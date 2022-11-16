Как сохранить здоровье и с чего начать реабилитацию во время войны?

Кандидат медицинских наук, идеолог и гарант в Age Management System, глава Global Age Management Academy Евгений Шагов рассказал, как стресс влияет на здоровье человека, как восстановиться после перенесенного стресса и что снизит развитие хронических заболеваний.

Заметили ли вы, что стали хуже спать, быть менее продуктивными на работе и быстрее уставать? Как часто стали подхватывать простуду? Это все последствия стресса, который уже ведет борьбу с вашим организмом. Стресс истощает запасы сил и энергии, уничтожает иммунитет, извлекает на поверхность имеющиеся хронические заболевания и притягивает новые магнитом. И хотя каждый десятый пост в Facebook о пагубном влиянии стресса и советы как с ним бороться, с 24 февраля новостная лента сама по себе стала текстовым воплощением кортизола.

Летом Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в одном из интервью сказал, что за пять месяцев войны украинцы состарились минимум на 10 лет. Это происходит в ускоренном темпе, который мы даже не замечаем. И это не редкие случаи, одновременно происходит старение всей нации. Уже сейчас наблюдается колоссальное снижение иммунной резистентности организма, рост заболеваемости, в том числе и инфекционные болезни. И ковод среди них – далеко самая серьезная угроза.

Участились случаи онкологии. Появляются проблемы с рождаемостью – гинекологи фиксируют снижение детородной функции у женщин и нарушение сперматогенеза у мужчин. Добавьте к этому четверть уехавших за границу украинцев, абсолютное большинство которых – женщины с детьми. Это реальная угроза существования нации как таковой – старое население и отсутствие здорового детородного фонда.

Следует отметить, что восстановление после победы нашего государства займет не один год, а качество жизни существенно снизится. Тяжелое материальное состояние, катастрофический уровень безработицы, в результате чего – разъяренность умножена на ПТСР и "стандартные" методы борьбы со стрессом в виде алкоголя и каннабиса, легализацию которого уже рассматривают в Украине. Это взрывоопасный коктейль. И хотя этот вопрос умалчивают, предотвращением развития такого сценария нужно заниматься уже сегодня.

Важно понимать, что ресурсы каждого человека должны лимиты, и здоровье магическим образом не восстанавливается ни при каких условиях. В настоящее время существует профилактика, которая является простым и эффективным инструментом, в противоположность коррекции – всегда длительному, дорогостоящему и сложному процессу. Первый шаг – осознание того, что проблема есть, и с каждым днем она растет в геометрической прогрессии.

Помните, даже если вы уехали за пределы Украины вашему здоровью все еще нужна поддержка. Сечение границы не обеспечивает информационный вакуум, вы продолжаете быть в стрессе. Если вы остались в Украине:

Обратитесь к специалисту в превентивной медицине и восполните дефициты витаминов и минералов, обеспечивающих естественную стрессоустойчивость организма.

Обратите внимание на гормональную систему – пиковый кортизол оказывает пагубное влияние на выработку всех гормонов молодости – ДГЭА, половых гормонов, мелатонина и гормона роста, а также нарушает работу щитовидной железы.

Гормональный баланс – основа нашего здоровья, после диагностики специалист по управлению возрастом и здоровьем – эйдж-менеджер – порекомендует соплементы для восстановления оптимальных уровней гормонов или гормонокорректирующей терапии. Сейчас существуют наиболее безопасные биоидентичные решения, максимально похожие на те, что производит наш организм (BHRT). Профилактика всегда дешевле и эффективнее лечения.

Если у вас нет возможности обратиться к врачу, следуйте ряду простых рекомендаций, которые будут оказывать положительное влияние на ваше здоровье и снизят риск хронических заболеваний:

Оптимальное количество часов сна – 6-8.

Если часто раздается тревога, обустройте удобное место для сна в укрытии или другом безопасном месте.

Дозированно следите за новостной лентой, и только из официальных источников.

Пейте много воды и соблюдайте режим питания.

Употребляйте необходимые витамины (магний, цинк, витамин С, рыбий жир и т.д.).

Почаще обнимайтесь с близкими и родными.

Не поддавайтесь панике и чувству вины – донатьте ВСУ и помогайте волонтерам.

Если вы на передовой защищаете Украину, вашему здоровью критически требуется поддержка. В рамках благотворительного проекта вы можете обратиться в команду UAHEALTHSUPPORT, которая помогает в восстановлении ментального и физического здоровья военных во время ротации бесплатно.

Подытожим данными статистики. Во время войны в Ираке были привлечены 130 тысяч американских солдат. США выделили на эту операцию один триллион долларов. Суммы помощи, которые поступают в Украину со всего мира в разы меньше, а количество пострадавших в разы больше. Это call-to-action для нашего правительства, международных фондов и каждого украинца. Пора действовать. Профилактика всегда дешевле и эффективнее лечения.

Кандидат медицинских наук, идеолог и гарант в Age Management System, глава Global Age Management Academy Евгений Шагов

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