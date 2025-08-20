- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 705
- Время на прочтение
- 2 мин
Как расшифровать свой уровень холестерина: какой считать "хорошим", какой "плохим" или нормальным
Мы часто слышим о холестерине из рекламы хлопьев, масла или батончиков, которые обещают его снизить. Но действительно ли мы понимаем, что такое холестерин, чем он «хороший» и «плохой» и какой уровень считается нормой, попробуем разобраться.
Холестерин — это жироподобное вещество (липид), которое вырабатывается печенью и поступает в наш организм с пищей. Он нужен для:
построения клеточных мембран;
выработки гормонов (эстрогена, тестостерона, кортизола);
синтеза витамина D;
участия в пищеварении благодаря желчным кислотам.
Издание Kettering Health рассказало, что около 80% холестерина вырабатывается печенью, а остальные 20% поступает с продуктами питания, в основном из мяса, сыра, масла, выпечки и жареной пищи.
Проблемы возникают тогда, когда холестерина становится слишком много, он накапливается на стенках сосудов, образует бляшки, которые могут привести к инфаркту или инсульту.
«Хороший» и «плохой» холестерин
Медики различают два основных типа:
HDL (липопротеиды высокой плотности) - так называемый «хороший» холестерин. Он «собирает» избыток жиров в крови и переносит их в печень для дальнейшего выведения.
LDL (липопротеиды низкой плотности) — «плохой» холестерин. Он оседает в артериях, способствует образованию атеросклеротических бляшек.
Легкий способ запомнить: High = HDL = Хороший, Low = LDL = Лихой (плохой).
Какой уровень считается нормальным
Медики определяют общий холестерин как сумму HDL + LDL. Согласно рекомендациям:
HDL (хороший): более 40 мг/дл (для женщин желательно даже выше 50 мг/дл);
LDL (плохой): менее 130 мг/дл (для людей с высоким риском сердечно-сосудистых болезней — даже менее 100 мг/дл);
Общий холестерин: ниже 200 мг/дл.
Кровь на холестерин рекомендуют сдавать раз в год после 30 лет, а людям с повышенным риском — чаще (каждые 3-6 месяцев).
Как снизить высокий холестерин без лекарств
Изменить образ жизни — первый и самый эффективный шаг. Необходимо:
ограничить потребление животных жиров и трансжиров (колбасы, жирное мясо, маргарин, выпечку, фастфуд);
отдать предпочтение продуктам, богатым омега-3 (лосось, скумбрия, орехи, семена льна);
выбирать полезные жиры — оливковое, льняное, рапсовое масло;
добавить в рацион овощи, бобовые, овсянку и цельнозерновые продукты;
двигаться не менее 150 мин в неделю, например, быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде;
контролировать вес и отказаться от курения.
Когда нужны лекарства
Если после 6-12 месяцев правильного питания и активности показатели не нормализуются, врач может назначить статины или другие препараты для снижения холестерина. Это долгосрочная инвестиция в здоровье: уменьшение риска инфаркта и инсульта на десятки процентов.
Холестерин — не враг, а важный элемент нашего организма. Проблемы возникают лишь тогда, когда нарушается баланс между «хорошим» и «плохим» уровнем. Забота о питании, активность и регулярные обследования помогут сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы.