Как тренироваться на свежем воздухе без риска для здоровья

Реклама

Свежий воздух, утренний бег, велосипедные прогулки или плавание в открытой воде, тренировки на улице давно стали частью лайфстайла. Но есть нюанс, ведь большинство из нас думает о выносливости и калориях, а не о защите кожи.

Именно так было и с Джорджи Резерфорд. В 34 года она, профессиональная спортсменка, не придала значения небольшому красному образованию на руке. Через несколько месяцев это оказался меланома стадии 2C. Диагноз прозвучал как шок и сразу стал вопрос, как что-то «безобидное» могло так быстро стать опасным. Ответ отчасти прост — регулярное пребывание на солнце без надлежащей защиты.

Почему тренировки на улице повышают риски

Согласно The Skin Cancer Foundation факты говорят сами за себя — 90% немеланомных раков кожи и 86% меланом связаны с воздействием ультрафиолета, а более 50% женщин тренируются на улице и проводят там в среднем 5 часов в неделю. Исследование 2024 года показало, что регулярные тренировки на свежем воздухе могут повышать риск меланомы.

Реклама

Джорджи тренировалась на открытом воздухе 6-9 часов каждую неделю. Солнцезащитный крем она использовала, но не системно. Без повторного нанесения и защиты во время плавания. Это очень типичная ситуация.

Спорт — не враг

Важно понимать, что физическая активность не повышает риск рака сама по себе. Наоборот, регулярные тренировки улучшают работу иммунной системы, снижают уровень стресса и могут улучшить прогноз при онкологических заболеваниях. Проблема не в спорте, а в солнце без защиты.

Как правильно защищать кожу во время тренировок

SPF — ваша базовая вещь в косметичке. Выбирайте широкого спектра (UVA + UVB), SPF не менее 30 и отдавайте предпочтение формулам со стойкостью к воде или поту (40-80 мин). Повторное нанесение — ключ к безопасности. Даже лучший крем не работает вечно, поэтому обновляйте SPF каждые 90 мин, сразу после купания и после сильного потоотделения. Перед повторным нанесением промокните кожу полотенцем. Планируйте тренировки. Самое безопасное время — до 10:00 и после 16:00. Именно с 10 до 14 солнце самое агрессивное. Добавляйте физическую защиту. SPF — не единственная опция, используйте кепку или панаму, солнцезащитные очки, одежду с UPF-фактором и длинные рукава для длительных тренировок. Не забывайте о деталях, таких как то, что ветер тоже вредит, он повреждает кожный барьер, вода и солнце дают двойной эффект. Дополнительная защита. Некоторые эксперты советуют антиоксиданты, как добавки, которые могут уменьшать вред от УФ-излучения. Но они не заменяют SPF, а лишь дополняют его.

Почему люди до сих пор игнорируют SPF

неудобно наносить во время тренировки

не хочется «липкой» кожи

кажется, что «ничего страшного не произойдет»

Современный подход к здоровью — это не только спорт и правильное питание, но и осознанный уход за кожей. Тренировки на улице могут оставаться частью вашей жизни и даже её лучшей частью, но теперь с новым правилом: SPF — такая же важная привычка, как разминка перед бегом.