Как снизить уровень стресса: четыре простых способа улучшить настроение и самочувствие

Наша жизнь сейчас проходит в экстремальном режиме. Уровень стресса зашкаливает, и продолжается это уже очень долго.
Чтобы понизить уровень стресса хотя бы немного, можно воспользоваться этими простыми способами, которые не требуют от вас практически никаких усилий, а пользу принести могут значительную. Четыре средства для улучшения настроения и самочувствия предлагает Womans World.
Пушистые носки помогают углубить сон
О том, как важен хороший крепкий сон для здоровья души и тела, знает каждый. Если вы спите недостаточно крепко, попробуйте ложиться спать в пушистых носках.
Прохладная погода делает это время года идеальным, чтобы завести такую привычку. Если вы наденете носки в постель, вы будете наслаждаться более глубоким сном. Исследователи, сделавшие публикацию в Journal of Physiological Anthropology, обнаружили, что согревание пальцев ног помогает людям быстрее заснуть, спать на 32 минуты дольше и снизить риск беспокойного сна до 50 процентов. Ощущение уютных ног включает нервы головного мозга, называемые теплочувствительными нейронами, которые вызывают глубокий крепкий сон.
Горсть орехов предотвращает простуду
Последнее, что вам сейчас нужно, - это насморк или больное горло. Чтобы не заболеть, вам нужно всего лишь добавить в свой ежедневный рацион горсть орехов. Оказывается, ежедневное потребление горсти орехов любого типа вдвое снижает риск сезонных простуд, а появление осложнений после вирусных инфекций снижает на целых 68 процентов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition. Орехи богаты запасами магния, мощного минерала, который укрепляет дыхательные пути, заряжает Т-клетки, убивающие вирусы, и подавляет высвобождение иммунной системой белков, вызывающих боль, известных как воспалительные цитокины.
Благодарность снимает стресс
Просто делая паузу перед каждым приемом пищи, чтобы подумать о ком-то или о чем-то, за что вы благодарны, вы можете снизить нервозность, раздражительность и плохое настроение на целых 80 процентов. Это слова исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе, которые говорят, что даже короткие перерывы на благодарность или молитвы расслабляют напряженные мышцы, снижают кровяное давление и замедляют выброс гормона стресса.
Растирание лавандой облегчает боль
Если длительное время, проведенное на ногах, спазмирует мышцы и вызывает боль, массирование чувствительных участков несколькими каплями эфирного масла лаванды, смешанного с лосьоном для тела, может облегчить состояние всего за одну минуту. И если вы сделаете это ежедневной привычкой, вы снимете болезненность так же эффективно, как обезболивающее, показывает исследование, проведенное в Бразилии. Линалоол лаванды действует как естественное противовоспалительное и болеутоляющее средство.
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