Как реагировать, если ваш врач использует искусственный интеллект для заметок: удобство, которое может изменить медицину

Медицина всегда была сферой, где технологии меняли правила игры, от появления электронных карточек пациентов до онлайн приемов у врача. Но сейчас мы наблюдаем новый этап, искусственный интеллект начинает не просто анализировать данные, а «подслушивать» врачебные консультации и автоматически формировать черновики медицинских записей, об этом рассказало издание The New York Time.

Эти инструменты созданы для того, чтобы разгрузить врачей, которые тратят в среднем около 2,3 часа административной работы на каждые 8 часов приема пациентов. Такие ИИ-блокноты могут уменьшить уровень стресса и профессионального выгорания среди медиков. Но вместе с этим возникает логичный вопрос, что это означает для пациента — человека, который делится самой чувствительной информацией о своем здоровье.

Как работают ИИ-заметки

Это программы, которые записывают разговор между врачом и пациентом и превращают его в структурированный медицинский текст. В большинстве случаев аудиозапись и транскрипт сохраняются лишь временно, срок хранения обычно составляет от нескольких недель до нескольких месяцев, а после этого данные удаляются.

В то же время в медицинской карте пациента остается только финальная версия заметки, которую пересмотрел и утвердил врач. Оригинальные аудиозаписи и транскрипты обычно не хранятся долгосрочно. Пациенты имеют право просматривать свои медицинские записи, но доступ к аудио и текстовым расшифровкам разговора обычно ограничен.

В разных странах правила записи медицинских консультаций отличаются. Во многих случаях достаточно согласия только одной стороны. Впрочем, в реальной практике медики обычно стараются предупредить пациентов, ведь доверие является ключевой частью медицинских отношений.

Приватность

Компании, которые работают с ИИ-заметками, обычно обязаны соблюдать медицинские законы о конфиденциальности и работают по контрактам с медицинскими учреждениями.

В некоторых случаях данные могут быть анонимными и использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта, но в целом медицинские системы внедряют строгие правила безопасности.

Впрочем, любые медицинские данные остаются потенциальной мишенью для кибератак, поскольку они чрезвычайно чувствительны. Наибольший риск возникает тогда, когда врачи используют ИИ-инструменты без официальных медицинских соглашений или вне утвержденных систем. В таких случаях данные регулируются только условиями самих сервисов, а не медицинским законодательством.

Можно ли доверять заметкам ИИ

Финальную ответственность за медицинскую заметку всегда несет врач. ИИ создает только черновик, который специалист должен проверить и утвердить. Однако ошибки возможны и среди самых распространенных проблем можно выделить неточности в передаче сказанного, путаница между несколькими участниками разговора, пропуск важной информации и ошибки из-за акцентов или диалектов.

Даже когда транскрипт точный, ИИ может неправильно структурировать медицинскую заметку. В то же время стоит подчеркнуть, что ошибки случаются и в заметках, которые создает человек, поэтому проверка всегда остается обязательной.

Искусственный интеллект в медицине уже перестал быть футуристической идеей, он стал частью реальности. ИИ-ноутбуки обещают уменьшить нагрузку на врачей и сделать медицинские записи более точными и полными.

В то же время они ставят сложные вопросы, как защитить приватность пациентов, как обеспечить точность данных и как сохранить доверие между врачом и человеком.

И хотя технология развивается быстро, главный принцип медицины остается неизменным, ведь любой инструмент — лишь помощь, а ответственность за решение и заботу о пациенте всегда остается за человеком

