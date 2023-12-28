Как снять последствия праздничного застолья: напиток, который поможет облегчить вздутие живота

Вздутие живота после новогоднего застолья - явление довольно распространенное. Но есть один конкретный напиток, который поможет его уменьшить.

Новогодний ужин может вызвать у всех нас чувство тяжести, но есть один напиток, который поможет уменьшить вздутие живота.

Вам, возможно, приходилось расстегивать одну или две пуговицы после вкусного ужина. Если вы чувствуете себя разбитым и раздутым, это может испортить праздничное настроение. Диетолог, доктор Памела Мейсон, поделилась с The Mirror несколькими простыми способами уменьшить вздутие живота.

Ощущение вздутия — это ощущение стеснения, давления, полноты и боли, а желудок может ощущаться опухшим. Доктор Мейсон утверждает, что есть напиток, который может помочь облегчить вздутие живота, — чай. Скромная чашка чая может помочь облегчить вздутие живота, поскольку она богата полезными для здоровья веществами и водой.

Черный чай, с молоком или без него, полезен для здоровья кишечника в целом. Выпивание чашки теплого чая полезно при вздутии живота из-за содержания флавоноидов. Флавоноиды могут уменьшить воспаление в кишечнике, помогая тем самым уменьшить вздутие.

Доктор Мейсон считает, что флавоноиды также могут улучшить микробную смесь в кишечнике, уменьшая соотношение менее здоровых бактерий к здоровым бактериям. Менее здоровые бактерии в кишечнике могут способствовать вздутию живота. Травяные настои, а также имбирный и мятный чаи также обладают полезными свойствами. способность уменьшить расстройство желудка, что, в свою очередь, может помочь при вздутии живота.

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Если вы чувствуете вздутие живота в праздничный период, обычно это происходит из-за еды и напитков, которые вы употребляли. Но если после праздников это не проходит, доктор Мейсон рекомендует обратиться к врачу для проверки.

Вздутие живота обычно проходит само по себе через некоторое время. Оно может возникнуть у женщин из-за гормонального цикла (например, до и во время менструации). Но иногда вздутие живота может быть симптомом основного заболевания. Поэтому, если не пройдет, обратитесь к врачу.

Вздутие живота иногда может быть вызвано пищевой аллергией и непереносимостью. Если вы подозреваете, что это так, вам также следует сообщить об этом лечащему врачу.

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