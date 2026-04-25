Как режим сна влияет на пищеварение / © Credits

Реклама

Утренняя рутина давно стала частью культуры продуктивности. Соцсети переполнены советами, как «правильно» начинать день, чтобы чувствовать себя лучше, работать эффективнее и выглядеть энергичнее. Однако есть аспект, который часто остается без внимания — пищеварение. И, как ни странно, ключ к его регулярности не только в еде, а во сне, об этом рассказало издание EatingWell

Стабильное время пробуждения может быть одним из важнейших факторов для здоровой работы кишечника.

Важность просыпания в одно и то же время

Внутренние часы

Наш организм работает по так называемым циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют не только цикл «сон — бодрствование», но и пищеварение.

Реклама

Кишечник буквально «привыкает» к расписанию. Если вы просыпаетесь в одно и то же время, он начинает работать более предсказуемо и эффективно. Зато хаотичный режим нарушает сокращение кишечника, замедляет движение пищи и может приводить к запорам.

Утренние гормоны

В утренние часы организм естественно повышает уровень кортизола — гормона, который, среди прочего, стимулирует работу кишечника.

Если вы регулярно «пересыпаете» этот период, организм теряет естественный импульс. Именно поэтому эксперты советуют даже в выходные не отклоняться от привычного времени пробуждения больше чем на час.

Стабильность

Микробиом кишечника — сложная экосистема, которая чутко реагирует на образ жизни, включая сон. Даже незначительные изменения режима сна могут менять состав микрофлоры, а его недостаток ухудшает баланс «полезных» и «вредных» бактерий. Именно этот баланс влияет на регулярность пищеварения.

Реклама

Утро

Когда режим сна стабилен, легче поддерживать и другие полезные привычки. Например:

Завтрак . Еда утром «запускает» пищеварительную систему. Особенно эффективны продукты с клетчаткой, такие как овсянка, ягоды, цельнозерновые продукты и авокадо. Они помогают сделать стул мягче и облегчают его прохождение.

Гидратация. После ночи организм слегка обезвожен. Стакан воды или теплый напиток утром стимулирует кишечник и помогает «разбудить» пищеварение. Теплые напитки, такие как кофе или чай, дополнительно активируют перистальтику — движение пищи по пищеварительному тракту.

Что еще помогает

Достаточное количество воды. Клетчатка работает эффективно только вместе с жидкостью. Без нее наоборот может ухудшить ситуацию.

Движение . Даже короткая прогулка после еды, 10-15 мин, стимулирует пищеварение.

Контроль стресса. Кишечник и мозг тесно связаны. Стресс может замедлять пищеварение и провоцировать дискомфорт. Практики, которые помогают: дыхательные упражнения, медитация, физическая активность или психотерапия.

Регулярность в пищеварении — это не только о питании, но и о ритме жизни в целом. Стабильный сон, четкое время пробуждения и простые утренние привычки могут иметь значительно большее влияние, чем кажется. И если организм «дает сбой», иногда стоит начать не с диеты, а с вопроса, во сколько вы просыпаетесь каждый день.