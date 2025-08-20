Как расшифровать свой уровень холестерина: какой считать "хорошим", какой "плохим" или нормальным

Как расшифровать свой уровень холестерина / © Credits

Холестерин — это жироподобное вещество (липид), которое вырабатывается печенью и поступает в наш организм с пищей. Он нужен для:

построения клеточных мембран;

выработки гормонов (эстрогена, тестостерона, кортизола);

синтеза витамина D;

участия в пищеварении благодаря желчным кислотам.

Издание Kettering Health рассказало, что около 80% холестерина вырабатывается печенью, а остальные 20% поступает с продуктами питания, в основном из мяса, сыра, масла, выпечки и жареной пищи.

Проблемы возникают тогда, когда холестерина становится слишком много, он накапливается на стенках сосудов, образует бляшки, которые могут привести к инфаркту или инсульту.

«Хороший» и «плохой» холестерин

Медики различают два основных типа:

HDL (липопротеиды высокой плотности) - так называемый «хороший» холестерин. Он «собирает» избыток жиров в крови и переносит их в печень для дальнейшего выведения.

LDL (липопротеиды низкой плотности) — «плохой» холестерин. Он оседает в артериях, способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Легкий способ запомнить: High = HDL = Хороший, Low = LDL = Лихой (плохой).

Какой уровень считается нормальным

Медики определяют общий холестерин как сумму HDL + LDL. Согласно рекомендациям:

HDL (хороший): более 40 мг/дл (для женщин желательно даже выше 50 мг/дл);

LDL (плохой): менее 130 мг/дл (для людей с высоким риском сердечно-сосудистых болезней — даже менее 100 мг/дл);

Общий холестерин: ниже 200 мг/дл.

Кровь на холестерин рекомендуют сдавать раз в год после 30 лет, а людям с повышенным риском — чаще (каждые 3-6 месяцев).

Как снизить высокий холестерин без лекарств

Изменить образ жизни — первый и самый эффективный шаг. Необходимо:

ограничить потребление животных жиров и трансжиров (колбасы, жирное мясо, маргарин, выпечку, фастфуд);

отдать предпочтение продуктам, богатым омега-3 (лосось, скумбрия, орехи, семена льна);

выбирать полезные жиры — оливковое, льняное, рапсовое масло;

добавить в рацион овощи, бобовые, овсянку и цельнозерновые продукты;

двигаться не менее 150 мин в неделю, например, быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде;

контролировать вес и отказаться от курения.

Когда нужны лекарства

Если после 6-12 месяцев правильного питания и активности показатели не нормализуются, врач может назначить статины или другие препараты для снижения холестерина. Это долгосрочная инвестиция в здоровье: уменьшение риска инфаркта и инсульта на десятки процентов.

Холестерин — не враг, а важный элемент нашего организма. Проблемы возникают лишь тогда, когда нарушается баланс между «хорошим» и «плохим» уровнем. Забота о питании, активность и регулярные обследования помогут сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы.