Как шитье и вышивание могут помочь вам быть счастливее / © Associated Press

От изящных узоров на ткани до самодельных подушек, шитье и вышивание всегда были символом красоты и мастерства. Но издание Martha Stewart рассказало об их «целебной» силе, ведь эти занятия помогают снимать стресс, развивать внимание и поддерживать когнитивные функции. Это хобби, которое не только создает вещи, но и делает вас счастливее и спокойнее.

Людям нравятся занятия, где они могут проявлять индивидуальность, делать собственный выбор и создавать что-то уникальное. Шаг за шагом, шов за швом, рукоделие дарит ощущение достижения, ведь вы видите результат своей работы здесь и сейчас.

Ритмичные движения рук во время шитья или вышивания снижают уровень стресса, уменьшают сердцебиение и способствуют ощущению покоя. Даже короткий перерыв в 15-20 мин от компьютера или ежедневных дел способен значительно улучшить настроение и концентрацию.

Поддержка мозга и моторики

Шитье и вышивание — это тренировка для мозга. Они развивают:

внимание и концентрацию

объемное и пространственное мышление

мелкую моторику и координацию рук

Регулярная практика помогает поддерживать когнитивные функции в возрасте, укрепляет пальцы и хватку, а также тренирует терпение и последовательность. Это хобби не только развивает навыки, но и поддерживает психическое здоровье, особенно в старшем возрасте.

Кто получает наибольшую пользу

Рукоделие полезно всем, но особенно:

Пожилым людям, потому что поддерживает мелкую моторику, создает социальные связи и ощущение смысла.

Тем, кто нуждается в эмоциональной поддержке, ведь групповые занятия создают сообщество и укрепляют чувство причастности.

Людям с ADHD (Расстройство дефицита внимания и гиперактивности), поскольку тактильное занятие и повторяющиеся движения помогают сконцентрировать энергию в конструктивное русло.

Лица, которые проходят терапию после травм, ведь рукоделие позволяет выражать эмоции невербально, восстанавливать безопасные ритуалы и чувство контроля.

Шитье и вышивание — это больше, чем просто красивые вещи. Это способ поддержать психологическое здоровье, развить концентрацию и моторные навыки, обрести спокойствие и ощущение собственного достижения. Даже несколько минут в день могут подарить творческий отдых от повседневного стресса и сделать жизнь ярче.