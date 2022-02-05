Как связаны питание и рак толстой кишки

Поскольку рак толстой кишки (колоректальный рак) относится к часто встречаемым видам онкологических заболеваний, возникает вопрос: как от него защититься? Например, сейчас много говорят о том, что веганство (отказ от животной пищи) – один из самых надежных способов профилактики онкологических заболеваний кишечника. Разобраться, так ли это, нам помог онкохирург клиники "Добробут" Шудрак Анатолий Анатольевич.

Рак толстой кишки считается заболеванием, возникающим под влиянием различных внешних и внутренних факторов. Прежде всего это возраст: в группу риска попадают все люди после 50 лет. Поскольку у нас нет таких скрининговых программ, как, например, в Америке и в Европе, я бы рекомендовал всем после 50 лет раз в год проходить ректоскопию и раз в три года – колоноскопию (полное обследование толстой кишки).

Наследственность – еще один фактор риска развития онкологии кишечника, который упомянул онкохирург. Например, при таком генетическом заболевании, как семейный полипоз, риск появления раковой опухоли кишечника составляет 100%. Поэтому пациентам с таким диагнозом уже в молодом возрасте удаляют всю толстую кишку.

Важным внешним фактором, повышающим риск развития колоректального рака, является питание. Например, наиболее высокий уровень заболеваемости колоректальным раком в Украине регистрируется в Закарпатье. Это во многом объясняется тем, что в меню жителей этого региона в больших количествах присутствует мясо, причем копченое, а значит, содержащее повышенное количество канцерогенов.

Колоректальный рак действительно чаще диагностируется у людей, которые употребляют много мяса и мало клетчатки. Но это вовсе не значит, что полный отказ от употребления животной пищи (веганство) снижает риск заболеть онкологическим заболеванием.

Онкохирург клиники "Добробут" Шудрак Анатолий Анатольевич

У обычных людей и у веганов развитие онкологических процессов идет по одинаковому принципу: не чаще и не реже. Существуют также исследования, которые показывают, что в случае перехода исключительно на растительную пищу через поколение-два риск развития онкологического процесса, наоборот, увеличивается. Поэтому я бы не рекомендовал впадать в крайности. Рацион должен быть максимально разнообразным. В группу риска попадают не те, кто ест мясо, а люди, злоупотребляющие продуктами, содержащими канцерогены. Канцерогены – это вещества, провоцирующие сбой в иммунной системе, при котором опухолевая клетка перестает распознаваться организмом как чужеродная. Тогда и начинается бесконтрольный рост опухоли.

Канцерогены содержатся также во многих пищевых добавках: красителях, консервантах, усилителях вкуса, стабилизаторах и т. д. Они попадают в овощи и фрукты через удобрения, которые вносят в почву. Но у каждого из этих веществ есть безопасные концентрации, которые никак не повышают риск возникновения онкологии.

Говорят, если мы едим копчености, то повышается риск развития рака. Да, повышается, если ими злоупотреблять. Если же в рационе преобладают натуральные и полезные продукты, то можно позволить себе и немного копченых продуктов. Главное – соблюдать во всем меру!