Как сохранить память: 7 лучших продуктов для профилактики болезни Альцгеймера

Здоровая пища / © Credits

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Вполне вероятно, что вы знаете кого-то, кто не избежал болезни Альцгеймера. Ведь этот недуг очень распространён, и число его случаев продолжает расти. Но несмотря на неутешительную статистику есть и хорошие новости: то, что вы едите сегодня, может помочь защитить ваш мозг на десятилетия вперёд.

Как сообщает Woman’s World, исследования показывают, что микробиом кишечника — а значит, и наш рацион — играет важную роль в профилактике деменции. Итак, вот самые полезные продукты, которые стоит добавить в свой список покупок.

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Если изменить образ жизни и перейти на здоровое питание, совместив это с другими полезными привычками, старение необязательно будет означать ухудшение когнитивных функций, уверяет гастроэнтеролог и нейробиолог Эмеран А. Майер. Чтобы поддерживать здоровье мозга, добавьте в свой рацион больше таких продуктов:

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Жирная рыба

Лосось / © www.credits

Когда речь заходит о лучших продуктах для снижения риска развития болезни Альцгеймера, она возглавляет список. Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для поддержания здоровья мембран клеток мозга и обеспечения когнитивных функций. Омега-3 также обладают противовоспалительными свойствами, которые помогают защитить мозг от дегенерации.

Дейл Бредесен, доктор медицины и известный эксперт по нейродегенеративным заболеваниям, использует удобную аббревиатуру SMASH: лосось (salmon), скумбрия (mackerel), анчоусы (anchovies), сардины (sardines) и сельдь (herring). Старайтесь употреблять одну-две порции весом около 115 граммов в неделю.

Листовая зелень

Мангольд / © Credits

Кейл, шпинат, салат ромен, листовая капуста (коллард), руккола, мангольд — смело добавляйте эти зеленые листовые овощи в свои блюда. В одном исследовании с участием более 900 человек было выявлено, что мозг людей, которые употребляли больше всего листовой зелени, был фактически на 11 лет «моложе» по сравнению с мозгом тех, кто употреблял её меньше всего, отмечает семейный врач Бринна Коннор.

Зелень также богата фолатами, витамином B6 и витамином K. Два витамина группы B, содержащиеся в листовой зелени, помогают снижать уровень соединения под названием гомоцистеин; его избыток может негативно влиять на когнитивные функции. Старайтесь употреблять одну-две порции ежедневно.

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Ягоды

Желе из смородины / © Credits

В одном исследовании было показано, что даже полстакана черники в день улучшает результаты выполнения когнитивных задач. Это объясняется высоким содержанием флавоноидов — растительных соединений с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Черника может улучшить долговременную и пространственную память — способность запоминать расположение предметов и пути к ним.

Орехи

Орехи / © Credits

Грецкие орехи содержат наибольшее количество омега-3 среди всех орехов, а также антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и воспалением, связанными с ухудшением когнитивных функций. Употребление от четверти до половины стакана орехов ежедневно может помочь снизить факторы риска деменции, в частности сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2-го типа.

Еще одним отличным выбором является миндаль, который снабжает организм витамином Е — мощным антиоксидантом, служащим защитным барьером для клеток мозга. Горсть миндаля весом около 28 г обеспечивает примерно 5 мг витамина Е, что составляет около трети рекомендуемой суточной нормы для поддержания здоровья мозга.

Яйца

Яйца / © Associated Press

Яйца являются одним из лучших источников холина — предшественника нейромедиатора ацетилхолина, который играет ключевую роль в процессах памяти, но уровень которого снижается у пациентов с болезнью Альцгеймера, говорит доктор Бредесен. Одно вареное яйцо содержит 147 мг холина (при суточной норме 500 мг), что делает его одним из самых полезных продуктов для профилактики болезни Альцгеймера.

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Оливковое масло

Оливковое масло / © Credits

Оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin), являющееся важной составляющей средиземноморской диеты и диеты MIND, обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами и природными антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, наносящее вред мозгу. Исследования показывают, что употребление примерно половины столовой ложки этого масла в день может снизить риск развития деменции и улучшить память.

Куркума

Куркума / © Credits

Её активный компонент — куркумин — обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способными улучшать работу мозга и снижать риск ухудшения когнитивных функций. Добавляйте в блюда 1–2 чайные ложки молотой куркумы ежедневно, сочетая её с щепоткой чёрного перца и полезным жиром (например, оливковым маслом) для лучшего усвоения.

Какие продукты следует ограничить

Не менее важно не только то, что вы добавляете в рацион, но и то, что из него исключаете. Врачи советуют ограничить потребление красного мяса и молочных продуктов с высоким содержанием жира (они богаты насыщенными жирами, которые могут способствовать образованию бляшек в мозге), а также отказаться от приема препаратов железа без медицинских показаний и алкоголя, который нарушает режим сна, препятствует консолидации памяти и способствует хроническому воспалению.

Рацион, состоящий из натуральных, минимально обработанных продуктов — в частности, жирной рыбы, листовой зелени, ягод, орехов и полезных жиров, — может поддерживать здоровье вашего мозга на протяжении многих лет.

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