Как стресс влияет на ваше тело и физическое состояние

Стресс – неотделимая часть нашей жизни. И хотя небольшая его дозировка может даже мобилизовать силы, хроническое напряжение способно оставить отпечаток на нашем здоровье и красоте.

Издание Stylist рассказало, как именно стресс меняет наш внешний вид и что можно сделать, чтобы это предотвратить. Современный ритм жизни наполнен вызовами: бесконечные дедлайны, балансировка между карьерой и личной жизнью, ожидание социума и даже социальные сети – это создает ощущение давления. Оказывается, почти 74% людей сталкивались со стрессом, который буквально парализовал их. Особенно уязвимы женщины – 36% из них отметили, что напряжение связано с внешностью.

Когда мы волнуемся, мозг активирует режим "драйся или беги", выделяет кортизол и адреналин. Это заставляет сердце работать быстрее, а мышцы напрягаться. Но если такое состояние длится долго, организм истощается, а последствия становятся заметны снаружи.

Выпадение волос

Замечали ли вы, что после сложного периода волосы становятся тусклыми или начинают выпадать? Это потому, что под влиянием стресса организм выключает "некритические" функции, среди которых рост волос. Вам может помочь витамин D, железо, сбалансированное питание и уменьшение горячей укладки. Также важно избегать лишнего трения волос, не расчесывать их во влажном состоянии и использовать мягкие средства ухода.

Зубы и десна

Стресс заставляет нас бессознательно сжимать челюсть или скрежетать зубами. Это может повредить эмаль и даже вызвать микротрещины. Кроме того, повышенный уровень кортизола снижает иммунитет, а это может привести к воспалению десен и повышенной чувствительности зубов. Вы можете использовать защитную капу на ночь, более тщательно ухаживать за полостью рта и обращаться к стоматологу, ощутив или увидев первые признаки проблем.

Кожа: сыпь, покраснение, сухость

Когда уровень кортизола растет, наша кожа первой дает сигнал тревоги: воспаление, тусклость и сыпь. Стресс также может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как экзема или псориаз. Избегайте тяжелых кремов, почаще меняйте наволочку, пейте больше воды и делайте лимфодренажный массаж. Использование антивозрастных и увлажняющих средств, содержащих антиоксиданты, также может улучшить состояние кожи.

Вес

Стресс влияет на метаболизм и повышает аппетит к быстрым углеводам, что может привести к увеличению веса. Также гормоны стресса могут способствовать скоплению жира в области животика. Употребляйте больше белка и медленных углеводов, сократите употребление кофеина и практикуйте йогу или медитацию. Регулярная физическая активность, достаточное количество сна и сбалансированный рацион помогут контролировать уровень кортизола и поддерживать здоровый вес.

Стресс – невидимый враг нашей красоты. Но, понимая его влияние, мы можем изменить образ жизни, оказать больше заботы, сохранить здоровье и молодость. Главное – найти свой баланс. Не забывайте о важности релаксации: горячие ванны, дыхательные практики, творческие хобби и общение с близкими могут значительно снизить уровень стресса и улучшить качество жизни.

Мы также писали о том, как стресс влияет на иммунную систему человека.

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