Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как стресс влияет на иммунную систему человека

Как стресс влияет на иммунную систему человека

Как стресс влияет на иммунную систему человека / Фото: Credits

Стресс является природной реакцией организма, однако его влияние на иммунную систему зависит от длительности и интенсивности. Кратковременный стресс может даже укреплять иммунитет, тогда как длительный ее ослабляет.

Издание Health Line рассказало, как стресс влияет на иммунную систему, почему это важно понимать и как можно минимизировать его последствия.

Что происходит в организме во время стресса

Когда мы сталкиваемся со стрессовой ситуацией, организм начинает адаптироваться и мобилизует свои ресурсы. Частота сердечных сокращений увеличивается, дыхание учащается, а процессы пищеварения замедляются. Эти реакции помогают нам адаптироваться к угрозе или преодолеть вызов.

Иммунная система тоже реагирует, активизируются определенные иммунные клетки, которые направляются к участкам тела, которые рискуют встретить вирусы, бактерии или другие патогены (например, к коже). Это часть фазы острого стресса, которая также известна как реакция "тревоги".

Однако, если стресс затягивается, это может стать причиной проблем. Хронический стресс снижает способность организма к самовосстановлению и ослабляет иммунитет.

Краткосрочное и долгосрочное влияние стресса

Краткосрочный стресс

В фазе острого стресса организм временно укрепляет иммунитет. Однако после завершения этого периода активизация изменяется на истощение, что делает нас более уязвимыми к инфекциям.

Хронический стресс

Длительное влияние стресса запускает цикл воспалительных и противовоспалительных процессов. Это может привести к:

  • ухудшение заживления ран;
  • увеличение частоты простуд;
  • развитию хронических воспалений;
  • обострение аутоиммунных заболеваний или появление новых;
  • возникновение или усиление аллергий.

Такое состояние также способствует возникновению так называемого "болезненного поведения", которое проявляется усталостью, нарушениями концентрации и когнитивными трудностями.

Симптомы стресса: на что следует обратить внимание

Стресс может проявляться как на физическом, так и психологическом уровне. Основные симптомы включают:

  • Физические проявления : учащенное сердцебиение, головные боли, боли в мышцах, повышенное артериальное давление, тошнота, нарушение сна, усталость.
  • Психологические проявления: беспокойство, депрессия, раздражительность, эмоциональное выгорание.
  • Иммунные проявления: частые простуды, замедление заживления ран, обострение хронических болезней.

Как бороться со стрессом

Прогрессивное расслабление мышц

Эта техника помогает быстро снять напряжение. Необходимо постепенно расслаблять каждую часть тела, начиная с ног и продвигаться к голове. Она может выполняться где угодно и займет всего несколько минут.

Физическая активность

Регулярные упражнения, такие как бег, йога, плавание или ходьба помогают снизить уровень стресса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Медитация

Практика осознанности позволяет сосредоточиться на настоящем моменте, отвергая ненужные мнения. Это эффективный способ борьбы с тревогой и стрессом.

Ведение журнала

Записывание собственных мыслей и чувств помогает освободиться от негативных эмоций, а также найти новые подходы к решению проблем.

Профессиональная помощь

Если стресс влияет на вашу жизнь слишком сильно, обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Они могут предложить терапию или медикаменты, которые помогут в преодолении стресса.

Включите в свой распорядок дня техники управления стрессом, занимайтесь физической активностью, не забывайте о медитации и заботе о своем психическом здоровье. Это поможет не только улучшить самочувствие, но и защитить иммунитет от негативных последствий.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация