Как распознать образование тромбов: рассказывает флеболог

Тромбоз – серьезное состояние, которое может возникнуть как в поверхностных, так и в глубоких венах. Процесс образования тромба способен развиться быстро и без предупреждений, важно вовремя заметить возможные симптомы.

Флеболог Владислав Горбовец рассказал, как самостоятельно распознать тромбоз на начальных стадиях и что нужно знать во избежание серьезных осложнений.

Тромбоз поверхностных вен: симптомы

Тромбоз поверхностных вен обычно сопровождается рядом симптомов, которые легко заметить.

Покраснение и затвердение в области расширенной вены. Если венозный рисунок становится заметнее, а на ощупь чувствуется уплотнение, это может быть сигналом начала тромбоза.

Если венозный рисунок становится заметнее, а на ощупь чувствуется уплотнение, это может быть сигналом начала тромбоза. Боль в месте поражения. Боль может иметь разную интенсивность, но во многих случаях усиливается при ходьбе или длительном стоянии.

Боль может иметь разную интенсивность, но во многих случаях усиливается при ходьбе или длительном стоянии. Воспаление. Воспалительный процесс сопровождается местным повышением температуры и дискомфортом.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на эти симптомы, особенно если они появляются в зоне варикозных вен. Это первые признаки поверхностного тромбоза и, если их игнорировать, состояние может ухудшиться.

Признаки тромбоза глубоких вен

Тромбоз глубоких вен значительно опаснее из-за вероятности того, что тромб может оторваться и попасть в легкие, вызвать тромбоэмболию легочной артерии, которая несет серьезную угрозу жизни. Основные симптомы этого вида тромбоза отличаются от поверхностного и более ярко выражены.

Отек конечности , который может появляться внезапно и быстро прогрессировать. Это один из самых распространенных признаков глубокого тромбоза.

, который может появляться внезапно и быстро прогрессировать. Это один из самых распространенных признаков глубокого тромбоза. Сильные боли в ногах, чаще всего в участке икроножных клеток, которые не исчезают во время отдыха и могут усиливаться при нагрузке.

чаще всего в участке икроножных клеток, которые не исчезают во время отдыха и могут усиливаться при нагрузке. Чувство распирания в пораженной конечности, будто нога становится тяжелее или отечнее.

в пораженной конечности, будто нога становится тяжелее или отечнее. Изменения цвета кожи. Кожа может бледнеть, приобретать цианотический (синюшный) оттенок, иногда появляется локальное покраснение.

Эти симптомы должны служить сигналом для срочного обращения к врачу. Флеболог отмечает, что раннее обнаружение тромбоза глубоких вен позволяет избежать тяжелых последствий.

Как избежать тромбоза

Чаще образование тромбов становится следствием необратимых изменений в сосудистой системе, в частности варикозного расширения вен, уже хронического характера. Владислав Горбовец рекомендует не откладывать лечение варикоза на ранних этапах во избежание риска тромбоза. Выявление проблемы в начале развития помогает предотвратить осложнения и улучшить качество жизни.

К основным мерам профилактики относятся:

регулярное обследование у флеболога при наличии варикоза или наследственной предрасположенности к сосудистым болезням;

активный образ жизни: ходьба, плавание и другие физические упражнения для стимулирования кровообращения;

контроль за весом и здоровый рацион, богатый витаминами C и K, способствующими укреплению сосудов;

избегание длительного пребывания в статическом положении – стоя или сидя.

Своевременное выявление первых симптомов, а также внимание к собственному здоровью помогают избежать многих проблем. Осведомленность и обращение к врачу по первым признакам проблемы — важнейшие шаги на пути к здоровью сосудистой системы.

Недавно мы писали, что нельзя делать, если у вас варикозное расширение вен.

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