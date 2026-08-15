Как спорт может усиливать пигментацию кожи / © Associated Press

Реклама

Есть что-то особенно приятное в тренировке, после которой вы выходите, покрытые потом, с ощущением «вот теперь я точно хорошо поработал(а)». Именно поэтому интенсивные форматы тренировок не теряют популярности даже летом.

Однако высокая температура — это не только способ сделать обычную тренировку более интенсивной. Для кожи она может стать отдельным фактором стресса, об этом сообщило издание Women’s Health. Регулярное пребывание в очень тёплом помещении может усугублять гиперпигментацию, в частности мелазму — состояние, при котором на коже появляются более тёмные пятна. И что особенно интересно, для этого не обязательно требуется солнечный свет.

Реклама

От тепла кожа может потемнеть

Мелазму чаще всего связывают с солнцем и гормональными изменениями. Она может проявляться во время беременности, менопаузы или на фоне приема гормональных контрацептивов. Типичные зоны — щеки, лоб, верхняя губа, линия челюсти. Однако дерматологи обращают внимание ещё на один триггер — тепло как таковое.

Реклама

Когда температура тела повышается, кровеносные сосуды расширяются, чтобы помочь организму отдать лишнее тепло. Этот процесс может сопровождаться локальным воспалением, а оно, в свою очередь, способно активировать меланоциты — клетки, отвечающие за выработку пигмента меланина. То есть коже не обязательно «видеть» ультрафиолет, чтобы реагировать на избыточное тепло.

Именно поэтому 90 минут в очень жаркой студии могут стать фактором, усиливающим уже имеющуюся пигментацию или делающим более заметной мелазму, которая раньше практически не проявлялась.

Как понять, что тренировки влияют на пигментацию

Мелазма часто развивается постепенно. Сначала вы можете просто заметить, что отдельные участки кожи стали немного темнее. Со временем пятна могут становиться более выраженными или увеличиваться. Присмотритесь к коже: если после регулярных интенсивных тренировок вы замечаете, что темнеют участки на верхней части щек, лбу, над верхней губой или вдоль линии челюсти.

Еще один признак — четкая связь с тренировками: например, вы замечаете, что пигментация становится более заметной через день-два после занятий в жаркой студии. При этом важно не делать поспешных выводов. Пигментация может иметь множество причин, поэтому при появлении новых или стойких пятен лучше проконсультироваться с дерматологом.

Реклама

Отказ от интенсивных тренировок

Если у вас нет проблем с пигментацией и кожа нормально реагирует на тепло, сама по себе интенсивная тренировка не означает, что её нужно исключить из расписания. А вот если у вас уже есть мелазма или склонность к ней, стоит быть более осторожными.

Один из самых простых способов — выбирать менее интенсивные занятия. Тренировка в помещении, где температура ближе к 25–27°C, может быть лучшим выбором, чем занятия в помещении, прогретом почти до 38°C. Чем выше температура и чем дольше вы в ней находитесь, тем дольше кожа может оставаться перегретой. Поэтому более короткая тренировка также может быть разумным компромиссом. А после занятия дайте телу время остыть, не спешите сразу выходить на жару.

Холодное полотенце

Если в студии после тренировки предлагают охлажденное полотенце — пользуйтесь им. Прохладный компресс или просто прохладное ополаскивание помогают быстрее снизить температуру кожи. Это может быть особенно приятно после интенсивного занятия, когда лицо покраснело и кажется горячим.

В спортивную сумку также можно положить охлаждающий компресс для лица. Он не заменит уход, но поможет освежить кожу после тренировки.

Реклама

Важно: речь идет именно о прохладе, а не об экстремальном холоде. Не следует прикладывать лед непосредственно к коже или пытаться резко «заморозить» лицо.

Как защитить кожу от пигментации

Здесь главное правило остается неизменным — ежедневный SPF. Солнце — один из важнейших факторов, поддерживающих и усиливающих пигментацию. Поэтому даже если вы тренируетесь в закрытом зале, не забывайте о защите от ультрафиолета.

Для кожи, склонной к мелазме, дерматологи также могут рекомендовать тонирующие солнцезащитные средства с оксидами железа. Они не только защищают кожу, но и помогают визуально выровнять тон.

В домашнем уходе могут оказаться полезными антиоксиданты и средства, направленные на борьбу с пигментацией. Однако здесь лучше не проводить эксперименты с десятком активных компонентов. Мелазма — довольно капризное состояние, поэтому индивидуальная схема лечения, разработанная дерматологом, часто оказывается гораздо эффективнее бесконечных попыток самостоятельно «осветлить» пятна.

Сама по себе мелазма не считается опасным заболеванием. Однако она может быть очень стойкой и существенно влиять на внешний вид кожи.

Новости партнеров