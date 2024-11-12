Как распознать образование тромбов: рассказывает флеболог

Тромбоз – серьезное состояние, которое может возникнуть как в поверхностных, так и в глубоких венах. Процесс образования тромба способен развиться быстро и без предупреждений, важно вовремя заметить возможные симптомы.
Флеболог Владислав Горбовец рассказал, как самостоятельно распознать тромбоз на начальных стадиях и что нужно знать во избежание серьезных осложнений.
Тромбоз поверхностных вен: симптомы
Тромбоз поверхностных вен обычно сопровождается рядом симптомов, которые легко заметить.
- Покраснение и затвердение в области расширенной вены. Если венозный рисунок становится заметнее, а на ощупь чувствуется уплотнение, это может быть сигналом начала тромбоза.
- Боль в месте поражения. Боль может иметь разную интенсивность, но во многих случаях усиливается при ходьбе или длительном стоянии.
- Воспаление. Воспалительный процесс сопровождается местным повышением температуры и дискомфортом.
Специалисты рекомендуют обратить внимание на эти симптомы, особенно если они появляются в зоне варикозных вен. Это первые признаки поверхностного тромбоза и, если их игнорировать, состояние может ухудшиться.
Признаки тромбоза глубоких вен
Тромбоз глубоких вен значительно опаснее из-за вероятности того, что тромб может оторваться и попасть в легкие, вызвать тромбоэмболию легочной артерии, которая несет серьезную угрозу жизни. Основные симптомы этого вида тромбоза отличаются от поверхностного и более ярко выражены.
- Отек конечности, который может появляться внезапно и быстро прогрессировать. Это один из самых распространенных признаков глубокого тромбоза.
- Сильные боли в ногах, чаще всего в участке икроножных клеток, которые не исчезают во время отдыха и могут усиливаться при нагрузке.
- Чувство распирания в пораженной конечности, будто нога становится тяжелее или отечнее.
- Изменения цвета кожи. Кожа может бледнеть, приобретать цианотический (синюшный) оттенок, иногда появляется локальное покраснение.
Эти симптомы должны служить сигналом для срочного обращения к врачу. Флеболог отмечает, что раннее обнаружение тромбоза глубоких вен позволяет избежать тяжелых последствий.
Как избежать тромбоза
Чаще образование тромбов становится следствием необратимых изменений в сосудистой системе, в частности варикозного расширения вен, уже хронического характера. Владислав Горбовец рекомендует не откладывать лечение варикоза на ранних этапах во избежание риска тромбоза. Выявление проблемы в начале развития помогает предотвратить осложнения и улучшить качество жизни.
К основным мерам профилактики относятся:
- регулярное обследование у флеболога при наличии варикоза или наследственной предрасположенности к сосудистым болезням;
- активный образ жизни: ходьба, плавание и другие физические упражнения для стимулирования кровообращения;
- контроль за весом и здоровый рацион, богатый витаминами C и K, способствующими укреплению сосудов;
- избегание длительного пребывания в статическом положении – стоя или сидя.
Своевременное выявление первых симптомов, а также внимание к собственному здоровью помогают избежать многих проблем. Осведомленность и обращение к врачу по первым признакам проблемы — важнейшие шаги на пути к здоровью сосудистой системы.
Недавно мы писали, что нельзя делать, если у вас варикозное расширение вен.
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