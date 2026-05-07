Новое исследование в журнале отоларингологии — хирургии головы и шеи выявило, что определенные заболевания среднего уха — холестеатома (аномальное образование кожи) и перфорация барабанной перепонки — оба из которых могут привести к потере слуха, связаны с повышенным риском деменции.

Чтобы лучше понять эту удивительную связь, в частности, могут ли от деменции помочь слуховые аппараты, Woman`sWorld пообщались с ведущими исследователями в этой области.

Связь между деменцией и потерей слуха

Исследования установили тесную связь между потерей слуха и когнитивными снижениями, включая деменцию — говорит соавтор исследования С. Диллон Пауэлл, научный сотрудник декана в лаборатории Голуба Колумбийского университета. Почему и как это происходит, до сих пор не выясняется. Нет много убедительных доказательств причинно-следственной связи, поэтому мы не можем утверждать наверняка, что потеря слуха вызывает деменцию, но мы можем достаточно уверенно утверждать, что между ними существует связь. Если потеря слуха действительно способствует деменции, это, вероятно, происходит через сочетание факторов: снижение когнитивных способностей, повышенная когнитивная нагрузка и худшая социализация являются одними из ведущих теорий, но, возможно, есть еще многое, что нужно открыть.

Эта связь поднимает важные вопросы, добавляет Николас С. Рид, доктор философии. Или это просто следствие старения? Или существует определенный механизм? И может ли деменция на самом деле вызвать потерю слуха, а не наоборот?

Даже легкая потеря слуха может повлиять на вашу память

Рид объясняет, что нелеченая потеря слуха может просто перегружать мозг до такой степени, что она становится проблемой когнитивной нагрузки. Это как постоянно слушать плохой стереосигнал или иметь плохой сигнал мобильного телефона. Если вы делаете это достаточно долго, вы разочаруетесь и устанете. Ваш мозг работает сверхурочно, чтобы заполнить пробелы, что в конечном итоге сказывается на когнитивных функциях.

Эти дополнительные усилия в конечном итоге происходят за счет других важных функций мозга, таких как рабочая память. Мы любим использовать фразы вроде «Я использую только 10 процентов своего мозга», но правда в том, что мы используем каждую унцию мозговой силы, которая нам доступна, объясняет Рид. Мы всегда работаем на все 100 процентов, поэтому дополнительная энергия расходуется за счет чего-то другого. Другими словами, когда наш мозг напрягается сверхурочно, чтобы помочь нам слышать, у него остается меньше энергии для памяти и решения проблем.

Что касается обратного механизма — деменция, приводящая к потере слуха — правда в том, что для этого очень мало доказательств, если подумать о потере слуха, которую изучает аудиометрия чистых тонов, то есть вы слышите тон, вы поднимаете руку, объясняет Рид. Это основа измерения слуха. Понимание речи — это другая история, поскольку оно включает сложные когнитивные задачи для декодирования сигнала.

Как отношения уменьшают когнитивный спад

Еще один механизм, связывающий потерю слуха и деменцию, может быть тем, который большинство из нас интуитивно понимает, говорит Рид. Слух действительно важен для нашей связи с другими людьми, объясняет он. В исследованиях потери слуха и деменции — мы говорим не о врожденной потере слуха, где язык жестов является потенциальным способом общения — мы говорим о людях, которые всю жизнь полагались на разговорную речь, а теперь теряют эту способность.

Эта группа особенно уязвима к социальной изоляции и одиночеству, поскольку их слух ухудшается. И последствия, особенно для пожилых людей, являются существенными: социальная изоляция тесно связана со снижением когнитивных функций и деменцией.

Могут ли слуховые аппараты снизить риск деменции

Ученые начинают видеть доказательства того, что связь между деменцией и потерей слуха может выходить за рамки простого объединения и превращаться в настоящую связь, отмечает Рид.

Вот что делает это сложным: исследование рассматривает большие группы людей, а не отдельных лиц. Другие факторы, такие как курение или сон, могут иметь более четкое, сильное влияние на ваш личный риск деменции, объясняет Рид. Это разграничение между индивидуальным и популяционным риском действительно имеет значение.

Поэтому, если кто-то спросит: «Стоит ли мне приобрести слуховые аппараты для профилактики деменции?», честный ответ будет таким: вероятно, нет, в каком-то гарантированном, индивидуальном смысле. Здесь играет роль много факторов. Слуховые аппараты предлагают многочисленные преимущества и небольшие недостатки, но мало, если они вообще есть.

Суть в потере слуха и деменции

Предотвратит ли лечение потери слуха самостоятельно деменцию? Нет, говорит Рид, — это многофакторное состояние. Но может ли уход за слухом навредить? Абсолютно нет. В основном есть только потенциальные преимущества, объясняет он. В отличие от лекарств, которые могут иметь значительные побочные эффекты, уход за слухом несет минимальный риск, кроме времени и затрат. Именно поэтому Рид призывает людей исследовать свои варианты, когда речь идет о лечении потери слуха. Поговорите со слуховым специалистом и начните с понимания того, что вам доступно.

