Как соль может вредить вашему сердцу / © Credits

Реклама

Мы все знаем, что сладкое вредно, но иногда организм тянет на что-то соленое. К сожалению, избыток соли — это не просто вкусовой риск. Соль, а точнее — натрий, может привести к повышенному давлению, сердечным проблемам и даже серьезным осложнениям. Издание Cleveland Clinic рассказало , как питаться так, чтобы не навредить себе.

Избыток соли опасен для сердца

Натрий — жизненно важный минерал. Он поддерживает работу мышц, нервов и баланс жидкости в организме. Но слишком много натрия может вызвать:

Повышенное кровяное давление. Избыток натрия задерживает жидкость, а это повышает давление. Поэтому это главный фактор риска инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности.

Атеросклероз . Длительный избыток натрия создает дополнительное давление на артерии, а это может привести к их затвердению.

Аритмии. Избыток соли создает стресс для сердца, который может вызвать нарушения ритма.

Сколько соли можно потреблять

Общая рекомендация: менее 2,300 мг натрия в день (примерно 1 ч. л. соли).

Для людей с повышенным давлением: желательно меньше чем 1,500 мг в день.

Для пациентов с сердечной недостаточностью: около 2,000 мг в день. Но необходимо обсудить это со своим врачом, ведь слишком низкий уровень натрия тоже может быть вредным.

Это можно сравнить с «дебетовой картой», каждый день вы получаете лимит натрия, который не стоит тратить сразу.

Реклама

Как уменьшить потребление соли

Хлеб, консервы, соусы и даже салатные заправки содержат много натрия. Будьте осторожны с деликатесами: колбасы, сыры, маринованные овощи — настоящие ловушки с натрием. Попробуйте специи: чеснок, свежие травы, лимон — вкусно и без лишней соли. В ресторанах тоже можно контролировать натрий. Заказывайте блюда без дополнительной соли или специально просите не солить. Не обманывайте себя «фантазийной» солью. Морская, гималайская или каменная — все они одинаково повышают давление.

Советы

Отслеживание натрия сперва может показаться сложным, но с практикой это становится легкой привычкой. Начните с малого, например, меньше готовых продуктов, больше свежих блюд, внимательность к этикеткам. Каждое маленькое решение — польза для вашего сердца.

Соль может делать блюда вкусными, но избыточность опасна для сердца. Соблюдение суточного лимита, выбор свежих продуктов и внимательность к специям — это простые шаги, которые помогут сохранить сердце здоровым. Ваша привычка следить за солью — подарок, за который ваше сердце вас поблагодарит.