Как справиться с утренней тошнотой: советы беременным

Утренняя тошнота – обычное явление во время беременности, которое может привести к серьезным осложнениям у многих женщин.

Тошнота и рвота возникают в более чем половине всех беременностей. Издание Рoison рассказало, что эти неприятные симптомы, называемые утренней тошнотой, часто продолжаются в течение дня и могут негативно повлиять на качество жизни во время беременности. Симптомы чаще всего начинаются примерно на 6 неделе беременности и достигают своего пика между 8-10 неделями. У некоторых эти симптомы могут проявляться даже во втором триместре.

Что вызывает утреннюю тошноту

Точная причина тошноты и рвоты во время беременности неизвестна и не существует уникального лечения этого состояния. Вместо этого используются различные меры по предотвращению или уменьшению симптомов.

Природные методы облегчения симптомов

Немедикаментозное лечение утренней тошноты – употребление небольшого количества пищи несколько раз в день вместо потребления большой порции за раз, а также употребление пищи с высоким содержанием белка.

Имбирь — растительный продукт, обычно используемый во время беременности для облегчения тошноты и рвоты. Эта ароматная пряность родом из Азии используется как лекарственное средство, по крайней мере, с 400 года до нашей эры. Имбирь может снизить дискомфорт в пищеводе и уменьшить газообразование. Его можно употреблять как чаи, конфеты и цукаты. Это достаточно безопасный и эффективный продукт.

Медикаментозные средства уменьшения утренней тошноты

Некоторые антигистаминные и витамин B6 – эффективные препараты для лечения тошноты и рвоты, вызванных беременностью. Каждый из этих препаратов отдельно отпускается без рецепта. Однако есть определенные рецептурные препараты, которые содержат в себе эти составляющие. Отпускаются они только рецептурно и по назначению врача.

Существуют также определенные лекарства, которые можно вводить ректально или инъекционно, если беременной тяжело принимать таблетки из-за постоянной тошноты и рвоты. Однако у этого лекарства есть значительные побочные эффекты, включая чрезмерную сонливость и нарушение сердечного ритма. Кроме того, они повышают риск врожденных дефектов. Из-за побочных действий и рисков для плода препараты рекомендуются только как терапия второй линии во время беременности и только после назначения врача.

Приблизительно у 3% беременностей тошнота и рвота настолько сильны, что могут привести к потере веса и изменению количества электролитов. Это состояние называется гиперемезис беременной (токсикоз) и часто требует госпитализации. В некоторых случаях может потребоваться внутривенное введение жидкости и возможно искусственное питание через зонд, для предотвращения обезвоживания или дефицита питания.

Если вы чувствуете токсикоз, помните, что это временное состояние. Кроме того, существует мнение, что у испытывающих тошноту и рвоту во время беременности снижается риск выкидыша, преждевременных родов и врожденных пороков.

Читайте также: