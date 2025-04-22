Как сидячая работа вредит вашему сердцу / © Credits

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Новые научные исследования все громче бьют тревогу: длительное сиденье не просто вредит фигуре или позвоночнику — оно значительно повышает риск сердечных заболеваний. Причем даже у тех, кто регулярно занимается спортом. Как именно сидячая работа вредит сердцу, почему спорт не всегда спасает и как защитить себя — рассказало издание The Harvard Gazette.

Сидеть — вредно, даже если вы тренируетесь

По данным того же исследования, длительное сиденье может увеличить риск сердечной недостаточности до 60%, даже у физически активных людей. Исследователи сотрудничали с больницей и выяснили: если человек проводит в сидячем положении более 10,6 часов в сутки (а это вполне типично для офисных работников), то риск развития четырех основных типов сердечных болезней — включая сердечные приступы, фибрилляцию предсердий, сердечную недостаточность и смерть от сердечно-сосудистых причин.

Почему так происходит

Малоподвижность замедляет кровообращение, способствует застою крови в нижних конечностях, нарушает обмен липидов и глюкозы, создает предпосылки для образования тромбов, повышения артериального давления и развития атеросклероза. Все это прямой путь к проблемам с сердцем.

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Многие считают, что вечерняя пробежка или поход в спортзал компенсируют часы, проведенные в сидячем положении. Но данные показывают другую, физические нагрузки, хотя и важны, однако не способны полностью нейтрализовать вред от чрезмерного сиденья.

Что такое «малоподвижный образ жизни»

В исследовании термин «сидячий образ жизни» охватывает любую неспящую активность с низкими затратами энергии — это не только сиденье на работе, но и просмотр телевизора, прокрутка ленты в смартфоне, длительное вождение или даже чтение лежа. Проблема в том, что даже соблюдение официальных рекомендаций по физической активности не менее 150 мин в неделю не отменяет вредного влияния длительного сиденья.

Самое опасное — сердечная недостаточность

Именно сердечная недостаточность и смерть от сердечно-сосудистых заболеваний наиболее связаны с длительным сиденьем. Даже регулярные тренировки не полностью компенсируют эти риски.

Физическая активность действительно снижает риск инфаркта или аритмии, однако не отменяет влияние многочасового сидения на сердечную недостаточность. Поэтому принцип «сижу много, но тренируюсь» работает не для всех аспектов сердечного здоровья.

Как защитить сердце, если у вас сидячая работа

Двигайтесь каждый час. Вставайте каждые 30–60 мин. Пройдитесь по офису, сделайте легкую разминку или просто потянитесь — это уже активизирует кровообращение.

Рассмотрите вариант регулируемого стола, чтобы часть времени работать стоя.

Короткие прогулки на улице в обеденный перерыв значительно улучшают самочувствие.

Вместо телевизора или телефона — йога, танцы, легкая зарядка.

Если ваша работа предполагает много сидений — это еще не приговор. Важно понимать риски и принимать простые, но регулярные меры, чтобы уменьшить влияние этой ежедневной рутины. Не игнорируйте сигналы тела, не откладывайте движение «на потом» и помните: ваше сердце заслуживает заботы — каждый день, а не только в спортзале.