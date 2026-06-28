Как распознать наиболее распространённые укусы насекомых и когда следует обратиться к врачу

Как распознать наиболее распространённые укусы насекомых / © Associated Press

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Почти каждый хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на коже внезапно появляется красное пятно, зуд или отек, но понять, кто именно укусил, непросто. Издание Cleveland Clinic объяснило, как распознать наиболее распространённые укусы насекомых и членистоногих, чем они отличаются и в каких случаях не стоит откладывать обращение за медицинской помощью.

По словам врача скорой помощи Кристофера Баццоли, не всегда можно точно определить виновника только по внешнему виду укуса. Однако некоторые характерные признаки могут помочь понять, что произошло, и оценить возможные риски для здоровья. Ведь одни укусы вызывают лишь кратковременный дискомфорт, а другие могут переносить опасные инфекции.

Комары

Укусы комаров знакомы практически каждому. Интересно, что людей кусают только самки комаров.

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Как выглядит укус:

зудящий приподнятый бугорок

иногда несколько укусов рядом

небольшая тёмная точка в центре

Покраснение и отек возникают в результате реакции иммунной системы на укус.

На что следует обратить внимание

Большинство укусов комаров безвредны, но некоторые комары могут переносить серьезные заболевания, например:

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вирус Западного Нила

денге

вирус Зика

желтая лихорадка

малярию

Если через несколько дней после укуса появились температура, озноб, мышечные боли или сыпь, следует обратиться к врачу.

Слепни

В отличие от комаров, слепни буквально разрывают кожу при укусе.

Признаки укуса:

резкая боль

покраснение

сильный зуд

иногда капли крови возле места укуса

Обычно человек сразу замечает момент укуса из-за боли.

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Постельные клопы

У фразы «пусть клопы не кусают» есть вполне реальная основа. Укусы постельных клопов обычно образуют характерную линию из трёх или более красных припухлостей. Это связано с тем, что насекомое несколько раз подряд перемещается и питается.

Если вы подозреваете наличие клопов, проверьте постельное белье. На светлых простынях могут оставаться тёмные следы жизнедеятельности насекомых. В случае заражения важно тщательно стирать бельё и текстиль в горячей воде.

Блохи

Хотя блох часто ассоциируют с кошками и собаками, они могут укусить кого угодно.

Как выглядят укусы:

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мелкие красные точки

сильный зуд

чаще всего локализуются в области лодыжек и стоп

Блохи обычно обитают в траве, в затененных местах или могут попасть в дом вместе с домашними питомцами.

Клещ-краснотелка

Это крошечные клещи, которых практически невозможно разглядеть невооруженным глазом.

Признаки укуса:

цепочка мелких красных пятен

чрезвычайно сильный зуд

чаще всего появляются у линии носков, пояса или в складках кожи

Зуд обычно достигает максимума через 24–48 часов после укуса.

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Клещи

В отличие от других насекомых, клещи не спешат покидать свою жертву. Они прикрепляются к коже и могут оставаться там более суток.

Как выглядит укус:

После удаления клеща обычно остается небольшое красное пятнышко.

Длительное нахождение клеща на теле может привести к заражению болезнью Лайма или пятнистой лихорадкой Скалистых гор. Особенно характерной чертой болезни Лайма является сыпь в форме мишени или кольца.

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После укуса клеща в течение двух недель следует внимательно следить за появлением:

температуры

сыпь

головной боли

усталости

увеличение лимфатических узлов

тошноты

рвоты

боли в мышцах

Пауки

По словам врачей, пауков часто несправедливо обвиняют во многих необъяснимых укусах. Большинство пауков физически не способны прокусить человеческую кожу. Впрочем, существуют два вида, укусы которых могут быть опасными.

Коричневый паук-отшельник

Такие пауки обычно обитают в дровах, гаражах или старых коробках. Сначала укус напоминает обычную припухлость, но через несколько дней ситуация может ухудшиться:

боль усиливается

кожа приобретает синюшный оттенок

ткани начинают разрушаться

может образоваться язва

В случае укуса рекомендуется промыть место укуса водой с мылом, приложить холод и обратиться к врачу.

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Каракурт (Черная вдова)

Особенно опасны укусы самок чёрной вдовы, которых легко узнать по красному рисунку в форме песочных часов на брюшке.

Возможные симптомы:

две точки прокола

покраснение

отек

боль

зуд

онемение

В тяжелых случаях могут появиться:

мышечные спазмы

проблемы с дыханием

головная боль

тошнота

температура

озноб

Особенно опасными такие укусы могут быть для детей.

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Что делать после любого укуса

Первое правило — тщательно промыть место укуса водой с мылом. Врачи объясняют, что любое повреждение кожи открывает путь для бактерий, а это может привести к инфекции.

Также важно не расчесывать укусы, даже если зуд очень сильный. Для облегчения симптомов можно использовать:

алоэ

каламиновый лосьон

холодные компрессы

антигистаминные препараты

Как защитить себя

Во время прогулок на природе необходимо:

носить одежду с длинными рукавами

выбирать длинные брюки

использовать специальные защитные репелленты

осматривать тело после пребывания в лесу или высокой траве

Большинство укусов насекомых вызывают лишь несколько дней зуда и дискомфорта. Однако некоторые из них могут сигнализировать о серьёзных рисках для здоровья или даже переносить опасные инфекции. Именно поэтому важно не только знать, как выглядят наиболее распространённые укусы, но и внимательно следить за реакцией организма.

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