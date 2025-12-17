Как старение мозга влияет на мышление / © Associated Press

Мы начинаем замечать это почти незаметно: слово «крутится на языке», но не вспоминается сразу, многозадачность утомляет быстрее, а новую информацию хочется «переспать», прежде чем она уложится в голове. И в этот момент появляется вопрос, который мы редко произносим вслух, или это уже возрастное.

Старение мозга часто пугает больше, чем морщины, потому что касается нашей идентичности, памяти, способности мыслить и быть собой. Однако, издание The National Institutes of Health рассказало, что изменения в мышлении с возрастом — не только неизбежны, но и гораздо сложнее, интереснее и оптимистичнее, чем мы привыкли думать.

Что меняется с возрастом

С годами мозг, как и все тело, проходит естественные трансформации. Некоторые из них мы замечаем в повседневной жизни:

слова или имена могут медленнее вспоминаться;

становится сложнее делать несколько дел одновременно;

вы быстрее устаете;

на освоение новой информации требуется немного больше времени.

Все это — нормальные возрастные изменения, а не признаки болезни. Если дать мозгу достаточно времени, люди старшего возраста выполняют сложные задачи не хуже младших.

Что улучшается с возрастом

У старения мозга есть и светлая сторона.

словарный запас в старшем возрасте увеличивается;

глубина понимания значений слов становится больше;

появляется способность видеть более широкую картину и принимать взвешенные решения;

жизненный опыт помогает лучше ориентироваться в сложных ситуациях.

Фактически мозг переходит от скорости к мудрости.

Что физически происходит с мозгом

С возрастом в мозге действительно происходят структурные изменения:

некоторые участки, ответственные за обучение и сложные когнитивные процессы, уменьшаются в объеме;

передача сигналов между нейронами может становиться менее эффективной;

кровоснабжение мозга немного снижается;

уровень воспаления в организме может возрастать.

Это может влиять на память и скорость мышления — даже у здоровых людей. В то же время мозг сохраняет нейропластичность, то есть способность меняться, адаптироваться и создавать новые нейронные связи на протяжении всей жизни.

Кто такие люди с чрезвычайной устойчивостью мозга к старению

Особое внимание привлекают так называемые люди с чрезвычайной устойчивостью мозга к старению — это люди в 80, 90 и даже 100 лет, чья память и мышление соответствуют уровню людей на 20-30 лет моложе. Ученые пытаются понять, что именно отличает этих людей. Среди возможных факторов — образ жизни, физическая активность, социальные связи, генетика и отношение к обучению в течение жизни.

Цель этих исследований: понять, как замедлить или даже обратить вспять возрастное снижение когнитивных функций.

Связь мозга и тела

Наука все убедительнее доказывает, что мозг и тело работают как единая система. Те, кто придерживается 4-5 здоровых привычек, имеют на 60% ниже риск развития болезни Альцгеймера. К этим привычкам относятся:

регулярная физическая активность;

отказ от курения;

умеренное или отсутствующее употребление алкоголя;

средиземноморский тип питания;

умственная активность, например, чтение, обучение и хобби.

Даже 2-3 из этих факторов снижают риск на 37%.

Если изменения в памяти или мышлении начинают мешать повседневной жизни, или вызывают тревогу, важно не игнорировать это. Врач поможет понять, являются ли эти изменения нормальными возрастными, или требуют дополнительного внимания.

Старение мозга — это не приговор и не потеря себя, это переход в новую форму мышления, где скорость сменяется глубиной, а опыт становится ценнейшим ресурсом. И чем раньше мы начнем заботиться о мозге, через движение, питание, интерес и связь с жизнью, тем дольше он будет оставаться нашим союзником.