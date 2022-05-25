Как распознать инфаркт и инсульт и какую помощь нужно оказать: рассказывает кардиохирург Константин Руденко

По количеству сердечно-сосудистых заболеваний наша страна остается одним из европейских лидеров. Ежегодно этот недуг констатируют у 130 тысяч украинцев, еще у 40 тысяч украинцев ежегодно обнаруживают инфаркт. Из-за войны уровень стресса повышается, а доступ к медицине ограничен.
Почему симптомы инфаркта и инсульта должен знать каждый? О том, как оказать первую домедицинскую помощь, говорим с кардиохирургом Константином Руденко.
Какие меры нужно предпринимать для профилактики инфаркта и инсульта
Очень важна профилактика этих состояний. Общеизвестно, что лишний вес и повышенное давление, уровень сахара в организме и холестерина в крови - параметры, которые человек может контролировать самостоятельно, не прибегая к помощи врача. И начинать мониторить состояние своего организма нужно с 25-30 лет. Раз в год человек должен делать липидограмму, кардиограмму и эхокардиограмму сердца.
Симптомы инфаркта и первая помощь пациенту
Инфаркт - это острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, которое приводит к тому, что к определенному участку сердца не поступает кровь, и она погибает - развивается некроз этого участка.
Признаками инфаркта являются:
- боль в груди и в загрудинном пространстве, левой руке и челюсти;
- потеря сознания;
- страх смерти;
- боль, которую не снимает нитроглицерин;
- боль, которая длится больше 15 минут
- одышка;
- слабость.
Что нужно сделать, если вы отметили у себя или близкого схожие симптомы:
1. Вызвать скорую помощь.
2. Положить человека на спину, обеспечить покой.
3. Согнуть ноги в коленях.
5. Расстегнуть воротник рубашки.
6. Обеспечить доступ кислорода (открыть окна в закрытом помещении).
7. Дать больному нитроглицерин или попросить разжевать одну таблетку аспирина.
Следует помнить, что в случае инфаркта у врачей есть только полтора-два часа для спасения пациента.
Симптомы и виды инсульта, первая помощь пациенту
Инсульт - нарушение кровообращения головного мозга, при котором теряется его функция и человек инвалидизируется.
Признаками инсульта являются:
- проблемы с сознанием и потеря сознания;
- онемение руки или ноги, нарушение двигательных функций;
- ухудшение или потеря зрения;
- лицо утрачивает привычные очертания;
- потеря памяти, головная боль, сложности при глотании;
Инсульт может быть двух видов:
- ишемический инсульт, когда проблемы сходны с теми, что человек испытывает при остром инфаркте - идет тромбоз или закупорка сосуда, и определенный участок головного мозга не снабжается кровью;
- геморрагический инсульт, когда сосуд головного мозга лопается и происходит кровоизлияние в головной мозг.
Симптоматика этих видов инсульта схожа, но лечение отличается кардинально.
Что нужно сделать, если вы отметили у себя или близкого схожие симптомы:
1. Вызвать скорую.
2. Положить человеке горизонтально.
3. Приподнять голову и плечи.
4. Не давать есть и пить.
Что нужно делать, если на ваших глазах человеку стало плохо:
В первую очередь необходимо проверить наличие пульса, в случае отсутствия пульса, начать сердечно-легочную реанимацию.
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