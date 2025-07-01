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Как распознать прогрессирование варикоза: объясняет флеболог

Варикозное расширение вен — это не только эстетическая проблема, а серьезное хроническое заболевание, которое требует внимания и своевременного лечения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как распознать прогрессирование варикоза

Как распознать прогрессирование варикоза / © Credits

Большинство людей на начальных этапах игнорируют симптомы или не воспринимают их серьезно. Однако, по словам сосудистого хирурга, флеболога Владислава Горбовца, варикоз может прогрессировать незаметно и в определенный момент привести к опасным осложнениям — от тромбофлебита до трофических язв.

Варикоз — это заболевание, при котором вены расширяются, теряют эластичность и не могут эффективно перекачивать кровь к сердцу. Это приводит к застою крови в ногах, отекам, боли, а затем и к повреждению окружающих тканей.

Женщины чаще страдают варикозом, чем мужчины. Это связано с гормональными изменениями (беременность, менопауза), длительным стоянием или сидением, ношением высоких каблуков, наследственностью.

Признаки прогрессивного варикоза

Отеки, которые становятся постоянными

  • В начальной стадии отеки появляются лишь в конце дня.

  • Если же вы замечаете, что ноги отекают утром или в течение дня, или отеки не спадают за ночь — это уже свидетельствует об ухудшении состояния вен.

  • Объем голени может увеличиваться на 1-3 см.

Тяжесть и боль в ногах

  • Если ноги становятся тяжелыми, как «налитые свинцом», даже после непродолжительного стояния или сидения — это признак венозной недостаточности.

  • Жжение, пульсация, щемящая боль в зоне вен — симптомы, требующие немедленного внимания.

Изменение цвета кожи

  • Появление коричневых или синюшных участков на ногах, особенно в области голеней, является серьезным сигналом.

  • Это свидетельствует о нарушении микроциркуляции крови и недостатке кислорода в тканях.

  • Если эти изменения не лечить, они могут перерасти в трофические язвы — сложное хроническое осложнение варикоза.

Видимые узлы

  • Если вены не только проступают, но и выпячиваются узелками, увеличиваются или меняют форму — это уже не косметический дефект, а клиническое проявление серьезной венозной недостаточности.

Судороги в ногах

  • Судороги, особенно ночью или во время отдыха — еще один частый симптом прогрессирования варикоза, связанный с нарушением венозного оттока и недостатком электролитов в мышцах.

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть хотя бы два из приведенных симптомов — это весомый повод обратиться к флебологу. Современная медицина предлагает неинвазивную диагностику (УЗИ вен) и щадящие методы лечения — без разрезов и длительного восстановления.

Как остановить прогрессирование варикоза

  • Избегайте длительного стояния или сидения без движения.

  • Придавайте ногам повышенное положение во время отдыха.

  • Регулярно выполняйте упражнения для ног, особенно при сидячей работе.

  • Носите компрессионные чулки, рекомендованные врачом.

  • Контролируйте вес и гормональный фон.

  • Избегайте горячих ванн, сауны и чрезмерного тепла — они расширяют сосуды.

Варикоз не исчезает сам по себе — это прогрессивное заболевание. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов избежать осложнений и обойтись без хирургического вмешательства. Берегите себя и не ждите, когда вены начнут «кричать» болью.

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