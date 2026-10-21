Как с возрастом сохранить мышечную силу и остановить саркопению: эффективные советы

Как с возрастом сохранить мышечную силу и остановить саркопению / © Credits

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Вы можете регулярно тренироваться, ходить пешком и заниматься йогой, но при этом с каждым годом становиться слабее, особенно если вам за 60 и, несмотря на физическую активность, продолжать терять мышечную массу. Это явление называется саркопенией — возрастное уменьшение мышечной массы и силы. Оно может начинаться уже в 40 лет и влиять не только на способность поднимать тяжести, об этом рассказало издание The Washington Post.

Мышцы важны для метаболического здоровья, сопротивляемости организма болезням, равновесия и сохранения самостоятельности. Хорошая новость заключается в том, что даже в 70–80 лет можно укреплять мышцы, главное — правильно тренироваться, достаточно питаться и давать телу время на восстановление.

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Силовые тренировки

Ходьба, йога и другие виды активности полезны для здоровья, однако для поддержания мышечной массы необходима нагрузка с сопротивлением. Именно она стимулирует мышцы адаптироваться и становиться сильнее.

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Следует ориентироваться на 2–4 силовых тренировки в неделю и задействовать все основные группы мышц. В программу следует включать приседания, тяговые движения, толкающие движения и упражнения на подтягивание или тягу к себе.

Важно также постепенно увеличивать нагрузку по мере того, как тело адаптируется. Цель — не изнурить себя, а создать достаточный стимул для развития мышц. Если у вас есть хронические заболевания или вы давно не тренировались, нагрузку лучше согласовать с врачом или специалистом по физической реабилитации.

Ешьте больше белка

С возрастом мышцы становятся менее чувствительными к белку, поэтому организму может быть сложнее восстанавливать их после физических нагрузок. Именно поэтому важно получать достаточное количество белка не только в течение дня, но и во время отдельных приемов пищи.

Ориентир — 25–35 г белка за один прием пищи, примерно 2–3 раза в день. Источниками белка могут служить рыба, яйца, птица, молочные продукты, бобовые и соя.

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Потребности зависят от возраста, массы тела, уровня активности и состояния здоровья. При заболеваниях почек или других состояниях, требующих специального питания, количество белка следует обсудить с врачом.

Не стоит недооценивать восстановление

Мышцы восстанавливаются и адаптируются после тренировки, а не только во время неё. Если постоянно увеличивать нагрузку, но игнорировать отдых, прогресс может замедлиться, а риск травм — возрасти.

Для восстановления необходимо три вещи:

достаточный сон

полноценное питание

перерывы между интенсивными тренировками.

Следует стремиться к тому, чтобы спать не менее 7 часов в сутки. Также важно потреблять достаточное количество калорий, ведь организму нужна энергия не только для повседневных дел, но и для восстановления после нагрузок. Не пытайтесь тренироваться, превозмогая боль или постоянную усталость. Отдых — не препятствие для достижения результата, а его необходимая часть.

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Добавки

Креатин моногидрат может немного увеличить силу и мышечную массу, особенно в сочетании с силовыми тренировками, однако он не заменит регулярных упражнений, полноценного питания и отдыха.

К добавкам, пептидам и гормональным препаратам, которые рекламируются как средство для замедления старения, следует относиться критически: доказательная база в их отношении достаточно слаба, а самостоятельное применение может быть опасным. Перед приемом добавок необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или регулярном приеме лекарств.

Возрастные изменения мышц — это реальность, но скорость потери силы в значительной степени зависит от образа жизни. Регулярные силовые тренировки, достаточное количество белка, полноценный сон и грамотное восстановление помогают дольше сохранять подвижность и независимость.

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