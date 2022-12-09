Как снизить уровень стресса: четыре простых способа улучшить настроение и самочувствие

Наша жизнь сейчас проходит в экстремальном режиме. Уровень стресса зашкаливает, и продолжается это уже очень долго.

Чтобы понизить уровень стресса хотя бы немного, можно воспользоваться этими простыми способами, которые не требуют от вас практически никаких усилий, а пользу принести могут значительную. Четыре средства для улучшения настроения и самочувствия предлагает Womans World.

Пушистые носки помогают углубить сон

О том, как важен хороший крепкий сон для здоровья души и тела, знает каждый. Если вы спите недостаточно крепко, попробуйте ложиться спать в пушистых носках.

Прохладная погода делает это время года идеальным, чтобы завести такую привычку. Если вы наденете носки в постель, вы будете наслаждаться более глубоким сном. Исследователи, сделавшие публикацию в Journal of Physiological Anthropology, обнаружили, что согревание пальцев ног помогает людям быстрее заснуть, спать на 32 минуты дольше и снизить риск беспокойного сна до 50 процентов. Ощущение уютных ног включает нервы головного мозга, называемые теплочувствительными нейронами, которые вызывают глубокий крепкий сон.

Горсть орехов предотвращает простуду

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Последнее, что вам сейчас нужно, - это насморк или больное горло. Чтобы не заболеть, вам нужно всего лишь добавить в свой ежедневный рацион горсть орехов. Оказывается, ежедневное потребление горсти орехов любого типа вдвое снижает риск сезонных простуд, а появление осложнений после вирусных инфекций снижает на целых 68 процентов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition. Орехи богаты запасами магния, мощного минерала, который укрепляет дыхательные пути, заряжает Т-клетки, убивающие вирусы, и подавляет высвобождение иммунной системой белков, вызывающих боль, известных как воспалительные цитокины.

Благодарность снимает стресс

Просто делая паузу перед каждым приемом пищи, чтобы подумать о ком-то или о чем-то, за что вы благодарны, вы можете снизить нервозность, раздражительность и плохое настроение на целых 80 процентов. Это слова исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе, которые говорят, что даже короткие перерывы на благодарность или молитвы расслабляют напряженные мышцы, снижают кровяное давление и замедляют выброс гормона стресса.

Растирание лавандой облегчает боль

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Если длительное время, проведенное на ногах, спазмирует мышцы и вызывает боль, массирование чувствительных участков несколькими каплями эфирного масла лаванды, смешанного с лосьоном для тела, может облегчить состояние всего за одну минуту. И если вы сделаете это ежедневной привычкой, вы снимете болезненность так же эффективно, как обезболивающее, показывает исследование, проведенное в Бразилии. Линалоол лаванды действует как естественное противовоспалительное и болеутоляющее средство.

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