечно-легочную реанимацию.

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