Как сохранить зрение во время чтения — простые привычки, которые действительно работают
Головная боль после нескольких часов с книгой или планшетом, жжение в глазах и ощущение усталости, будто день только начался, — знакомая история для большинства из нас. Во время, когда мы читаем больше с экранов, чем с бумаги, напряжение глаз стало почти новой нормой.
Однако хорошая новость в том, что этого можно избежать. Издание Atlantic Eye Institute рассказало, как уменьшить нагрузку на глаза и вернуть себе комфорт, без вреда для здоровья.
Напряжение глаз во время чтения не приводит к потере зрения или серьезным офтальмологическим заболеваниям. Но оно является одной из самых распространенных причин головной боли, хронической усталости и снижения концентрации. Сухость глаз, раздражение, светочувствительность и даже боль «за глазами» — все это сигналы, что зрительной системе нужна пауза.
Особенно актуально это для тех, кто читает с телефона, планшета или компьютера. Сейчас существует даже специальный термин — цифровое напряжение глаз, который связывают с длительной экранной нагрузкой без перерывов.
Регулярно проверяйте зрение
Начать стоит с базового — убедиться, что вашим глазам не приходится «дотягивать» фокус. Даже незначительные изменения зрения могут заставить глазные мышцы работать на пределе, провоцировать усталость и головную боль.
Офтальмологи советуют проходить ежегодный осмотр, даже если вам кажется, что вы видите идеально. Это особенно важно для детей и подростков, ведь они часто не осознают, что видят хуже, чем могли бы.
Делайте перерывы по правилу 20-20-6
Если вы читаете с экрана, запомните золотое правило: каждые 20 мин смотрите 20 секунд на объект на расстоянии около 6 метров. Эта простая привычка помогает расслабить глазные мышцы и уменьшить риск:
сухости глаз
затуманенного зрения
головной боли
боли в шее и плечах
Поставьте таймер или воспользуйтесь напоминанием на смартфоне. И да — это правило актуально и для детей, которые играют в игры или смотрят видео.
Позаботьтесь о правильном освещении
Чтение при слабом или неправильном освещении — прямой путь к перенапряжению глаз.
Для экранов: свет в комнате должен быть ярче экрана, а яркость устройства — комфортной, без резкого контраста.
Для бумажных книг: используйте локальное освещение, направленное на страницы, желательно сзади или сбоку от вас, чтобы свет не бил в глаза.
Если во время чтения вы щуритесь или напрягаете лоб — это сигнал, что освещение нуждается в коррекции.
Делайте паузы даже во время чтения бумажных книг
Не только экраны заставляют глаза уставать. Длительное чтение печатного текста также перегружает зрительную систему. Время от времени:
поднимайте взгляд
смотрите в окно или на удаленные объекты
сознательно моргайте, ведь мы делаем это реже, когда читаем, а это провоцирует сухость глаз
Даже несколько минут такой «перезагрузки» важны.
Спите, пейте воду и хорошо питайтесь
Уставшее тело — это уставшие глаза. Недосыпание значительно усиливает симптомы напряжения глаз и делает чтение еще более утомительным. Для здоровья зрения важны:
полноценный сон
достаточная гидратация
продукты с омега-3 жирными кислотами
витамины A и E
листовая зелень
Глаза — часть целостной системы организма и они напрямую реагируют на образ жизни.
Комфортное чтение — это не роскошь, а вопрос заботы о себе. В мире, где мы ежедневно взаимодействуем с экранами, глаза требуют не меньшего внимания, чем кожа или психическое здоровье. Регулярные осмотры, грамотное освещение, перерывы и здоровые привычки могут существенно уменьшить напряжение и вернуть чтению удовольствие.