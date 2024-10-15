Как снизить холестерин: советы кардиологов

Высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, потому что не имеет выраженных симптомов. Многие узнают об этом только при анализе крови. Однако это серьезная проблема, которая может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как инфаркты и инсульты.
Издание EatingWell рассказало, что существует несколько эффективных способов снизить уровень холестерина.
Что такое высокий уровень холестерина
Холестерин – это жироподобное вещество, которое производится в печени и выполняет такие важные функции, как помощь в пищеварении, образовании клеток и производстве гормонов. Однако избыточное количество холестерина может быть опасно для здоровья.
Основные факторы, влияющие на уровень холестерина:
- Диабет II типа
- Ожирение
- Курение
- Отсутствие физических упражнений
- Семейная история с высоким уровнем холестерина
Способы снижения холестерина
Занимайтесь физическими упражнениями
Регулярная физическая активность помогает повысить уровень полезного холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и снизить уровень ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и триглицеридов, которые могут закупоривать артерии. Рекомендуются следующие физические нагрузки:
- Прогулки
- Бег
- Плавание
- Езда на велосипеде
Необходимо выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю. Этого можно добиться, занимаясь по 20-30 минут в день.
Ограничить потребление насыщенных жиров
Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может повысить уровень холестерина. Насыщенные жиры содержится в:
- Жирном мясе
- Птице
- Обезжиренных молочных продуктах
Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до 6% от общей ежедневной калорийности, что составляет примерно 13 г для человека, потребляющего 2000 калорий в день. Вместо обработанного мяса попробуйте употреблять нежирное мясо, а также использовать оливковое масло вместо сливочного масла.
Ешьте больше фруктов и овощей
Клетчатка, содержащаяся во фруктах и овощах, помогает снижать уровень холестерина, выводя его из организма. Полезно употреблять:
- Апельсины
- Яблоки
- Груши
- Морковь
- Сладкий картофель
Попытайтесь употреблять больше салатов, жареных овощей и фруктов.
Рассмотрите прием лекарства
Если после шести месяцев соблюдения диеты и физических упражнений уровень холестерина остается высоким, возможно, вам понадобится лекарство. При необходимости важно сочетать медикаментозное лечение со здоровой диетой и регулярными физическими нагрузками. Регулярно проверяйте уровень холестерина, особенно в начале приема нового лекарства, но их следует принимать только под наблюдением врача.
Другие рекомендации
- Контроль артериального давления: высокое кровяное давление может усугубить ситуацию. Следите за ним и соблюдайте здоровый образ жизни.
- Бросайте курить: курение повышает общий уровень холестерина и триглицеридов, снижая при этом уровень полезного холестерина ЛПВП.
Высокий уровень холестерина – серьезная проблема, но его можно контролировать. Занимайтесь физическими упражнениями, ограничивайте насыщенный жир, ешьте больше овощей и фруктов, а при необходимости обратитесь к врачу.
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