Как сохранить глаза во время выключений света: советы офтальмолога

Вредит ли зрительной системе отсутствие света, приводит ли это к близорукости и каких правил придерживаться, чтобы не болели глаза и не возникало дискомфорта — объясняет главный врач клиники «Новий Зір» во Львове» Безуглый Максим Борисович

С критической ситуацией в энергетике теперь от недостатка света мы страдаем не только на улице, но и дома. Для тех, у кого нет проблем с глазами, это не сильно сказывается на зрении. Однако если перенапрягать зрительную систему неправильными привычками, может возникнуть сухость, слезотечение, размытость картинки и даже головная боль.

Почему темнота истощает глаза

Отсутствие света не вызывает органических изменений в зрительной системе. Чтобы обеспечить качественное изображение в сумерках или темноте, зрачок естественно расширяется — чтобы на сетчатку попадало больше лучей.

Так почему же тогда возникает дискомфорт? Из-за перенапряжения. Когда мы пытаемся сфокусироваться во время чтения, просмотра сериала, скроллинга смартфона, вязания — любой работы, требующей сосредоточения на деталях, внутриглазные мышцы напрягаются больше, чем обычно. А все потому, что сетчатка получает недостаточный световой сигнал. В результате глаза быстрее устают, при длительной нагрузке — изображение плывет.

«Зрительной системе приходится работать интенсивнее, ведь для четкой картинки зрачок должен сузиться, а он из-за слабого освещения, наоборот, расширен. Поэтому основную работу на себя берут цилиарные (внутриглазные) мышцы и хрусталик. Поэтому через некоторое время могут появляться рези, полутень, боль в области глаз, мы невольно хотим отвести взгляд и потереть веки», — объясняет врач.

Кроме того, в темноте, пытаясь рассмотреть предметы, концентрируясь на чем-то, мы реже моргаем. А это напрямую влияет на состояние глаз. Пересыхающая и вовремя не обновляющаяся слезная пленка, которая защищает их поверхность, приводит к сухости, ощущению песка, покраснению. Со временем синдром сухого глаза сказывается и на качестве зрения.

Близкое расстояние опаснее плохого освещения

Как видим, темнота не является непосредственной причиной снижения остроты зрения. Однако она может стать фактором-провокатором.

При недостатке света мы поневоле приближаем лицо к объекту наблюдения: будь то экран, книга, пазлы, тетрадь, изделие с мелкими деталями. Когда расстояние слишком близко, цилиарная мышца, отвечающая за фокус, сильно напрягается. Так возникает астенопия — зрительная усталость и спазм аккомодации.

«У детей и подростков это может провоцировать ложную близорукость. Если и в дальнейшем дистанция между глазами и предметом при зрительной нагрузке будет малой, вероятно развитие настоящей близорукости», — отмечает офтальмолог.

Поэтому при чтении оптимально держать книгу или смартфон на расстоянии 30-40 см, при работе за компьютером — 60-80 см.

А еще важно положение тела: когда шея максимально наклоняется вперед, сильно спазмируются мышцы шейно-воротниковой зоны и грудного отдела, что ухудшает кровообращение. Поэтому сетчатка глаза, которая вся пронизана сосудами, недополучает питания, быстро возникает усталость, снижается концентрация внимания, может появляться боль напряжения. Поэтому располагайте экран смартфона или ноутбука на уровне глаз.

Опасность темноты при глазных болезнях

В случае глаукомы, возрастной макулярной дегенерации, дистрофии сетчатки или пигментного ретинита выключение света способно значительно ухудшить самочувствие и качество жизни. В этих случаях механизм адаптации к темноте нарушен, поэтому глазам сложно приспособиться к изменению условий.

Расширение зрачка у людей с глаукомой может влиять на повышение внутриглазного давления, что является опасным состоянием. При патологиях сетчатки, ВМД часто трудно сориентироваться в пространстве и выполнять бытовые действия.

«Пациентам с болезнями сетчатки или глаукомой важно хорошее освещение в случае плановых отключений электричества, поэтому лед-лампы, фонарики и павербанки должны быть в доме обязательно», — рекомендует эксперт.

Как уменьшить нагрузку на глаза во время отключений света

1. Используйте дополнительный рассеянный свет, даже когда смотрите на экран телефона или компьютера, чтобы не работать в полной темноте.

2. Придерживайтесь правила каждые 20 минут делать перерыв и на 20 секунд переводить взгляд вдаль.

3. Контролируйте расстояние до экрана или книги. В темноте не приближайте текст к глазам.

4. Приучите себя часто моргать, когда взаимодействуете с гаджетами, чтобы естественным образом увлажнять поверхность глаз. Если сухость все же появилась, используйте искусственную слезу.

5. Поднимите монитор на уровень глаз.

6. Когда свет включился после восстановления электроснабжения, на несколько секунд закройте глаза, чтобы дать сетчатке адаптироваться.

Если же при отсутствии света картинка постоянно размыта, вы чувствуете рези, зуд, светобоязнь, появляются частые головные боли или глаза быстро устают, обратитесь к офтальмологу. Такие симптомы могут быть проявлением перегрузки или патологий, требующих лечения.