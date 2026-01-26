Как температура тела влияет на сон и как использовать это себе на пользу / © Credits

Сон — вещь капризная. Мы привыкли думать, что главное — количество часов, но качество сна не менее важно. Если вы спите 7-8 часов и все равно просыпаетесь вялыми, причина может скрываться в одном недооцененном факторе — температуре тела и среды.

Издание Real Simple рассказало, что небольшое снижение температуры перед сном помогает быстрее заснуть, реже просыпаться ночью и увеличивает фазу глубокого сна — той самой, которая отвечает за восстановление, энергию и ясность мыслей.

Важность глубокого сна

Глубокий сон — это самая восстановительная стадия сна. Именно в этой фазе:

мозг очищается от токсинов,

тело восстанавливает ткани,

регулируются гормоны, которые влияют на энергию, обмен веществ и иммунитет.

Без достаточного количества глубокого сна человек может просыпаться уставшим даже после «полноценной» ночи. Больше всего глубокого сна мы получаем в первой половине ночи, поэтому правильные условия перед засыпанием критически важны.

Как температура связана с циклом сна

Наш сон тесно связан с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами. Температура тела естественно снижается перед сном и во время него, и достигает минимума рано утром. Это снижение температуры:

активирует парасимпатическую нервную систему (режим покоя),

уменьшает уровень кортизола,

замедляет сердцебиение,

способствует глубокому и непрерывному сну, включая REM-фазу.

Если же в спальне слишком тепло, сон становится поверхностным и фрагментированным.

Температурные хитрости

Прохладное влажное полотенце . Один из самых простых и одновременно эффективных способов. Положите прохладное влажное полотенце или салфетку на лоб и глаза, это поможет быстрее запустить процесс снижения температуры тела.

Теплый душ или ванна. Звучит парадоксально, но работает. Теплый душ за час до сна повышает температуру тела, а после выхода из ванной тепло «испаряется» и тело быстрее охлаждается — сигнал для мозга, что пора спать.

Носки для сна. Теплые ноги и холодное тело. Когда сосуды в стопах расширяются, тепло переходит от центра тела к конечностям и мозг получает четкий сигнал ко сну.

Воздух и вентиляция. Даже если температура в комнате комфортная, застой воздуха может мешать. Открытое окно или вентилятор помогают избежать перегрева и поддерживают стабильный микроклимат.

Натуральная постель. Тяжелые одеяла, те, которые запоминают форму и синтетика могут задерживать тепло. Стоит обратить внимание на легкие одеяла, хлопковые или бамбуковые простыни, охлаждающие подушки или топперы с терморегуляцией. Особенно важно не накрывать плотно туловище в первые часы сна, ведь именно тогда организм входит в фазу глубокого восстановления.

Глубокий сон не всегда требует сложных ритуалов или дорогих гаджетов. Иногда достаточно простой температурной настройки. Немного прохлады, больше воздуха и правильных текстур вокруг.