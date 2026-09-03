Как с возрастом меняются ногти и на что следует обратить внимание / © Credits

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Мы привыкли воспринимать ногти в основном как часть косметической рутины, но они могут многое рассказать о состоянии организма, об этом рассказало издание HEALTH. С возрастом их рост замедляется, структура становится менее эластичной, а поверхность может терять гладкость. Большинство таких изменений естественны, однако внезапные, выраженные или болезненные изменения иногда сигнализируют о проблемах со здоровьем, и здесь важно не списывать все только на возраст.

Ногти растут медленнее

Здоровые ногти на руках обычно отрастают примерно на 1,8–4,5 мм в месяц, поэтому полностью обновляются примерно за полгода. Ногтям на ногах требуется гораздо больше времени — около 12–18 месяцев.

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Примерно через 25 лет скорость роста постепенно снижается — примерно на 0,5% в год. Поэтому с возрастом ногти приходится стричь реже.

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Цвет меняется

С годами ногти могут терять прозрачность, становиться более тусклыми или приобретать сероватый, коричневый, белый или желтоватый оттенок. Сам по себе такой постепенный процесс не обязательно означает наличие проблемы.

Появляются тёмные полосы

Коричневые или чёрные вертикальные полоски на ногтях, особенно у людей с более тёмным оттенком кожи, могут становиться более заметными с возрастом. Это явление называется продольной меланонихией и чаще всего проявляется на больших пальцах рук, указательных пальцах и больших пальцах ног.

Впрочем, новые или необычные тёмные полосы лучше показать дерматологу, так как в редких случаях они могут быть признаком меланомы ногтевого ложа.

Поверхность становится более сухой и ломкой

С возрастом ногти могут терять эластичность и становиться более ломкими. На них появляются вертикальные бороздки, горизонтальные линии, расслоения или трещины. Поверхность иногда становится шероховатой, а также могут возникать небольшие углубления.

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Причиной может быть сухость, частое мытье рук, регулярное использование лака или естественные изменения в кровообращении и клетках ногтевой пластины. Ломкость часто наблюдается у женщин старше 50 лет.

Ногти могут утолщаться

Не у всех, но с возрастом ногти на ногах иногда становятся толще. Одной из причин может быть грибковая инфекция — онихомикоз, которая чаще встречается в пожилом возрасте.

Вростание ногтей

Тесная обувь, неправильная стрижка ногтей или изменения формы стопы могут способствовать врастанию ногтя. Край ногтевой пластины врезается в кожу, вызывая боль, отек и повышая риск развития инфекции.

Меняется форма

С возрастом контур ногтей также может измениться: боковые края сильнее загнуты, а верхняя часть становится более плоской. Иногда возникают характерные изменения формы, например, «ложкообразные» ногти, когда центр ногтя прогибается, или сильно загнутые вниз, либо булавообразные ногти, которые становятся округлыми и увеличенными.

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Не следует игнорировать последний вариант, поскольку он может быть связан с серьезными заболеваниями.

Когда нужно обращаться к врачу

Не каждая бороздочка или изменение цвета — повод для паники, однако стоит обратиться к врачу или дерматологу, если изменения внезапные, сильно выраженные, болезненные или прогрессируют.

Необычный цвет может быть связан с инфекцией, травмой или дефицитом питательных веществ. Ломкость, изменения толщины и текстуры иногда сопутствуют инфекциям, анемии, диабету, экземе и другим состояниям. А некоторые изменения формы могут быть связаны с заболеваниями щитовидной железы, почек или другими системными проблемами.

Итак, возрастные изменения ногтей — вполне естественная часть взросления. Они могут расти медленнее, становиться более сухими, ломаться и менять оттенок. Лучшее, что можно сделать, — регулярно увлажнять руки и ногти, правильно их подстригать и не игнорировать необычные симптомы.

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