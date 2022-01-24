Как справиться со стрессом на работе

Как бороться со стрессом на работе? Как не нервничать и контролировать свои эмоции в сложных ситуациях? Как уменьшить стрессоры?

Знаете ли вы, что 98% украинцев испытывают стресс? И вы наверняка в этой группе. Проблемы с засыпанием, головные боли, депрессия, разочарование, частые простуды, панические атаки – примеры последствий длительного стресса.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о последствиях стресса на работе и способах борьбы с ним.

Что может вызвать стресс на работе?

Давайте разберем основные моменты, которые могут вызвать стресс и даже, нежелание ходить на работу.

Переутомление и усталость вызваны слишком большим количеством задач и обязанностей, которые превышают возможности сотрудника. Так, приходится оставаться в офисе в нерабочее время, "забирать" работу домой.

Чувство дисбаланса на уровне вознаграждения за усилие. Под трудозатратами понимаются связанные с работой требования и обязательства, такие как: цейтнот, возникновение препятствий при выполнении задачи, высокая ответственность, сверхурочная работа, а также тяжелые и опасные физические задачи. В функции награды входят: удовлетворенность работой, заработная плата, повышение социального статуса, возможности карьерного роста, гарантия занятости. Когда потраченные силы на работу не вознаграждаются должным образом, наступает дисбаланс, разочарование и даже депрессия.

Тяжелые условия труда. Высокий уровень шума, работа при очень низких или высоких температурах, работа на высоте, постоянный контакт с вредными веществами вносят свой негатив в рабочий процесс. Особенно если такие условия труда не подкрепляются достойным финансовым вознаграждением.

Монотонная, однотипная работа может приводить к стрессу на рабочем месте; ежедневное выполнение одной и той же задачи без возможности творческой реализации часто становится причиной "выгорания".

Конфликтная рабочая среда. Нездоровая атмосфера в коллективе, моббинг, нежелание сотрудников быть одной командой, страх перед начальством делают работу нежеланной, приводят к эмоциональному истощению. Сюда можно отнести отсутствие системы поощрения, а также поручение хаотичных и непонятных задач – сотрудник получает противоречивые команды и неопределенные инструкции. Цели неясны, что затрудняет их достижение.

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Международная организация труда определяет моббинг как оскорбительное поведение, которое включает в себя заговор или преследование избранного сотрудника, который становится объектом психологического преследования. Для моббинга характерны постоянные негативные комментарии или критика, социальная изоляция человека, сплетни или распространение ложной информации.

Симптомы и последствия стресса на работе

Человек, испытывающий сильный стресс на рабочем месте, может испытывать такие симптомы, как:

хроническая усталость;

головные боли;

нарушения работы ЖКТ;

боль в спине;

уменьшение веса или его прибавка;

появление или обострение кожных проблем;

повышение потоотделения;

ухудшение сна, бессонница;

перепады настроения.

Когда стресс на работе носит хронический характер, он может привести к развитию множества серьезных заболеваний, таких как:

ишемическая болезнь сердца;

гастрит, язва желудка;

бессонница;

тревожные расстройства, панические атаки;

депрессия;

синдром выгорания.

Исследования показывают, что даже самый сильный стресс легче переносится и менее вреден, если у нас есть чувство социальной поддержки. Работая в команде с плохими отношениями, возникает ощущение, что другие просто ждут, когда ты споткнешься. В результате мы чувствуем себя плохо, и стресс нагоняет с удвоенной силой.

Способы борьбы со стрессом на работе

Наверное, каждый слышал известную поговорку "Профилактика лучше лечения". В случае стресса профилактика заключается в формировании индивидуальной устойчивости к стрессу, чтобы иметь возможность эффективно выполнять возложенные на нас обязанности и задачи, несмотря на чувство усталости и давление со стороны окружающей среды. Развитая устойчивость к стрессу особенно необходима в ситуациях, на которые мы не оказываем слишком большого влияния и которые мы не можем изменить (например, мы не можем изменить короткий срок контракта, или мы должны мириться с присутствием плохого начальника или коллеги).

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Второй момент: всегда изучайте источник стресса. Обдумывание проблемы и ее описание не только помогает привыкнуть к ней, но и упрощает принятие мер для ее решения. Сражаться легче, когда мы знаем, с чем сталкиваемся.

Что поможет еще? Чувство юмора. Научно доказано, что для того, чтобы справляться со стрессом на работе, полезно иметь чувство юмора и радовать себя юмористическими развлечениями – сходить на комик-шоу, посмотреть комедию, почитать смешные истории. Переформулировать рабочую ситуацию в юмористической манере и найти игривый оттенок в повседневных ситуациях и трудностях может помочь справиться со стрессом.

Еще один совет: не пытайтесь угодить всем за счет своего времени и здоровья. Поддерживайте приятную атмосферу, будьте любезны и полезны, но устанавливайте четкие границы и не позволяйте собой пользоваться.

Стресс на работе – проблема, с которой борются многие люди. Не будет преувеличением сказать, что мы половину жизни, а то и больше, проводим на работе, поэтому так важно убедиться, что она не является причиной сильного стресса, а, скорее, источником удовлетворения, дает шанс на развитие и финансовую стабильность. Мы не оказываем прямого влияния на все стрессовые ситуации на работе, но есть некоторые методы, которые мы можем использовать, чтобы улучшить нашу жизнь и уменьшить негативные последствия.

На самом деле, чтобы снять рабочий стресс, нужно не так много – окружите себя позитивными людьми и немного побалуйте себя после работы. Прогуляйтесь, посмотрите хороший фильм, почитайте любимую книгу или совершите поездку за город. После работы постарайтесь максимально использовать свободное время, занимаясь тем, что вам нравится. Не забывайте отделять хлопоты от удовольствия. Отложите мысли о работе в сторону и наслаждайтесь свободным временем.

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