Как уход за зубами влияет на здоровье кишечника

Издание Real Simple рассказало, что ежедневные привычки ухода за полостью рта могут значительно больше влиять на нашу иммунную систему, пищеварение и даже уровень воспаления в организме, чем мы представляли. Плохая гигиена рта — это не только о кариесе или кровоточивости десен. Это о бактериях, которые могут путешествовать по кишечнику и вмешиваться в работу всего организма.

Микробиом рта и кишечника

Когда мы говорим «микробиом», большинство представляет кишечник. Но ротовая полость — это тоже огромная экосистема. Триллионы бактерий, полезных и вредных, живут там. Рот и кишечник — связаны между собой. И это не метафора, а буквальное утверждение.

Бактерии изо рта могут попадать в желудок, кишечник и кровь.

Бактерии из кишечника влияют на состояние десен и риск воспалений.

Когда микробиомы обеих зон в балансе — воспаление в организме снижается. Но когда в одной системе возникает хаос, он неизбежно затрагивает другую. Другими словами, то, что происходит в вашем рту, никогда не остается только там.

Как плохая гигиена рта вредит кишечнику

Нарушает баланс микробов в кишечнике. В ротовой полости живут бактерии, которые могут вызвать воспаление — в частности Porphyromonas gingivalis, которая ассоциируется с заболеваниями десен. Если ее становится много, она может добраться до кишечника и вызвать дисбактериоз — нарушение бактериального баланса. В результате имеем ухудшение симптомов СРК, вздутие, кислотный рефлюкс, а также общее снижение барьерной функции кишечника.

Усиливает системное воспаление. Воспаленные десна — это не «мелочь». Это постоянный источник выброса воспалительных молекул в кровь. Такое системное воспаление может влиять на работу сердца, уровень сахара в крови, иммунитет и, конечно же, кишечник. Чем сильнее воспаление, тем хуже работает пищеварительная система.

Влияет на пищевые привычки — а они формируют микробиом. Когда зубы болят или десны воспалены люди хуже жуют, выбирают мягкую, часто обработанную пищу и избегают сырых овощей и фруктов, которые содержат клетчатку. А именно клетчатка — это тот «топливный материал», благодаря которому кишечник правильно работает.

Как кишечник может влиять на рот

Если кишечник в состоянии хронического воспаления, а это бывает при дисбактериозе, пищевых непереносимостях, стрессе и диабете, у человека повышается риск гингивита и пародонтита, ухудшается способность тканей рта сопротивляться бактериям и возникает «порочный круг»: кишечник — рот — еще большее воспаление. Сбалансированный кишечный микробиом — это здоровые десны.

Что делать

Чистить зубы — 2 мин, дважды в день и обязательно флосс. Физическое удаление налета — самый эффективный способ остановить размножение патогенов. Использовать флосс ежедневно. Именно межзубные промежутки чаще всего становятся источником воспаления. Пить достаточно воды. Влажная полость рта — это стабильный микробиом. Сухость, особенно из-за лекарств, — прямой путь к дисбактериозу. Есть больше клетчатки. Овощи, бобовые, цельные злаки, орехи. Меньше сахара — меньше питания для вредных бактерий. Регулярно посещать стоматолога, даже если ничего не болит. Проблемы полости рта лечатся значительно легче на ранних стадиях и значительно сложнее, когда уже влияют на организм. Следить за уровнем глюкозы. Диабет и заболевания десен имеют «двустороннее движение», одно ухудшает другое.

Мы привыкли думать, что на пищеварение влияют ферменты, пробиотики, завтрак и ужин. Но реальность значительно шире. Наш организм — это система, где все связано: рот, кишечник, иммунитет и общее самочувствие.

Когда мы ежедневно заботимся о ротовой полости, мы не просто предотвращаем кариес — мы уменьшаем уровень системного воспаления, поддерживаем стабильный микробиом, улучшаем пищеварение, усиливаем иммунитет и помогаем всему телу гармонично работать. Гигиена рта — это не рутинная обязанность, это первый шаг к здоровому, сбалансированному организму.