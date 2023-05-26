Как сезонная аллергия влияет на зрение: офтальмолог рассказал, что делать, когда слезы бегут ручьем

Поллиноз или сезонная аллергия поражает все больше людей. Проявляется недуг зудом, покраснением, ощущением песка в глазах, слезотечением, отеком век, чиханьем и заложенностью носа.

Сезон цветения дарит не только радость от любования красотой, но и добавляет проблем. Это касается тех, кто подвержен аллергии. Что делать, когда слезы бегут ручьем, рассказывает врач высшей категории, офтальмолог клиники "Новый Зрение" Татьяна Костюк.

Почему это случается в одно и то же время

Если быть точными – в то же время года или сезон. Это связано с защитной реакцией организма на попадание в него посторонних частиц – пыли, пыльцы растений, спор грибов и домашней и уличной плесени.

В наших широтах наиболее распространенными возбудителями поллиноза являются тополиный пух и пыльца – почки березы, ольхи, липы, а также луговые травы, цветы и сорняки.

Поэтому, учитывая периоды цветения, можно выделить три типа (поры) сезонной аллергии:

весенне-летний, продолжающийся с мая по июль, когда цветут фруктовые деревья;

летний (июнь – июль) – время буйства луговых трав и злаков;

летне-осенний (август – октябрь) – сезон активного роста сорных растений и распространение плесневых грибов.

По статистике количество аллергиков в Украине ежегодно растет, особенно среди горожан. Это связано с тем, что пыльца, смешиваясь с пылью, выхлопными газами и другими вредными веществами, становится более агрессивным аллергеном. Вспомните только горящие торфяники под Киевом, отравляющие воздух из года в год. Следовательно, смог является дополнительным фактором, вызывающим появление поллиноза.

Влияет ли сезонная аллергия на зрение

Офтальмолог Татьяна Костюк отмечает: “Болезнь больше сказывается на состоянии глаз. Хотя, когда человек испытывает дискомфорт, у него слезотечение, зрение становится расплывчатым. Однако это кратковременные симптомы, как только они исчезают, зрение восстанавливается”.

Однако при поллинозе есть риск присоединения других заболеваний. Например, конъюнктивита или бактериальных инфекций из-за грязных рук, которые так и тянутся к глазам, чтобы почесать. Вот почему важно на период аллергии строго соблюдать гигиену, часто мыть руки, промывать глаза и нос, не касаться век. А еще избегать наносить макияж.

Тем, кто имеет плохое зрение – миопию, дальнозоркость или астигматизм – и носит мягкие контактные линзы, придется отказаться от них на время аллергии. Здесь есть две альтернативы – перейти на очки или однодневные линзы. Это уже определит окулист.

Что делать при сезонной аллергии

При появлении признаков поллиноза следует сразу обратиться к врачу. Дискомфорту можно помочь с помощью препаратов, но важно начать терапию вовремя.

Если вы ежегодно страдаете этим сезонным недугом и знаете, на что именно у вас аллергическая реакция, лучше не медлить и начать лечение до цветения растений и проявлений симптомов – через две-три недели. Заранее подготовьте организм, ведь многие противоаллергические лекарства имеют накопительный эффект.

Те, кто болеют поллинозом впервые, должны сдать аллергопробы, чтобы выявить, какие растения провоцируют заболевание.

Самый распространенный метод борьбы с сезонной аллергией – антигистаминные препараты. Таблетки, сиропы, капли для глаз, гормональные спреи для горла и носа упрощают состояние в период цветка.

Основные советы в сезон цветения:

воздерживаться от прогулок по утрам и в ветреные дни;

лучше гулять у водоемов;

преимущественно находиться в комнате с кондиционированным воздухом;

проветривать помещение вечером, когда минимальная концентрация пыльцы, или после дождя;

часто делать дома влажную уборку;

надевать на улицу солнцезащитные очки;

возвращаясь домой, принимать душ, следить за гигиеной рук.

"Очень важно пользоваться глазными каплями, увлажнять, чтобы дополнительно защищать от аллергенов, – замечает врач. – А еще – специальными офтальмологическими салфетками, чтобы протирать ими веки утром и вечером. Только капли должен назначать офтальмолог после осмотра пациента.

И напоследок специалист добавила, что длительный стресс может также провоцировать аллергические реакции. Итак, будем поддерживать психологическое здоровье и своевременно приступать к терапии.

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