Как улучшить функцию щитовидной железы и остановить увеличение веса и выпадение волос

Щитовидная железа / © Credits

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Щитовидная железа может влиять на все: от увеличения веса до истончения волос и резкого снижения уровня энергии. К счастью, внимание к маленькой железе в форме бабочки, расположенной перед шеей, и к питанию может улучшить настроение, повысить вашу энергию и ускорить ваш метаболизм.

Эксперты рассказали Woman`sWorld, как естественным путём улучшить функцию щитовидной железы.

Что делает щитовидная железа?

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Ваша щитовидная железа активно участвует почти в каждой функции организма, влияя на ваш метаболизм, энергию, настроение, частоту сердечных сокращений, пищеварительную функцию, регулирование температуры тела, поддержание костей, функцию мозга и многое другое. Это звучит грандиозно, однако большинство людей всю жизнь не думают о своей щитовидной железе, говорит исследователь питания Нил Барнард, доктор медицинских наук. Но при нарушениях функции щитовидной железы или состояниях, влияющих на выработку гормонов щитовидной железы, симптомы могут быть труднее игнорировать.

Как улучшить функцию щитовидной железы: 8 простых советов

От удовольствия сладостями до проведения большего количества времени на солнце — эти простые стратегии помогут поддерживать вашу щитовидную железу в идеальной форме.

Употребляйте замороженный йогурт

Молочные лакомства, такие как молоко и йогурт, настолько богаты йодом, что только две порции обеспечивают рекомендованные 150 мкг в день. Исследования же показывают, что идеальное количество йода повышает функцию щитовидной железы на 35 процентов, поскольку железа зависит от этого минерала для выработки здорового уровня гормонов, ускоряющих метаболизм.

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Прочтите книгу

Отдых и расслабление, такие как чтение или любование птицами, посещающими вашу кормушку, избавляют от стресса за 10 минут. Расслабляющие занятия снижают выработку организмом гормона стресса кортизола, истощающего щитовидную железу.

Увеличьте количество тунца в рационе

Вместо того чтобы использовать белый тунец в вашем следующем салате, замените его желтоперым тунцом, и вы получите на 63 процента больше селена на порцию. Это питательное вещество жизненно важно для превращения гормонов щитовидной железы в активную, энергичную форму. Фактически исследователи обнаружили, что те, у кого «ленивая» щитовидная железа, когда повысили уровень селена, нормализовали ее функцию в течение 16 недель.

Наслаждайтесь солнцем

Удивительное природное средство от проблем со щитовидной железой: больше солнечных лучей. Исследования показывают, что коррекция дефицита витамина D (который поражает до 91 процента женщин) увеличивает функцию щитовидной железы на 139 процентов. Чтобы повысить уровень витамина D (который производится, когда солнечный свет попадает на кожу), носите шорты и футболку и не используйте солнцезащитный крем в течение 15-30 минут, проводя время на открытом воздухе.

Найдите время для садоводства

Вы можете отказаться от интенсивных физических упражнений в пользу расслабленного хобби, которое вы любите, такого как езда на велосипеде, плавание в бассейне или прогулки по двору, чтобы улучшить здоровье щитовидной железы. Хотя энергичные физические упражнения истощают железу, исследование показало, что легкие упражнения улучшают функцию щитовидной железы на целых 76 процентов в течение 12 недель.

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Умеренный уровень физической активности увеличивает кровоток к железе, стимулируя ферменты, которые превращают гормон, известный как Т4, в Т3 — активную форму гормона щитовидной железы. Старайтесь двигаться примерно 30 минут три-пять дней в неделю.

Наслаждайтесь вишневым напитком на ночь

Чтобы получить необходимый заряд бодрости, выпейте перед сном 110 мл терпкого вишневого сока. Он богат мелатонином, что вызывает сон.

Добавьте кокосовое масло в кофе

Конечно, кофеин в кофе обеспечивает быстрый заряд энергии. Также употребление двух напитков с кофеином ежедневно посылает стимулирующие сигналы к щитовидной железе, что улучшает ее функцию. Но для дополнительной пользы для улучшения работы железы добавьте чайную ложку кокосового масла в кофе. Кокосовое масло содержит жирные кислоты и полифенольные соединения, питающие щитовидную железу и защищающие ее от повреждений.

Пользуйтесь натуральной косметикой

Химические вещества под названием PFAS (перфторированные алкильные вещества) могут нарушать выработку гормонов щитовидной железы. Ищите косметику и другие продукты, не содержащие PFAS.

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