Как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы: 3 совета от врача

Наше здоровье – это самый ценный актив, который у нас есть. Особенно важно здоровье сердечно-сосудистой системы, которая отвечает за кровообращение во всем организме.

Чтобы поддерживать этот орган в тонусе, врач Кунал Суд рекомендует соблюдать три простых правила.

Сбалансированное питание

Сбалансированное питание является основой здорового сердца. Включение в рацион фруктов, овощей, цельных зерен и нежирных белков помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами и клетчаткой. Выберите полезные жиры, такие как авокадо или оливковое масло, и ограничьте употребление трансжиров и насыщенных жиров. Уменьшите потребление натрия и избегайте обработанной пищи.

Ежедневная активность

Вторая рекомендация состоит в регулярной физической активности. Сочетание силовых тренировок и аэробных упражнений помогает поддерживать сердце в отличной форме. Эксперт советует проводить не менее 115 минут умеренной интенсивности и 75 минут высокой интенсивности тренировок еженедельно.

Избегайте стресс

Эффективно управляйте стрессом. Практика внимательности, которая включает в себя йогу, медитацию и прогулки на свежем воздухе, помогает снизить уровень стресса. Кроме того, важно достаточно спать – от 7 до 9 часов в сутки.

Сбалансированное питание, регулярная физическая активность и эффективное управление стрессом – ключи к здоровью нашего сердца. Важно, при любых проблемах сразу обращайтесь к врачу.

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