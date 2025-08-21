Как силовые тренировки могут помочь вам в постменопаузе / © Credits

С возрастом мышечная масса постепенно уменьшается, а в период менопаузы этот процесс ускоряется из-за падения уровня эстрогена. Меньше мышц — меньше силы, больше риска падений, потери активности и зависимости от помощи других.

Еще одна проблема — снижение плотности костей. Именно дефицит эстрогена повышает риск остеопороза, при котором кости становятся хрупкими. Лекарства могут облегчить симптомы, но надежно остановить потерю плотности помогают только упражнения с нагрузкой, об этом рассказало издание Kettering Health.

Силовые тренировки не только замедляют потерю мышц и костной массы, но и могут даже восстанавливать их. Это означает более крепкие кости, больше энергии и меньший риск переломов в будущем.

Какие упражнения подходят

Не нужно браться сразу за большие штанги или тяжелые гантели. Даже небольшие веса, от 1 до 3 кг, могут дать результат, если выполнять упражнения регулярно.

Примеры простых, но эффективных упражнений:

приседания с собственным весом или с легкими гантелями;

жимы руками (вперед, вверх) с бутылками воды или гантелями;

отжимания от стены или от скамейки;

подъемы на носки для укрепления икроножных мышц;

упражнения с эспандером или резиновой лентой.

Для женщин с ограниченной подвижностью подойдут сидячие упражнения с гантелями или даже аквааэробика, где вода уменьшает нагрузку на суставы, но в то же время создает естественное сопротивление.

Не стоит бояться «перекачаться»

Многие женщины боятся, что силовые тренировки сделают их слишком «мускулистыми». На самом деле это миф, для формирования большой массы нужны высокие уровни тестостерона, которого у женщин значительно меньше. Зато регулярные упражнения помогают:

подтянуть тело,

улучшить осанку,

сделать кожу более упругой,

восстановить энергию.

Бонусы от силовых тренировок

Силовые упражнения влияют не только на мышцы и кости. Они:

улучшают обмен веществ, помогают избежать набора веса;

снижают уровень «плохого» холестерина (LDL) и повышают «хороший» (HDL);

стабилизируют уровень сахара в крови, уменьшают риск диабета II типа;

поднимают настроение и снижают симптомы депрессии, которые нередко сопровождают менопаузу.

С чего начать

Начинайте с 2 тренировок в неделю по 20-30 мин.

Перед силовыми упражнениями делайте легкую разминку, например, прогулку, растяжку или несколько минут кардио.

Выполняйте упражнения в медленном темпе, контролируйте технику.

Добавляйте вес постепенно, как только упражнения становятся слишком легкими.

Обязательно завершайте тренировку растяжкой.

Если имеете хронические заболевания, остеопороз или проблемы со спиной, посоветуйтесь с врачом или физиотерапевтом, прежде чем начать.

Силовые тренировки в постменопаузе — это не о рекордах в спортзале. Это о здоровых костях, сильных мышцах, хорошем самочувствии и молодости вашего тела. Начать можно с маленьких шагов и ваш организм отблагодарит вас за это годами активной и качественной жизни.