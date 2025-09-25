Как связаны Тайленол и аутизм: эксперты дали четкий ответ, подкрепленный фактами

Тайленол / © Associated Press

Реклама

В вопросе связи Тайленола и аутизма разбиралось издание НеаІтѕІіnе.

Администрация Трампа объявила в понедельник, 22 сентября, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (FDA) начнет уведомлять врачей о том, что употребление Тайленола во время беременности «может быть связано с очень повышенным риском аутизма». Они будут настоятельно рекомендовать женщинам ограничить употребление Тайленола во время беременности, если это не является медицински необходимым, сказал президент Дональд Трамп.

После объявления FDA инициировало изменение маркировки препарата Tylenol Trusted Source, чтобы включить упоминание о возможном риске, связанном с применением ацетаминофена во время беременности, а также аутизмом и СДВГ у детей.

Реклама

На поминальной службе по консервативному активисту Чарли Кирку в воскресенье президент Трамп намекнул на объявление об аутизме и сказал журналистам, что Тайленол является «очень важным фактором», способствующим распространению аутизма.

В рамках постоянных усилий по решению беспокойства по поводу роста уровня аутизма, министр здравоохранения и социальных служб (HHS) Роберт Ф. Кеннеди-младший пообещал найти «причину» аутизма до сентября. В понедельник президент поблагодарил министра здравоохранения за то, что он вынес этот вопрос «на первый план американской политики», но не утверждал, что Тайленол является окончательной причиной аутизма.

Кеннеди неоднократно критиковал детские вакцины как причину аутизма, утверждение, которое противоречит научному консенсусу, который не показывает такой связи. Когда связь между аутизмом и вакциной была широко опровергнута, Кеннеди обратил внимание на новую подозрительную причину: использование Тайленола во время беременности.

Недавний обзор исследований предположил связь между пренатальным воздействием Тайленола и аутизмом у детей, что разожгло дискуссию о безопасности давней медицинской рекомендации.

Реклама

После публикации обзора эксклюзивный материал в The Wall Street Journal сообщил, что HHS под руководством Кеннеди опубликует отчет, в котором подробно описывается Тайленол как причина аутизма.

Тем не менее теория о Тайленоле и аутизме не имеет достаточных высококачественных научных доказательств, и большинство исследований не выявили причинно-следственной связи.

В ответ на заявление администрации Трампа Американский колледж акушеров-гинекологов (ACOG) опубликовал в понедельник заявление, в котором подтвердил безопасность использования ацетаминофена во время беременности.

«Предположение, что употребление ацетаминофена во время беременности вызывает аутизм, вызывают не только большое беспокойство у клиницистов, но и безответственные, учитывая вредный и запутанный сигнал, который они посылают беременным пациенткам, включая тех, кому, возможно, придется полагаться на этот полезный препарат во время беременности», — заявил президент ACOG (Американский колледж акушеров и гинекологов) Стивен Дж. Флейшман, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования.

Реклама

«Сегодняшнее заявление HHS не подкреплено полным набором научных доказательств и опасно упрощает многочисленные и сложные причины неврологических проблем у детей. Тайленол остается единственным безопасным вариантом для обезболивания во время беременности, а нелеченая лихорадка несет повышенный риск дефектов нервной трубки. Вот что вам нужно знать.

Тайленол и аутизм: есть ли связь

Связь между тайленолом и аутизмом попала в центр внимания после того, как обзор исследования, опубликованный в середине августа в журнале Environmental Health Trusted Source, предостерег от употребления ацетаминофена во время беременности и нейроразвивающих рисков у потомства.

Обзор 46 исследований, проведенный Гарвардским университетом Маунт-Синай, свидетельствует о несколько более высоком риске аутизма и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей, получавших ацетаминофен во время беременности. Однако результаты указывают на ассоциацию, а не на причинно-следственную связь, что требует дальнейшего исследования.

В обзоре ссылается на большое когортное исследование 2,5 миллиона детей, проведенное в Швеции, опубликованное в 2024 году.

Реклама

Исследователи изучили нейроразвитие у 185 909 детей, получавших ацетаминофен внутриутробно. Несмотря на незначительное увеличение полной когорты, ассоциации стали незначительными после анализа контрольных групп братьев и сестер.

В шведском исследовании также отмечается, что высшие дозы ацетаминофена во время беременности не обнаружили никакого влияния на нейроразвитие, когда эти дозы были должным образом контролируемые.

Авторы обзора также отметили ограничения шведского исследования: существует запутанная проблема, которая заключается в том, что матери, которые принимали Тайленол во время беременности, имели более высокие показатели инфекций, хронической боли, психических расстройств и существующих неврологических заболеваний, таких как СДВГ и аутизм.

Кроме того, старший автор обзора выступал экспертом-свидетелем истцов в судебных процессах по ацетаминофену, что свидетельствует о возможном конфликте интересов.

Реклама

«Такие исследования не доказывают ничего, кроме связи», — сказала Данель Фишер, доктор медицинских наук, сертифицированный педиатр в медицинском центре Providence Saint John’s в Санта-Монике, Калифорния, которая не участвовала в обзоре. «Своевременность приема ацетаминофена во время беременности не означает, что каждая женщина, которая его принимает, родит ребенка с аутизмом», — сказала она.

Кристин Фейгал, доктор медицинских наук, сертифицированный акушер-гинеколог, согласилась, что связь не равна причинно-следственной связи. Фейгал не участвовала в обзоре.

«Исследования, которые ищут связи между пренатальным влиянием и постнатальными результатами, особенно сложными нейрокогнитивными последствиями, такими как аутизм, следует интерпретировать осторожно, поскольку эти состояния имеют многофакторный характер», — сказала Фейгал. «Переменные, влияющие на вероятность как влияния, так и результата, являются распространенными и их трудно вычеркнуть в этих исследованиях», — сказала она.

Фишер далее объяснила эту концепцию: «Другими словами, может существовать связь между беременными женщинами, которые едят мороженое во время беременности, и рождением ребенка с аутизмом. Вызывает ли употребление мороженого аутизм? Нет, но поскольку это произошло во время беременности, можно предположить связь. Нет доказательств того, что ацетаминофен вызывает аутизм, точка», — сказала Фишер.

Реклама

Является ли фолат фактором аутизма

Аутизм — это неврологическое состояние, которое влияет на коммуникацию и поведение. Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) оценивают, что аутизм сейчас поражает примерно 1 из 31 детей в возрасте до 8 лет.

Показатели аутизма значительно выросли за последние годы, но причины этого расстройства развития являются многофакторными.

«Пока нет четкого вывода относительно того, что вызывает аутизм, и мы приветствуем любые исследования или исследования, которые помогут нам приблизиться к определению его основного происхождения», — сказала Кватиба Дэвис, главный клинический директор ABA Centers of America (АВА-терапия считается одним из самых эффективных методов работы с детьми с аутизмом и другими особенностями).

«Для каждой потенциальной причины, выявленной для аутизма, обычно также доказано обратное. Например, систематический обзор и метаанализ предыдущих исследований обнаружили, что „доказательства подтверждают связь между лихорадкой во время беременности и повышенным риском [нейроразвивающих расстройств] у потомства“, — сказала Дэвис.

Реклама

Кроме того, рост уровня аутизма, вероятно, связан с улучшением осведомленности и скрининга, а также расширением диагностических критериев.

Хотя точные причины аутизма до конца не ясны, исследования показали, что генетические и экологические факторы часто играют определенную роль.

«Аутизм — это сложный спектр расстройств, который в значительной степени имеет генетическую основу, — говорит Фишер. — Хотя медицинское сообщество обнаруживает все больше генетических связей и родительских факторов, включая возраст родителей и даже некоторые экологические причины, не существует единой причины аутизма».

Фолат также оказался потенциальным фактором аутизма. Исследования показали, что некоторые люди с расстройством аутистического спектра имеют метаболические аномалии, что уменьшает количество фолата, который достигает мозга.

Реклама

Хотя дефицит фолата во время беременности может повысить риск дефектов нервной трубки, связь с аутизмом неясна.

Как отметил Фонд науки об аутизме по этой ссылке, «эта наука все еще находится на очень ранних стадиях, и необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет прийти к окончательному выводу».

Исходя из имеющихся данных, неразумно рекомендовать не принимать ацетаминофен во время беременности. Эксперты соглашаются, что Тайленол безопасен, и нет связи между ацетаминофеном, дефектами нервной трубки и аутизмом.

«Ацетаминофен является одним из самых распространенных и безопасных обезболивающих и жаропонижающих препаратов, которые мы можем предложить пациентам во время беременности, а избежание лечения может иметь свои последствия, — сказала Файгал. — Я буду продолжать рекомендовать Тайленол от боли и жара во время беременности».