Как стресс влияет на иммунную систему человека

Стресс является природной реакцией организма, однако его влияние на иммунную систему зависит от длительности и интенсивности. Кратковременный стресс может даже укреплять иммунитет, тогда как длительный ее ослабляет.

Издание Health Line рассказало, как стресс влияет на иммунную систему, почему это важно понимать и как можно минимизировать его последствия.

Что происходит в организме во время стресса

Когда мы сталкиваемся со стрессовой ситуацией, организм начинает адаптироваться и мобилизует свои ресурсы. Частота сердечных сокращений увеличивается, дыхание учащается, а процессы пищеварения замедляются. Эти реакции помогают нам адаптироваться к угрозе или преодолеть вызов.

Иммунная система тоже реагирует, активизируются определенные иммунные клетки, которые направляются к участкам тела, которые рискуют встретить вирусы, бактерии или другие патогены (например, к коже). Это часть фазы острого стресса, которая также известна как реакция "тревоги".

Однако, если стресс затягивается, это может стать причиной проблем. Хронический стресс снижает способность организма к самовосстановлению и ослабляет иммунитет.

Краткосрочное и долгосрочное влияние стресса

Краткосрочный стресс

В фазе острого стресса организм временно укрепляет иммунитет. Однако после завершения этого периода активизация изменяется на истощение, что делает нас более уязвимыми к инфекциям.

Хронический стресс

Длительное влияние стресса запускает цикл воспалительных и противовоспалительных процессов. Это может привести к:

ухудшение заживления ран;

увеличение частоты простуд;

развитию хронических воспалений;

обострение аутоиммунных заболеваний или появление новых;

возникновение или усиление аллергий.

Такое состояние также способствует возникновению так называемого "болезненного поведения", которое проявляется усталостью, нарушениями концентрации и когнитивными трудностями.

Симптомы стресса: на что следует обратить внимание

Стресс может проявляться как на физическом, так и психологическом уровне. Основные симптомы включают:

Физические проявления : учащенное сердцебиение, головные боли, боли в мышцах, повышенное артериальное давление, тошнота, нарушение сна, усталость.

: учащенное сердцебиение, головные боли, боли в мышцах, повышенное артериальное давление, тошнота, нарушение сна, усталость. Психологические проявления : беспокойство, депрессия, раздражительность, эмоциональное выгорание.

: беспокойство, депрессия, раздражительность, эмоциональное выгорание. Иммунные проявления: частые простуды, замедление заживления ран, обострение хронических болезней.

Как бороться со стрессом

Прогрессивное расслабление мышц

Эта техника помогает быстро снять напряжение. Необходимо постепенно расслаблять каждую часть тела, начиная с ног и продвигаться к голове. Она может выполняться где угодно и займет всего несколько минут.

Физическая активность

Регулярные упражнения, такие как бег, йога, плавание или ходьба помогают снизить уровень стресса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Медитация

Практика осознанности позволяет сосредоточиться на настоящем моменте, отвергая ненужные мнения. Это эффективный способ борьбы с тревогой и стрессом.

Ведение журнала

Записывание собственных мыслей и чувств помогает освободиться от негативных эмоций, а также найти новые подходы к решению проблем.

Профессиональная помощь

Если стресс влияет на вашу жизнь слишком сильно, обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Они могут предложить терапию или медикаменты, которые помогут в преодолении стресса.

Включите в свой распорядок дня техники управления стрессом, занимайтесь физической активностью, не забывайте о медитации и заботе о своем психическом здоровье. Это поможет не только улучшить самочувствие, но и защитить иммунитет от негативных последствий.

Читайте также: