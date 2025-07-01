Как распознать прогрессирование варикоза: объясняет флеболог

Как распознать прогрессирование варикоза / © Credits

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Большинство людей на начальных этапах игнорируют симптомы или не воспринимают их серьезно. Однако, по словам сосудистого хирурга, флеболога Владислава Горбовца, варикоз может прогрессировать незаметно и в определенный момент привести к опасным осложнениям — от тромбофлебита до трофических язв.

Варикоз — это заболевание, при котором вены расширяются, теряют эластичность и не могут эффективно перекачивать кровь к сердцу. Это приводит к застою крови в ногах, отекам, боли, а затем и к повреждению окружающих тканей.

Женщины чаще страдают варикозом, чем мужчины. Это связано с гормональными изменениями (беременность, менопауза), длительным стоянием или сидением, ношением высоких каблуков, наследственностью.

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Признаки прогрессивного варикоза

Отеки, которые становятся постоянными

В начальной стадии отеки появляются лишь в конце дня.

Если же вы замечаете, что ноги отекают утром или в течение дня, или отеки не спадают за ночь — это уже свидетельствует об ухудшении состояния вен.

Объем голени может увеличиваться на 1-3 см.

Тяжесть и боль в ногах

Если ноги становятся тяжелыми, как «налитые свинцом», даже после непродолжительного стояния или сидения — это признак венозной недостаточности.

Жжение, пульсация, щемящая боль в зоне вен — симптомы, требующие немедленного внимания.

Изменение цвета кожи

Появление коричневых или синюшных участков на ногах, особенно в области голеней, является серьезным сигналом.

Это свидетельствует о нарушении микроциркуляции крови и недостатке кислорода в тканях.

Если эти изменения не лечить, они могут перерасти в трофические язвы — сложное хроническое осложнение варикоза.

Видимые узлы

Если вены не только проступают, но и выпячиваются узелками, увеличиваются или меняют форму — это уже не косметический дефект, а клиническое проявление серьезной венозной недостаточности.

Судороги в ногах

Судороги, особенно ночью или во время отдыха — еще один частый симптом прогрессирования варикоза, связанный с нарушением венозного оттока и недостатком электролитов в мышцах.

Когда обращаться к врачу

Если у вас есть хотя бы два из приведенных симптомов — это весомый повод обратиться к флебологу. Современная медицина предлагает неинвазивную диагностику (УЗИ вен) и щадящие методы лечения — без разрезов и длительного восстановления.

Как остановить прогрессирование варикоза

Избегайте длительного стояния или сидения без движения.

Придавайте ногам повышенное положение во время отдыха.

Регулярно выполняйте упражнения для ног, особенно при сидячей работе.

Носите компрессионные чулки, рекомендованные врачом.

Контролируйте вес и гормональный фон.

Избегайте горячих ванн, сауны и чрезмерного тепла — они расширяют сосуды.

Варикоз не исчезает сам по себе — это прогрессивное заболевание. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем больше шансов избежать осложнений и обойтись без хирургического вмешательства. Берегите себя и не ждите, когда вены начнут «кричать» болью.