Как стресс влияет на глаза и как это предотвратить: объясняет врач

Уже 9 месяцев украинцы живут в стрессе. Чувство страха, тревоги, гнева, раздражения, а также чрезмерные нагрузки, сбой режима дня, неполноценное питание – из-за длительности такой ситуации организм находится в хроническом стрессе и часто дает сбой.

Чрезмерность адреналина и кортизола влияет как на общее здоровье, так и на отдельные органы и системы. Гормоны стресса ускоряют сердцебиение и вынуждают мышцы напрягаться, что становится причиной высокого давления и спазмов. А это приводит и к проблемам со зрением. Как стресс влияет на глаза и что с этим делать, нам рассказала Татьяна Петровская, офтальмохирург, главный врач медцентра "Новый Зрение" в г. Черкассы.

Кратковременные реакции на стресс

Когда человек попадает в стрессовую ситуацию, у него расширяются зрачки. Это обусловлено природой: в случае угрозы на сетчатку должно приходить больше света, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и иметь возможность спастись. Однако в современном мире такой механизм приводит к зрительным нарушениям: на какой-то период сужается радиус периферического осмотра, называемый синдромом "туннельного зрения". Человек видит только ту картинку, которая попадает на центральную часть сетчатки, будто сквозь бинокль.

А из-за ускоренного пульса и дыхания происходит гипервентиляция легких – уровень кислорода в организме резко повышается, а углекислоты же, наоборот, снижается. Такое состояние, в частности, присуще паническим атакам, вследствие чего у человека нередко темнеет в глазах или появляются звездочки или мушки.

Сосуды и стресс

От стресса прежде всего страдает сосудистая система глаз: повреждаются мелкие капилляры, через которые в органы зрения поступают кислород и полезные вещества.

Татьяна Петровская, офтальмохирург, главный врач медцентра "Новый Зрение" в г. Черкассы.

В случае перепадов АД артерии, питающие зрительный нерв, спазмируются. Это может спровоцировать острое нарушение кровообращения – ишемическую оптическую нейропатию. В зависимости от объема нарушений снижается зрение, перед глазами возникает неподвижное темное пятно. К тому же следствием блокирования сосудов в сетчатке могут стать тромбоз вен или окклюзия артерий. Тогда зрение одного глаза мгновенно падает, словно в нем темнеет. Такие состояния очень серьезные, нужно срочно ехать к офтальмологу, ведь период эффективного лечения длится всего 3 недели. Однако восстановить зрение удается не всегда.

Следует заметить, что нарушения зрения могут являться и признаком заболевания мозга.

Поэтому, если из-за стресса у вас часто повышается АД или появились темные мушки или пятна перед глазами и ухудшилось зрение, немедленно обращайтесь к врачам – терапевту, который назначит препараты от гипертонии, и окулисту для диагностики зрительного аппарата.

Отдельно хочу уделить внимание больным глаукомой. Пока нет исследований, что стресс является непосредственной причиной его возникновения. Однако у людей с глаукомой зрительный нерв находится не в лучшем состоянии, поэтому нарушения кровообращения, вызванные стрессом, могут дополнительно усугублять ситуацию. К тому же в стрессовых обстоятельствах пациенты нередко забывают своевременно принимать лекарства и проходить контрольные осмотры. Однако следует помнить, что нарушения зрения в случае глаукомы необратимы, а своевременное лечение уменьшает этот риск в 5 раз!

Мышцы и стресс

При длительном стрессе и сопровождающих его факторах (бессонница, нерегулярное питание, злоупотребление алкоголем и курение) постоянно напрягаются глазные мышцы, что повышает вероятность развития миопии или дальнозоркости (плохое видение предметов на коротком или далеком расстоянии) и астигматизма (размытое изображение с нечеткими краями или искривленными линиями).

Из-за войны количество пациентов с недостатками рефракции значительно увеличилось, у украинцев начали проявляться скрытые ранее проблемы со зрением или уже усилились. Участилась и ранняя возрастная дальнозоркость, пресбиопия, которую обнаруживают даже у 35-40-летних. Поэтому не пренебрегайте профилактическим осмотром, чтобы в случае необходимости скорректировать зрение очками, линзами или лазером.

Неприятным следствием хронического стресса является "подергивание глаза" — миокимия. От сильного или длительного напряжения мышцы на лице не выдерживают и начинается нервный тик, когда дёргается, например, веко. Это длится от нескольких минут до часов и даже дней. Правда, одной из причин миокимии может быть синдром "сухого глаза". Итак, попробуйте неделю использовать увлажняющие капли, потребляйте продукты, богатые калием, магнием и кальцием, больше пейте воды и меньше кофе, гуляйте на ночь и хорошенько высыпайтесь.

Сетчатка и стресс

Центральная серозная хориоретинопатия ранее поражала преимущественно молодых людей в возрасте 30–50 лет поведенческого типа А – активных, целеустремленных, ответственных, влекущих непомерную нагрузку и оттого находящихся в хроническом стрессе. Теперь к этой категории можно отнести любого в Украине. Болезнь развивается медленно, угрожая потерей зрения.

Люди жалуются на появление полупрозрачного пятна перед недвижимым глазом, линии могут казаться искривленными, а изображение – уменьшенным. Чрезмерность гормонов стресса в крови нарушает работу естественных барьеров, и под сетчатку набирается жидкость. Чем дольше держится отек, тем больше повреждаются фоторецепторы сетчатки.

Рекомендации будут подобны предыдущим: спать, отдыхать, дышать воздухом, рационально питаться, бросить пагубные привычки. И обязательно обратиться к офтальмологу, который может назначить лекарство или применить лазерное лечение.

Есть другая категория людей, у которых из-за стресса значительно падает зрение. В состоянии эмоционального угнетения и ощущения обреченности пациенты с сахарным диабетом пренебрегают лечением. Заболевание выходит из-под контроля, в результате чего возникают осложнения – диабетическая ретинопатия. Если вовремя не принять меры, повреждение сетчатки глаза прогрессирует, а это уже чревато слепотой.

Стресс и зрение взаимосвязаны

Хочу отметить, что не только стресс часто приводит к проблемам со зрением. В свою очередь, ухудшение или потеря зрения могут также стать причиной стресса и депрессии.

Нередко в нашу клинику обращаются люди, которые месяцами или годами медлили с обследованием. Они жили в тревоге, опасаясь услышать приговор, иногда преувеличивая или, наоборот, недооценивая опасность. Но после обследования пациенты сбрасывали бремя надуманных проблем, получая четкий план действий.

Итак, учитывайте общие рекомендации, если находитесь в стрессе и наблюдаете ухудшение зрения:

Обязательно обращайтесь к врачу – терапевту, неврологу, психотерапевту, окулисту и выполняйте их назначение.

Когда нервничаете, применяйте дыхательные практики.

Переключайте внимание от новостей на свое здоровье: настройте сон, режим дня, рацион, прогулки на улице, физические упражнения.

Соблюдайте гигиену работы с гаджетами, делайте гимнастику для глаз (перевод взгляда с близкого предмета на дальний), пользуйтесь увлажняющими каплями.

Берегите себя и близких, заботьтесь о собственном физическом и ментальном здоровье, о зрении и верьте, что в один прекрасный день мы все увидим победу.

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