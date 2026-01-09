ТСН в социальных сетях

123
Как сохранить зрение во время чтения — простые привычки, которые действительно работают

Головная боль после нескольких часов с книгой или планшетом, жжение в глазах и ощущение усталости, будто день только начался, — знакомая история для большинства из нас. Во время, когда мы читаем больше с экранов, чем с бумаги, напряжение глаз стало почти новой нормой.

Станислава Бондаренко
Как сохранить зрение во время чтения

Как сохранить зрение во время чтения / © Credits

Однако хорошая новость в том, что этого можно избежать. Издание Atlantic Eye Institute рассказало, как уменьшить нагрузку на глаза и вернуть себе комфорт, без вреда для здоровья.

Напряжение глаз во время чтения не приводит к потере зрения или серьезным офтальмологическим заболеваниям. Но оно является одной из самых распространенных причин головной боли, хронической усталости и снижения концентрации. Сухость глаз, раздражение, светочувствительность и даже боль «за глазами» — все это сигналы, что зрительной системе нужна пауза.

Особенно актуально это для тех, кто читает с телефона, планшета или компьютера. Сейчас существует даже специальный термин — цифровое напряжение глаз, который связывают с длительной экранной нагрузкой без перерывов.

Регулярно проверяйте зрение

Начать стоит с базового — убедиться, что вашим глазам не приходится «дотягивать» фокус. Даже незначительные изменения зрения могут заставить глазные мышцы работать на пределе, провоцировать усталость и головную боль.

Офтальмологи советуют проходить ежегодный осмотр, даже если вам кажется, что вы видите идеально. Это особенно важно для детей и подростков, ведь они часто не осознают, что видят хуже, чем могли бы.

Делайте перерывы по правилу 20-20-6

Если вы читаете с экрана, запомните золотое правило: каждые 20 мин смотрите 20 секунд на объект на расстоянии около 6 метров. Эта простая привычка помогает расслабить глазные мышцы и уменьшить риск:

  • сухости глаз

  • затуманенного зрения

  • головной боли

  • боли в шее и плечах

Поставьте таймер или воспользуйтесь напоминанием на смартфоне. И да — это правило актуально и для детей, которые играют в игры или смотрят видео.

Позаботьтесь о правильном освещении

Чтение при слабом или неправильном освещении — прямой путь к перенапряжению глаз.

  • Для экранов: свет в комнате должен быть ярче экрана, а яркость устройства — комфортной, без резкого контраста.

  • Для бумажных книг: используйте локальное освещение, направленное на страницы, желательно сзади или сбоку от вас, чтобы свет не бил в глаза.

Если во время чтения вы щуритесь или напрягаете лоб — это сигнал, что освещение нуждается в коррекции.

Делайте паузы даже во время чтения бумажных книг

Не только экраны заставляют глаза уставать. Длительное чтение печатного текста также перегружает зрительную систему. Время от времени:

  • поднимайте взгляд

  • смотрите в окно или на удаленные объекты

  • сознательно моргайте, ведь мы делаем это реже, когда читаем, а это провоцирует сухость глаз

Даже несколько минут такой «перезагрузки» важны.

Спите, пейте воду и хорошо питайтесь

Уставшее тело — это уставшие глаза. Недосыпание значительно усиливает симптомы напряжения глаз и делает чтение еще более утомительным. Для здоровья зрения важны:

  • полноценный сон

  • достаточная гидратация

  • продукты с омега-3 жирными кислотами

  • витамины A и E

  • листовая зелень

Глаза — часть целостной системы организма и они напрямую реагируют на образ жизни.

Комфортное чтение — это не роскошь, а вопрос заботы о себе. В мире, где мы ежедневно взаимодействуем с экранами, глаза требуют не меньшего внимания, чем кожа или психическое здоровье. Регулярные осмотры, грамотное освещение, перерывы и здоровые привычки могут существенно уменьшить напряжение и вернуть чтению удовольствие.

123
