Как улучшить качество сна: 6 советов

Сбалансированный сон не только заряжает энергией, но способствует восстановлению организма, улучшает иммунитет и снижает риск развития хронических заболеваний.

Качество нашего сна оказывает влияние на общее состояние здоровья: от иммунитета до предупреждения хронических заболеваний. Диетолог Эли Бречер Анутр поделилась советами, как обеспечить здоровый и качественный ночной отдых.

Ограничьте употребление кофеина

Кофеин / Фото: Credits

Кофеин может оставаться в организме до 12 часов, потому важно ограничивать его потребление после обеда. Если вы чувствуете, что кофеин влияет на ваш сон, подумайте о замене кофе бескофеиновыми напитками или зеленым чаем.

Контроль за алкоголем

Алкоголь / Фото: Credits

Алкоголь может ухудшать качество сна, в частности, препятствовать входу в глубокий сон. Если вы употребляете алкоголь, попробуйте не пить его за 3 часа до сна.

Магний в рационе

Магний / Фото: Credits

Магний помогает успокоить нервную систему. Добавьте в свой рацион богатую магнием пищу, такую как орехи, семена или зеленые овощи. Также можно принимать магниевые добавки, но после консультации с врачом.

Баланс глюкозы в крови

Глюкоза в крови / Фото: Credits

Сбалансированный перекус перед сном может предотвратить просыпание ночью из-за дисбаланса сахара в крови. Выберите перекус, сочетающий белки, сложные углеводы и здоровые жиры.

Не ешьте перед сном

Переедание / Фото: Credits

Прием пищи близко ко сну может привести к пищеварительным проблемам и засыпанию. Попытайтесь закончить последний прием пищи за 2-3 часа до сна, чтобы организм имел достаточно времени для переваривания.

Травяные чаи

Чай / Фото: Credits

Некоторые травяные чаи, такие как ромашка и лаванда, обладают успокаивающими свойствами, которые могут способствовать засыпанию. Они могут быть отличным выбором для напитка перед сном, чтобы подготовить тело к отдыху.

Используйте эти советы и улучшите качество своего сна.

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